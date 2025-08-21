Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 21 août 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
21 août, 2025, 23:39 ET
TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ -
jeudi 21 /08 /2025
Daily Grand Tirage régulier
02, 07, 08, 09, 41 Grand numéro 04
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-H, 3-S, 5-H, J-H, Q-C.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 8, 10, 15, 30, 36 No comp. 28.
PICK-2: 6 6
PICK-3: 3 8 9
PICK-4: 0 5 3 0
ENCORE: 9747166
DAILY KENO
5, 6, 8, 9, 13, 17, 22, 25, 26, 27
32, 40, 44, 50, 53, 55, 57, 62, 63, 68.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 6, 11, 13, 23, 34
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 8 5
PICK-3: 7 9 0
PICK-4: 0 1 0 6
ENCORE: 8073238
DAILY KENO
5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 26
43, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 61, 63, 64
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article