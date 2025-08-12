TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - Les joueurs de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) peuvent dorénavant miser sur les courses de chevaux partout dans la province en accédant au produit de mises sur les courses de chevaux de Woodbine Entertainment Group (WEG) par le biais d'OLG.ca et de l'appli d'OLG.

« Nous sommes heureux d'offrir l'accès à cette expérience à nos joueurs en ligne et de leur fournir une nouvelle façon d'interagir avec les courses de chevaux, un sport palpitant, a déclaré Dave Pridmore, dirigeant principal, Jeu, d'OLG. Cette collaboration représente une étape importante dans notre mandat qui consiste à soutenir ce sport et le secteur dynamique, compétitif et durable des courses de chevaux en Ontario. »

OLG est la première société provinciale de loteries et de jeux au Canada à fournir un accès à un produit de mises sur les courses de chevaux à ses joueurs en ligne. Par le biais du produit de WEG - qui fonctionne avec HPIbet, la plus importante plateforme en ligne de mises sur les courses de chevaux au Canada - les joueurs sur OLG.ca et sur l'appli d'OLG pourront miser sur des courses en direct partout dans le monde et aux hippodromes de l'Ontario, y compris à l'événement The King's Plate, qui est prévu le samedi 16 août à Woodbine Racetrack.

WEG, en partenariat avec OLG, a développé une expérience simple et facile à utiliser pour les amateurs de courses de chevaux. Ce nouvel outil « prêt-à-l'emploi » donne un accès au produit de courses de chevaux de WEG par l'entremise d'OLG.ca - et la même solution pourrait éventuellement être utilisée par d'autres exploitants du jeu en Ontario afin d'offrir les mises sur les courses à leurs propres clients.

Toutes les mises sur les courses de chevaux placées avec le produit de WEG par l'entremise d'OLG.ca et de l'appli d'OLG se font par pari mutuel - la seule forme légale de mises sur les courses de chevaux au Canada. Dans ce modèle de paris, les mises des joueurs forment une masse de lots et les gagnants se partagent la cagnotte, ce qui rend cette façon de jouer à la fois équitable et palpitante et permet de respecter les lois fédérales.

« Ce lancement se traduira par un engouement accru pour les courses de chevaux partout dans la province grâce à un outil pratique et moderne qui améliorera l'expérience des joueurs tout en suscitant de l'intérêt pour notre sport, a ajouté Michael Copeland, président et chef de la direction de Woodbine Entertainment. Il s'agit là d'un pas en avant pour la croissance des courses de chevaux en Ontario et nous remercions OLG pour son soutien continu et sa volonté de collaborer et d'innover avec nous. »

La santé des joueurs est une priorité de premier plan pour OLG. Tous les joueurs sur OLG.ca et sur l'appli d'OLG ont accès à une grande variété d'outils et de ressources sur le jeu responsable, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils jouent aux jeux d'OLG.

À propos de Woodbine Entertainment

Woodbine Entertainment est le plus important exploitant de courses de chevaux au Canada et propose des courses de thoroughbreds à Woodbine Racetrack, à Toronto, et des courses de standardbreds à Woodbine Mohawk Park, à Milton. Woodbine Entertainment possède et exploite HPIbet, la seule plateforme de mises au Canada dédiée aux courses de chevaux. Woodbine et Mohawk Park accueillent plusieurs événements de courses de calibre mondial, dont The King's Plate, trois courses de la série Breeders' Cup Challenge et la Pepsi North America Cup. Fonctionnant sans capital-actions, Woodbine Entertainment a le mandat de réinvestir tous ses profits dans le secteur des courses de chevaux et les 25 000 emplois qu'il soutient partout en Ontario.

À propos d'OLG

Nous célébrons 50 ans à faire des gagnants et à donner en retour! OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. OLG donne en retour à l'Ontario depuis 1975, générant environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

