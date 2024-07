TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est ravie d'avoir été sélectionnée à nouveau par Forbes pour son palmarès des meilleurs employeurs au Canada en matière de diversité pour 2024.

« OLG valorise, favorise et reflète l'équité, la diversité et l'inclusion comme des éléments essentiels de sa culture, et elle s'engage à créer un milieu dans lequel les employés peuvent être eux-mêmes et utiliser leurs points de vue et leurs capacités au profit de la population et de la province de l'Ontario, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Nous sommes honorés de nous classer encore une fois dans le prestigieux palmarès de Forbes et nous sommes heureux de savoir qu'un si grand nombre de nos employés considèrent OLG comme un employeur qui encourage et célèbre la diversité. »

Pour une deuxième année consécutive, OLG se classe dans le palmarès des meilleurs employeurs au Canada pour la diversité, occupant le 69e rang sur 200 sociétés cette année.

« Cette récente reconnaissance illustre clairement notre progression dans la réalisation de notre engagement à établir une culture d'inclusion dans laquelle les employés sont mis en valeur et célébrés pour qui ils sont, a ajouté Esther Zdolec, vice-présidente principale, Personnes et culture, d'OLG. Notre force réside dans nos différences collectives et, ensemble, nous sommes plus créatifs, innovateurs et inclusifs. »

Forbes et Statista Inc. ont sélectionné les meilleurs employeurs au Canada pour la diversité en 2024 au moyen d'un sondage indépendant mené auprès d'un échantillon d'approximativement 40 000 employés provenant de tous les secteurs d'activité. Les entreprises admissibles à l'évaluation devaient compter au moins 500 employés au Canada. L'évaluation a été fondée sur des recommandations des employés et du public, de même que sur des indicateurs clés de rendement en matière de diversité.

En janvier 2022, 2023 et 2024, OLG a également été sélectionnée pour le palmarès de Forbes des meilleurs employeurs au Canada.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 59 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

