BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - Activia, la marque pionnière dans le domaine de la santé intestinale et marque n° 1 d'aliments et de boissons probiotiques recommandés par les médecins au Canada*, est fière de dévoiler Activia EXPERT, son yogourt le plus avancé à ce jour. S'appuyant sur plus de 35 ans de recherche globale d'Activia sur la santé intestinale, cette nouvelle gamme de produits est la première du genre au Canada. Elle combine un mélange exclusif de probiotiques avec des prébiotiques.

Conçu pour les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent un soutien accru pour leur santé intestinale, le yogourt Activia EXPERT offre un profil nutritionnel actualisé, adapté aux besoins des modes de vie modernes : tout comme l'Activia original, EXPERT contient plus d'un milliard de probiotiques pour favoriser la santé intestinale. De plus, chaque portion d'EXPERT fournit des prébiotiques, ainsi que 6 g de protéines et 35 % moins de sucre**. Grâce à sa formule améliorée, c'est le choix idéal pour ceux qui souhaitent améliorer leur routine de santé digestive.

Fidèle à l'engagement d'Activia en faveur d'ingrédients de qualité, la gamme EXPERT est fièrement fabriquée dans l'usine Danone de Boucherville, au Québec, avec du lait 100 % canadien.

Maintenant disponible à travers le pays dans les épiceries et les magasins de détail en :

Pots de 750 g en deux saveurs : nature et vanille

: nature et vanille Pots de 100 g en trous saveurs : cerises, bleuets et fraises

La santé intestinale est importante pour les Canadiens

Une étude récente1 menée par Activia révèle que plus de la moitié des Canadiens souhaitent améliorer leur santé digestive, mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre, malgré le fait que 93 % des Canadiens prennent en compte la santé intestinale dans leurs choix alimentaires. Pourtant, dans un contexte où les réseaux sociaux dominent le contenu lié à la santé, une étude2 de l'Association médicale canadienne (AMC) a révélé que 62 % de la population canadienne a vu ou entendu de l'information sur la santé qui s'est ensuite révélée fausse ou trompeuse.

« Les données montrent que plus de la moitié des Canadiens ressentent chaque mois des symptômes liés à une mauvaise santé intestinale, et que plusieurs facteurs peuvent influencer cette dernière. Nos habitudes quotidiennes, en particulier en matière de nutrition et d'alimentation, peuvent faire une réelle différence », explique Janna Boloten, M.H.M, P.Dt. diététiste-nutritionniste et directrice, affaires nutritionnelles et scientifiques chez Danone Canada. « De nombreux Canadiens recherchent des conseils fiables, efficaces et pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre dans leur vie quotidienne. La quantité d'informations disponibles pour les consommateurs est considérable. Il est donc essentiel de se tourner vers des sources crédibles et de consulter un diététiste-nutritionniste pour obtenir des conseils nutritionnels personnalisés pour la santé intestinale. »

Le résultat de plus de 35 ans d'engagement envers la science et l'innovation

Activia EXPERT s'appuie sur plus de 35 ans d'expertise d'Activia en matière de santé digestive, soutenue par une équipe de plus de 300 scientifiques Danone à travers le monde, spécialisés en nutrition et en microbiologie.

« Activia est le leader mondial incontesté dans le domaine de la santé intestinale depuis plus de trois décennies. Le lancement d'Activia EXPERT reflète donc l'engagement indéfectible de la marque à rester à la fine pointe de la science grâce à la recherche et à l'innovation. Grâce à sa formulation exclusive à base de probiotiques et de prébiotiques, Activia EXPERT offre un moyen simple et délicieux pour favoriser la santé digestive dans sa routine quotidienne. Il s'agit d'un complément à notre gamme principale et d'une option de niveau supérieur pour ceux qui recherchent un soutien supplémentaire pour leur santé intestinale », explique Geneviève Bolduc, directrice principale de la catégorie yogourt chez Danone Canada.

À propos des prébiotiques dans Activia EXPERT

L'inuline est une fibre prébiotique naturellement présente dans les aliments d'origine végétale dont les les fruits, les légumes et les grains entiers. Des études montrent qu'une consommation régulière d'inuline, à raison de 5 g par jour, augmente la quantité du Bifidobacterium dans l'intestin.3 Alors que la recherche progresse, nous continuons à apprécier le rôle du Bifidobacterium dans le soutien de la fonction immunitaire, le métabolisme des nutriments et la réduction des problèmes digestifs.4,5 Chaque portion de 100 g d'Activia EXPERT fournit plus de 10⁹ CFU de Bifidobacterium lactis, un probiotique qui contribue à une flore intestinale saine, ainsi que 2,5 g d'inuline, une fibre prébiotique.

À propos d'Activia

Activia fait partie de Danone Canada, un chef de fil de l'alimentation axé sur la santé. Depuis 1987, Activia est à la pointe de l'innovation en matière de santé intestinale, offrant une gamme diversifiée de produits, tous fièrement préparés au Canada avec du lait 100 % canadien. Activia est élaboré avec des milliards de cultures probiotiques vivantes exclusives et des ingrédients simples comme des fruits frais et des grains entiers pour contribuer à une meilleure santé intestinale. Les produits Activia contiennent des nutriments quotidiens (Activia est une source de calcium, vitamine D et/ou potassium) et plus de 109 UFC de Bifidobacterium lactis par portion, un probiotique qui contribue à la santé de la flore intestinale. Retrouvez Activia en ligne sur Activia.ca and on Instagram, Pinterest, and Facebook.

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur Danone.ca ou sur LinkedIn.

* La marque d'aliments et de boissons probiotiques #1 recommandée par les médecins (médecins de famille, gastro-entérologues, obstétriciens-gynécologues et médecins en médecine interne) basé sur un sondage à l'aveugle mené en 2024 auprès d'un échantillon représentatif de médecins. Les résultats étaient statistiquement significatifs à un intervalle de confiance de 95 %. ** Par 115 g que le yogourt à saveur de fruits 2,9 % M.G 650 g le plus vendu au Canada.. 1 Outil de suivi du bien-être intestinal 2024. Étude menée par Opinium auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 2 000 adultes canadiens entre le 28 mars et le 5 avril 2024. 2 Étude de suivi annuelle sur la santé et les médias 2025 de l'Association médicale canadienne (AMC). L'étude a été réalisée en ligne auprès de 3 727 Canadiens entre le 12 et le 19 novembre 2024. 3. Source: International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. 2021. Pro-Pre_Microbiota-final.pdf. 4. International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics. 2017. Gut_Microbiota_rev1029.pdf 5. Nagy, D. U., et al. (2022). Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 63(33), 12018-12035. https://doi.org/10.1080/10408398.2022.2098246

