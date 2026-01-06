La Société se joint aux athlètes de l'Ontario pour remercier les joueurs de loterie de leur soutien au fil des années

TORONTO, le 6 janv. 2026 /CNW/ - À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2026 de Milano Cortina, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) se réjouit d'encourager les athlètes de l'Ontario à titre de partenaire officiel de loterie de l'Ontario auprès d'Équipe Canada. Dès aujourd'hui, les Ontariens peuvent participer à l'engouement en achetant le nouveau billet INSTANT ÉQUIPE CANADA QUEST FOR GOLD d'OLG, offert pour un temps limité, et courir la chance de remporter des lots pouvant atteindre 250 000 $.

« Dans quelques semaines à peine, nous nous rallierons derrière l'élite sportive de l'Ontario pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 en Italie », indique Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. « En nourrissant le rêve olympique des athlètes de chez nous, OLG et Quest for Gold contribuent au succès d'Équipe Canada, soutiennent nos collectivités de chez nous et unissent notre province et notre pays. Notre gouvernement s'associe à tous les Ontariens pour applaudir et encourager nos athlètes olympiques et paralympiques canadiens! »

Depuis 2006, OLG et le gouvernement de l'Ontario conjuguent leurs efforts pour appuyer la crème des athlètes amateurs grâce à Quest for Gold, un programme de financement qui aide les athlètes à assumer des dépenses comme le transport et l'hébergement pour qu'ils puissent se consacrer à l'atteinte de leurs objectifs d'excellence sportive. Les résultats du programme parlent d'eux-mêmes : au cours des quatre derniers cycles olympiques, plus de 90 % des médaillés de l'Ontario avaient déjà bénéficié de l'aide financière de Quest for Gold.

« Le programme Quest for Gold de l'Ontario joue un rôle primordial pour aider nos athlètes à compétitionner au plus haut niveau », affirme Neil Lumsden, ministre du Sport. « Nous sommes fiers d'avoir des partenaires comme OLG, qui nous épaulent et nous aident à soutenir les athlètes les plus performants de la province en rehaussant leur parcours tandis qu'ils se préparent à représenter notre pays à Milano Cortina. »

« Redonner à l'Ontario et à nos collectivités, c'est l'essence même des activités de loterie d'OLG, et nous le devons à nos joueurs », ajoute Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. « Nos joueurs de loterie ont l'occasion unique de soutenir les athlètes amateurs de l'Ontario, dont un grand nombre travaillent à réaliser leur rêve olympique et paralympique. »

Dans le cadre de la campagne « Commandités par vous », OLG a collaboré avec plusieurs athlètes du programme Quest for Gold, notamment Natalie Spooner (hockey sur glace), Cynthia Appiah (bobsleigh), Liam Brearley (planche à neige), Tyler McGregor (parahockey sur glace), et Mac Marcoux, médaillé paralympique en ski alpin. Les légendes ontariennes en danse sur glace et quintuples médaillés olympiques Tessa Virtue et Scott Moir se sont unis à OLG pour témoigner de l'importance de Quest for Gold dans leur cheminement vers l'excellence.

« Quest for Gold nous a été d'un soutien remarquable dans notre poursuite de l'excellence sur la glace, et il est touchant de constater que ce soutien s'étend à de nombreux autres athlètes ontariens qui caressent de grands rêves », indique Tessa Virtue. « Le public a surtout vu les performances et les podiums, mais le travail en coulisse était bien sûr colossal. Quest for Gold nous a allégés d'un fardeau financier en nous ouvrant la voie pour nous préparer et briller de tout notre potentiel. »

« Je tiens à remercier les joueurs de loterie d'OLG pour ces années de soutien. Il est précieux de sentir cet encouragement », ajoute Scott Moir. « Alors que les athlètes de la prochaine génération poursuivent leur rêve de compétition à l'échelle mondiale, je sais que des programmes comme Quest for Gold joueront un rôle déterminant pour les aider à franchir chaque étape vers la réussite. »

Chaque billet de loterie INSTANT ÉQUIPE CANADA QUEST FOR GOLD à 10 $ donne aux joueurs d'OLG la chance de vérifier en ligne s'ils ont gagné un jeu boni. Procurez-vous votre billet chez n'importe lequel des 10 000 détaillants de loterie en Ontario, jusqu'à épuisement des stocks. Consultez le https://www.olg.ca/TeamCanadaQuestForGold-fr pour connaître les détails du jeu.

OLG promeut le jeu responsable et habilite les joueurs à prendre des décisions éclairées à toutes les étapes de leur jeu. Jouez sensé offre des outils et des informations qui aident les joueurs à demeurer en contrôle et à profiter des jeux selon leurs propres conditions.

OLG célèbre 50 ans de gagnants et d'occasions de donner en retour aux collectivités. OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

