BOUCHERVILLE, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Danone Canada, chef de file de l'alimentation et de la catégorie de yogourt au Canada, annonce un investissement stratégique majeur dans son usine de Boucherville, marquant le plus grand investissement jamais réalisé par l'entreprise au pays. Cette initiative stratégique vise à accroître la capacité de production, à servir les besoins croissants des consommateurs pour le yogourt au Canada tout modernisant son utilisation d'énergie.

Un investissement historique pour augmenter la productivité et pour soutenir la croissance du marché canadien

Avec un marché du yogourt en forte croissance, où près de 90 % des ménages canadiens en consomment1, Danone Canada investit pour stimuler sa croissance en augmentant de 40 % sa capacité de production pour les pots de grand format. Ainsi, l'usine augmentera aussi de 20 % sa capacité d'accueil et de transformation du lait cru canadien. Entièrement financé par Danone Canada, cet agrandissement permettra à l'entreprise de renforcer sa position de chef de file au pays, où plus d'un yogourt laitier sur trois vendu provient déjà de cette installation. Les travaux ont débuté sur le site de Boucherville et une nouvelle ligne de production sera opérationnelle en 2026.

« Les Canadiens font des choix plus sains et la popularité grandissante du yogourt, en particulier pour les produits à haute teneur en protéines, en est une preuve éloquente. À la fois nutritif et accessible, le yogourt s'impose comme un choix de prédilection pour les familles. Cet investissement majeur reflète notre volonté de soutenir la production locale et à faire ce que nous faisons de mieux chez Danone--apporter la santé par l'alimentation », a déclaré Frédéric Guichard, président de Danone Canada.

Un engagement renforcé envers le développement durable

De plus, un investissement pour l'installation de nouveaux équipements de récupération d'énergie vise quant à lui à renforcir l'engagement de l'entreprise pour la durabilité de ses opérations. Ce projet est réalisé dans le cadre d'ÉcoPerformance, un programme du gouvernement du Québec qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Depuis 2022, l'établissement de Boucherville figure également parmi les premières usines de Danone en Amérique du Nord à s'assurer qu'au moins 99 % de ses déchets considérés comme non dangereux sont détournés des sites d'enfouissement et qu'aucun déchet dangereux ne peut être enfoui.

« Grâce à la croissance, à l'innovation et à la durabilité de nos opérations, nous sommes fiers de réaffirmer notre position en tant que transformateur alimentaire d'importance au pays et de servir d'exemple en matière d'amélioration de la durabilité de nos produits et activités », a ajouté Géraldine Moret, vice-présidente, Opérations de Danone Canada.

Ce projet d'envergure est porté par le plus important investissement en capital de l'histoire de Danone Canada, permettant de renforcer la position de ses marques phares telles qu'Oikos, Activia et Danone, et d'assurer la continuité et la croissance durable de ses activités. Il s'ajoute à l'investissement stratégique de 9 millions $ dans l'usine de Boucherville annoncé en juin 2025, pour lancer la production de nouveaux pots de yogourt individuels plus durables fabriqués en résine de polyéthylène téréphtalate (PET).

À propos de Danone Canada

Danone Canada fait partie de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation opérant des sièges sociaux situés à Boucherville (QC) et à Toronto (ON). Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. En tant que plus importante entreprise orientée vers le consommateur certifiée B Corp au pays, le portefeuille de Danone Canada comprend des marques pionnières dans les catégories des yogourts laitiers, des produits à base de plantes, des crèmes à café et des breuvages telles que : Activia, Oikos, Silk, Danone, Two Good, International Delight, evian et bien d'autres encore. Pour plus d'informations sur Danone Canada et ses marques, rendez-vous sur Danone.ca ou sur LinkedIn.

