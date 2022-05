SASKATOON, SK, le 25 mai 2022 /CNW/ - Tous les aînés méritent d'être traités avec dignité et respect. À mesure que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19 et que nous bâtissons un avenir meilleur pour tous, le gouvernement du Canada continue de s'attaquer aux défis de notre système de santé que la pandémie a mis en lumière, en particulier pour les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée. En travaillant avec les provinces et les territoires, nous pouvons faire en sorte que tous les aînés reçoivent les soins qu'ils méritent quand ils en ont besoin, et ce, peu importe où ils vivent.

Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés de la Saskatchewan, Everett Hindley, ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente bilatérale visant à améliorer les soins offerts aux résidents des établissements de soins de longue durée de la province par l'intermédiaire du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (FSSLD).

Grâce à cette entente, la Saskatchewan reçoit plus de 32 millions de dollars par l'entremise du FSSLD afin d'améliorer les soins offerts. Ces fonds permettront de mettre en œuvre de meilleurs protocoles de dépistage pour le personnel et des pratiques plus sécuritaires pour la distribution des repas ainsi que d'améliorer le nettoyage et l'entretien ménager.

S'appuyant sur les investissements sans précédent effectués tout au long de la pandémie, le Budget 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable propose de nouvelles mesures pour faire en sorte que notre système de soins de santé puisse soutenir les Canadiens à mesure qu'ils vieillissent. Ces mesures consistent notamment à investir dans les innovations en matière de santé du cerveau et à améliorer les traitements offerts aux personnes atteintes de démence. Offrir de meilleurs soins de santé aux Canadiens est un élément clé de notre plan pour rendre la vie plus abordable, créer des emplois, faire croître la classe moyenne et bâtir un avenir économique plus solide pour tous.

« Peu importe qui vous êtes et où vous vivez au Canada, vous devriez avoir accès à des soins de santé de qualité lorsque vous en avez besoin. L'entente conclue aujourd'hui pour mieux soutenir les personnes qui vivent et travaillent dans des établissements de soins de longue durée est une bonne nouvelle pour tous les habitants de la Saskatchewan. Nous continuerons de collaborer avec les provinces et les territoires afin d'être là pour nos aînés, de veiller à ce que chacun soit traité avec dignité et respect à mesure qu'il vieillit, et de bâtir un système de soins de longue durée dont nous pouvons tous être fiers. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Tous les gens au Canada, y compris les aînés, devraient avoir accès aux soins de santé sécuritaires et de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. L'entente conclue aujourd'hui avec la Saskatchewan contribuera à résoudre les problèmes que nous avons constatés dans les centres de soins de longue durée et à veiller à ce que tous les aînés soient traités avec dignité et reçoivent des soins adéquats. En travaillant avec l'ensemble des provinces et des territoires en vue de renforcer notre système de santé, notre gouvernement continuera d'être là pour les aînés de la Saskatchewan et de partout au Canada. »

-- L'hon. Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

« La Saskatchewan continue de faire des investissements importants pour améliorer les soins de longue durée. Comme province, nous investissons plus de 750 millions de dollars cette année pour soutenir les aînés de la Saskatchewan qui vivent dans des centres de soins de longue durée. Nous respectons notamment notre engagement consistant à embaucher 300 nouveaux équivalents temps plein de préposés aux soins continus pour les soins de longue durée et les soins à domicile, et à progresser dans les projets de remplacement de centres de soins de longue durée dans six communautés. »

-- L'hon. Everett Hindley, ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés de la Saskatchewan

Depuis sa création en 2020, le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (FSSLD), doté d'un capital d'un milliard de dollars, aide les provinces et les territoires à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les centres de soins de longue durée à travers le pays. Les provinces et territoires se sont servis de ces fonds pour entreprendre une série d'activités, notamment pour évaluer l'état de préparation à la prévention et au contrôle des infections, pour apporter des améliorations aux infrastructures, comme celles liées à la ventilation, et pour embaucher du personnel supplémentaire et bonifier les salaires.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement fédéral a signé et annoncé des ententes dans le cadre du FSSLD avec neuf provinces et territoires, dont la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l' Ontario , Terre-Neuve-et- Labrador , les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon .

, Terre-Neuve-et- , les Territoires du Nord-Ouest, et le . En plus du FSSLD, le gouvernement du Canada a fait des investissements en vue de combler les lacunes constatées dans les centres de soins de longue durée depuis le début de la pandémie, notamment par l'entremise des mesures suivantes :

a fait des investissements en vue de combler les lacunes constatées dans les centres de soins de longue durée depuis le début de la pandémie, notamment par l'entremise des mesures suivantes : 740 milliards de dollars dans l'Accord sur la relance sécuritaire pour fournir du soutien aux populations vulnérables, y compris dans les centres de soins de longue durée;



Jusqu'à 3 milliards de dollars pour permettre de fournir une augmentation salariale temporaire aux travailleurs essentiels à faible revenu;



10,7 millions de dollars supplémentaires à l'organisme Excellence en santé Canada pour soutenir les centres de soins de longue durée à travers le pays grâce à l'initiative SLD+. Plus de 1 500 centres participent au programme au Canada .

pour soutenir les centres de soins de longue durée à travers le pays grâce à l'initiative SLD+. Plus de 1 500 centres participent au programme au . Le Budget 2021 prévoyait un investissement supplémentaire de 3 milliards de dollars sur cinq ans pour aider les provinces et les territoires à élaborer et à mettre en œuvre des normes en matière de soins de longue durée. Ce financement aidera les provinces et les territoires à renforcer les activités de conformité et d'application et à favoriser la stabilité de la main-d'œuvre, notamment en versant des suppléments salariaux et en améliorant les conditions de travail.

Dans le cadre du Budget 2022, le gouvernement a réitéré son engagement à travailler avec les provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé, y compris les soins de longue durée, à domicile et communautaires. Le Budget 2022 propose également la création d'un groupe d'experts, qui relèvera du ministre des Aînés et du ministre de la Santé, pour étudier l'idée de créer une allocation Vieillir chez soi.

La Saskatchewan a élaboré un plan pour la mise en œuvre de l'entente bilatérale d'aujourd'hui : Priorités partagées en matière de santé et Fonds pour la sécurité des soins de longue durée.

