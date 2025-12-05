Faye Dance surprend la gagnante du concours « Bienvenue à Wintario »

TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - OLG a offert un autre moment gagnant, qui s’accompagne d’une surprise d’un million de dollars! Helena Fedora de Kingston est la nouvelle millionnaire de l’Ontario ayant remporté le gros lot du concours gratuit Bienvenue à Wintario du 50e anniversaire d’OLG. Ce concours unique a été lancé pour remercier les joueurs de partout en Ontario pour ces 50 années pendant lesquelles ils ont joué, ils ont gagné et ils ont donné en retour.

Depuis 1975, OLG a versé plus de 59 milliards de dollars en lots de loterie. De plus, grâce au réinvestissement de la totalité de ses profits en Ontario, OLG a contribué à hauteur d'environ 62 milliards de dollars pour aider les collectivités de la province au cours des cinq dernières décennies - un héritage rendu possible par ses joueurs.

OLG a marqué son anniversaire historique par une célébration à l'échelle provinciale qui a rebaptisé l'Ontario WINTARIO, honorant la toute première loterie de l'Ontario et mettant en vedette l'acteur originaire d'Ottawa Jay Baruchel, l'acteur originaire de Pickering Jonathan Langdon et l'emblématique Faye Dance - l'animatrice initiale de l'émission en direct de WINTARIO.

Saisissant l'esprit des tirages en direct de WINTARIO, Helena, la gagnante du concours Bienvenue à Wintario, a appris son gain de 1 million de dollars par un appel téléphonique surprise de Faye Dance.

« Cette surprise est incroyable, étonnante! Je suis folle de joie, a indiqué Helena. Je viens de gagner un million de dollars - je n'aurais jamais pensé dire ces mots, a-t-elle partagé avec enthousiasme. Je suis tellement reconnaissante. Cela va changer tellement de choses dans ma vie et pour ma famille. »

Vous pouvez découvrir l'appel surprise d'Helena et ses moments de joie lorsqu'elle a appris qu'elle avait gagné en cliquant sur le lien ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration des gagnants

https://f.io/1Z7mdFGj

(Lien valide pour 30 jours - aucun mot de passe nécessaire)

Le lien contient :

Fichier 1 - Montage médiatique de l'appel surprise avec Faye Dance et de la célébration de la gagnante :

Version prête pour la diffusion

Version prête pour le Web

Fichier 2 - Appel surprise de Faye Dance (16x9 et 4x5)

Fichier 3 - Célébration de la gagnante (16x9 et 4x5)

Fichier 4 - Photos de la gagnante

Le concours Bienvenue à Wintario donnait gratuitement aux Ontariens la chance de gagner un gros lot de 1 million de dollars ou un des 50 lots de 1 000 $. Le concours a été lancé en août avec une touche d'originalité : un veston comportant un code QR balayable porté par Jay Baruchel qui offrait aux joueurs une façon unique de participer.

« Nous sommes ravis de célébrer la gagnante du gros lot de notre concours Bienvenue à Wintario. Ce concours était une façon significative de remercier les Ontariens de faire partie de notre parcours et reflète l'énergie et les sensations fortes que partage OLG avec les Ontariens depuis plus de 50 ans, a indiqué Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Au cours des derniers mois, les Ontariens se sont joints aux célébrations, ce qui nous a permis d'offrir encore plus de gains aux gens et aux collectivités de partout dans la province, montrant ainsi vraiment comment chaque jeu auprès d'OLG est un gain pour l'Ontario. »

Du déploiement de produits et de concours sur le thème du 50e anniversaire à la visite d'événements communautaires en Ontario, le concours Bienvenue à Wintario s'est appuyé sur l'héritage d'OLG, qui consiste à faire des gagnants et à donner en retour, en distribuant plus de 1 million de dollars aux organismes de bienfaisance locaux et en créant des milliers de gagnants durant les célébrations de l'anniversaire.

OLG célèbre 50 ans de gagnants et d'occasions de donner en retour aux collectivités. OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

