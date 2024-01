TORONTO, le 8 janv. 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et les Raptors de Toronto sont heureux de soutenir quatre organismes communautaires qui changent la vie des gens par le biais du basketball - et tous les Ontariens sont invités à plonger dans l'action.

Chacun de ces organismes vise à offrir à sa collectivité un espace positif, inclusif et valorisant. Par le biais de la campagne « Avantage du terrain », OLG et les Raptors de Toronto aident ces groupes à diffuser des témoignages inspirants et à sensibiliser le grand public aux profondes retombées qu'ils ont dans leur collectivité.

De janvier à mars, les amateurs de basketball peuvent soutenir l'organisme de leur choix en jouant au jeu gratuit Avantage du terrain sur l'appli des Raptors de Toronto. Pour chaque partie jouée, OLG et les Raptors de Toronto feront un don à l'un des organismes ci-dessous.

« OLG est fière de s'associer aux Raptors de Toronto pour soutenir des organismes qui changent vraiment les choses, a déclaré Maxine Chapman, vice-présidente et dirigeante, Marque et Commercialisation, d'OLG. Chaque fois que vous jouez avec OLG, vous gagnez, puisque la totalité des profits d'OLG est réinvestie dans nos collectivités locales, y compris dans des groupes comme ceux-ci. Ce n'est là qu'une façon parmi d'autres d'aider les Ontariens à avoir le plaisir de gagner chez eux. »

« Sachant combien les sports ont un pouvoir rassembleur, nous sommes fiers d'amplifier la voix des bâtisseurs des collectivités au moyen du programme Avantage du terrain, a ajouté Jordan Vader, premier vice-président aux Partenariats mondiaux de MLSE. Avec notre partenaire OLG, nous continuons d'innover avec des campagnes uniques qui divertissent nos supporters tout en donnant en retour à ceux qui rendent encore plus accessible à l'échelle locale le sport que nous aimons tant. »

Apprenez-en plus sur la mission de chaque groupe et sur la façon de soutenir l'organisme de votre choix.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG Winners

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716