Pour une première année, la Fondation du MAC offre la possibilité d'acquérir deux œuvres uniques grâce à un partenariat avec deux artistes québécois de renom, Geneviève Cadieux et Chih-Chien Wang. Chacune des œuvres photographiques, tirées en édition limitée de 25 exemplaires, a été créée spécialement pour la Fondation du MAC au profit de la campagne Je soutiens l'art d'ici. Tous les fonds récoltés par la vente servent directement l'objectif de la campagne, soit de doubler le budget d'acquisition annuel du Musée, entièrement dédié cette année à l'acquisition d'œuvres d'artistes actifs et établis au Québec.

MACarte : offrir un abonnement au Musée

Le MAC propose actuellement un abonnement de 4 ans au tarif exceptionnel de 80 $. Offrir un abonnement au Musée en cadeau, c'est soutenir concrètement le MAC tout en offrant quatre années de découvertes et de rencontres inspirantes avec les artistes d'ici et d'ailleurs, dans un Musée physique et virtuel qui se renouvelle constamment. Les membres du MAC ont un accès gratuit, privilégié et illimité à l'ensemble de la programmation.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

