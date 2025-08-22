Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 22 août 2025 English
Vendredi 22/08/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 20 millions $
LottoMax MAIN Draw
05, 08, 09, 21, 22, 30 & 45 No comp. 16
POKER LOTTO
Main gagnante: A-C, 2-S, Q-C, 4-S, A-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 3, 9, 10, 15, 20, 27 No comp. 6.
PICK-2: 3 9
PICK-3: 9 7 6
PICK-4: 0 2 6 0
ENCORE: 7880249
DAILY KENO
3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 23
24, 36, 40, 42, 43, 44, 48, 57, 61, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 3, 9, 10, 19, 23, 33
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 2 1
PICK-3: 7 3 0
PICK-4: 6 7 9 9
ENCORE: 4775972
DAILY KENO
3, 5, 9, 11, 15, 18, 23, 29, 41, 44
47, 48, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 69.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
