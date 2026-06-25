OLG SÉLECTIONNE INTRALOT CANADA LTD. POUR DYNAMISER L'AVENIR DE LA TECHNOLOGIE DE LA LOTERIE

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - OLG franchit une nouvelle étape dans la modernisation du système technologique de loterie qui renforcera sa capacité à offrir une croissance durable et une valeur à long terme pour l'Ontario.

À la suite d'un processus d'approvisionnement concurrentiel, OLG a sélectionné Intralot Canada Ltd., la filiale canadienne du groupe Bally's Intralot, comme fournisseur de sa nouvelle solution technologique de loterie. Le fournisseur prévoit d'agrandir son équipe pour appuyer la mise en œuvre et les activités courantes aux côtés d'OLG à Sault Ste. Marie et à Toronto.

La nouvelle solution technologique de loterie actualisera les systèmes centraux actuels d'OLG et permettra à l'organisation de tirer profit des technologies émergentes et d'améliorer l'expérience des joueurs.

Une fois pleinement mise en œuvre, la solution aura notamment pour avantages d'accélérer la mise en marché et d'offrir de nouvelles façons passionnantes de jouer à la loterie, ce qui permettra à OLG de s'adapter à l'évolution des attentes des clients dans le marché du jeu de l'Ontario en perpétuel changement.

« Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour offrir aux clients des expériences de loterie encore plus captivantes grâce à des jeux conçus pour mieux répondre à leurs besoins et pour ajouter chaque fois plus de plaisir, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Cet investissement nous permettra de croître dans l'avenir, de moderniser les systèmes existants et de renforcer notre capacité à donner en retour aux gens et aux collectivités de l'Ontario. »

« OLG est un chef de file dans le secteur de la loterie, et cette entente reflète la force de l'expertise mondiale de Bally's Intralot en matière de loterie et ses capacités technologiques de pointe, a déclaré Robeson Reeves, chef de la direction du groupe Bally's Intralot. Nos plateformes sont conçues pour répondre aux exigences en matière de complexité, d'échelle et de sécurité des activités modernes de loterie grâce à des décennies d'expérience sur le terrain à exploiter des systèmes de loterie ciblés sur les marchés mondiaux. Alors que le secteur continue d'évoluer, nous sommes déterminés à fournir à OLG les outils, les données et les bases techniques dont elle a besoin pour être à l'avant-garde. Nous sommes fiers d'appuyer la prochaine étape d'OLG alors qu'elle continue d'offrir de la valeur partout en Ontario. »

La nouvelle solution technologique de loterie devrait être en place d'ici 2029.

À propos d'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 64 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

À propos d'Intralot Canada Ltd

Intralot Canada Ltd est une filiale du groupe Bally's Intralot, un leader international des solutions de loterie, d'iLottery, de jeux en ligne (iGaming) et de paris sportifs. Coté sur Euronext à Athènes, le groupe poursuit une stratégie de croissance ambitieuse visant à renforcer sa présence mondiale et à accroître sa compétitivité sur les marchés réglementés du jeu.

En conjuguant l'expertise reconnue de Bally's dans les activités de jeux numériques destinées au grand public (B2C) et le leadership historique d'INTRALOT dans le secteur des loteries réglementées, Bally's Intralot bénéficie d'un positionnement unique en tant qu'acteur mondial indépendant de premier plan. Cette complémentarité lui permet d'offrir une expertise de haut niveau dans les domaines des jeux en ligne, des loteries traditionnelles et numériques (iLottery) ainsi que des paris sportifs, tout en accompagnant ses partenaires dans leur transformation et leur croissance à long terme.

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SOURCE OLG

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