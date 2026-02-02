La force, bien nourrie. Oikos annonce un partenariat mondial de plusieurs années avec Alcaraz afin de mettre en lumière la détermination, la performance et le bienfait des protéines.

TORONTO et BOUCHERVILLE, QC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Oikos, le chef de file au pays du yogourt grec à teneur élevée en protéines, annonce un partenariat de plusieurs années avec Carlos Alcaraz, superstar mondiale du tennis, tout juste couronné à l'Open d'Australie 2026, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à compléter le Grand Chelem en carrière.

La discipline, la puissance et la résilience inébranlable d'Alcaraz incarnent une force qui inspire les Canadiens.

Oikos® Canada accueille la superstar mondiale du tennis Carlos Alcaraz comme ambassadeur de marque à la suite de sa victoire historique à l’Open d’Australie. Crédit photo: Tennis Australie (Groupe CNW/Danone Canada)

« La force est essentielle pour moi, sur le terrain comme en dehors. Et elle commence par la façon dont je nourris mon corps. C'est pourquoi je suis fier de m'associer à Oikos. Ses protéines font partie de ce qui m'aide à maintenir ma force », a déclaré Carlos Alcaraz.

« Carlos incarne une nouvelle génération d'athlètes authentiques, passionnés et animés par une force remarquable. Son état d'esprit et ses performances reflètent exactement ce que représente Oikos : une force nourrie par la résilience, la détermination et une bonne nutrition », a indiqué Angie Balian, vice-présidente principale, marketing et commerce électronique, Danone Canada. « Nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille Oikos et de continuer à célébrer la force sous toutes ses formes. »

Le partenariat mettra de l'avant la façon dont le bon apport -- soutenu par la discipline, le cœur et une bonne source de protéines -- contribue à nourrir la force. Du nouveau contenu et des activations mettant en vedette Carlos Alcaraz seront déployés sur les plateformes d'Oikos tout au long de 2026.

À propos d'Oikos® Canada

Oikos fait partie de Danone Canada, un chef de file de l'alimentation axé sur la santé et une entreprise certifiée B Corp. Oikos offre une gamme diversifiée de yogourts grecs, procurant aux consommateurs des produits crémeux, délicieux et nutritifs adaptés à leurs besoins. De Oikos Original, qui offre une texture crémeuse et un goût délicieux, à Oikos PRO, une gamme novatrice riche en protéines et sans sucre ajouté, Oikos propose des produits adaptés à tous les styles de vie, y compris des options sans lactose, faibles en sucre et à haute teneur en protéines. Tous les yogourts Oikos sont fièrement préparés au Canada avec du lait 100 % canadien. Retrouvez Oikos en ligne sur Oikos.ca et sur Instagram, TikTok, et Facebook

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur www.danone.ca ou sur LinkedIn.

À propos de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, étoile montante du tennis mondial, s'est rapidement imposé comme l'un des principaux acteurs du circuit professionnel. Né en 2003 à Murcie, en Espagne, il est devenu joueur professionnel à seulement 15 ans et s'entraîne depuis avec l'ancien numéro 1 mondial, Juan Carlos Ferrero. Reconnu pour son jeu audacieux et sa solidité mentale, il s'est révélé au grand public en remportant son premier titre du Grand Chelem à l'US Open en 2022, devenant ainsi le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire de l'ATP. Depuis, il a triomphé à Wimbledon (2023, 2024) et à Roland-Garros (2024, 2025), affichant un parcours exceptionnel avec 5 victoires en autant de finales de Grand Chelem. Carlos Alcaraz est également le plus jeune joueur à avoir remporté un Grand Chelem sur les trois surfaces (dur, gazon, terre battue), et le premier à avoir battu à la fois Nadal et Djokovic dans le même tournoi sur terre battue, à Madrid, en 2022. Fort de 21 titres ATP, il possède d'ores et déjà un palmarès digne des plus grands noms du tennis. Considéré par beaucoup comme l'avenir du tennis masculin, Carlos Alcaraz est en train de bâtir un héritage sportif unique. En dehors des courts, Carlos Alcaraz s'investit à travers la Fondation Carlos Alcaraz Garfia, qui vise à améliorer les conditions de vie des enfants en difficulté à travers des initiatives en faveur de l'inclusion sociale, de la santé et de la sensibilisation aux enjeux touchant les plus vulnérables. Pour suivre son actualité, rendez-vous sur Instagram : @carlitosalcarazz, et pour en savoir plus sur sa fondation : fundacionalcaraz.org

