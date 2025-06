L'entreprise annonce un investissement de 9 millions $ en partenariat avec le Gouvernement du Québec

BOUCHERVILLE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Danone Canada est fière d'annoncer un investissement stratégique de 9 millions $ dans son usine de Boucherville pour lancer la production de nouveaux pots de yogourt individuels fabriqués en résine de polyéthylène téréphtalate (PET). L'entreprise vise également à intégrer du PET recyclé (rPET), avec une ambition de 30 % du contenu. Ceci représente une première pour Danone dans ses activités au pays, rendue possible grâce au soutien du gouvernement du Québec.

Cette initiative, portée par la marque Oikos de Danone - chef de file du yogourt grec à teneur élevée en protéines au pays - marque une avancée majeure dans l'industrie agroalimentaire et dans l'engagement de Danone envers la recyclabilité de ses emballages.

Ce projet d'envergure est réalisé avec le soutien du gouvernement du Québec, notamment par l'entremise d'Investissement Québec, qui accorde un prêt de 3 millions $, et de RECYC-QUÉBEC, qui contribue par une subvention directe de 400 000 $. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du Québec pour réduire la pollution plastique et promouvoir des stratégies d'emballage innovantes et plus durables.

Ce projet illustre la capacité d'innovation de Danone Canada au sein de l'industrie québécoise et l'importance de soutenir des initiatives concrètes pour un avenir plus durable.

Les nouveaux pots Oikos en PET sont déjà en cours de déploiement dans les points de vente à travers le pays.

« Chez Danone, l'innovation est le moteur de notre démarche de développement durable. Ces nouveaux pots de yogourt Oikos, la marque numéro un au Canada*, représentent un jalon important dans notre ambition de réduire l'empreinte environnementale de nos emballages et d'inspirer d'autres entreprises à emboîter le pas vers des solutions plus durables. »

Frédéric Guichard, président de Danone Canada

« La population québécoise est de plus en plus sensibilisée aux répercussions de sa consommation alimentaire sur sa santé et l'environnement. Danone Canada l'a bien compris! C'est une fierté pour notre gouvernement de la soutenir dans cette étape importante de son évolution. Implantée dans notre région depuis près de cent ans, cette entreprise continue de se réinventer pour contribuer toujours plus à la vitalité économique de la Montérégie et au dynamisme de notre communauté. »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie

« Je félicite l'équipe de Danone Canada pour ce projet innovant et audacieux. En plus de générer des retombées environnementales, notre investissement de 3,4 millions de dollars va aider l'entreprise à demeurer compétitive dans un secteur concurrentiel en pleine croissance et à consolider sa présence sur le marché canadien. Appuyer nos entreprises dans leur virage vert nous aide à bâtir une économie prospère et durable au Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Pour favoriser une meilleure gestion de nos matières résiduelles et accroître leur circularité, il faut revoir nos pratiques et innover dans tous les secteurs d'activité, incluant l'agroalimentaire. Je suis ravi de voir Danone Canada s'engager activement à réduire son empreinte écologique et à contribuer à une économie plus circulaire au Québec. C'est avec des initiatives comme celle-ci qu'on va stimuler l'essor d'une économie verte dans toutes nos régions. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Danone Canada est un exemple à suivre en matière d'enracinement au Québec. Ce nouvel investissement réaffirme non seulement leur engagement envers le marché québécois, mais illustre aussi la capacité du Québec à attirer des investissements directs étrangers de qualité dans nos secteurs stratégiques. Nous sommes fiers d'accompagner Danone dans cette nouvelle étape, qui conjugue innovation, durabilité et retombées économiques concrètes. »

Hubert Bolduc, président, Investissement Québec International

« RECYC-QUÉBEC se positionne comme un accélérateur de changement vers l'économie circulaire, il était donc tout naturel pour nous de participer à la concrétisation de ce projet. Cela s'ajoute à notre volonté de soutenir les innovations qui touchent les matières problématiques, comme c'est le cas pour les emballages en plastique. L'écoconception est une stratégie pivot en économie circulaire et c'est aussi une voie d'avenir très importante sur laquelle il faut absolument miser collectivement pour réduire notre empreinte. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur Danone.ca, ou sur LinkedIn.

