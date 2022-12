Le plus gros solde sur les meilleurs produits de technologie, les mises à niveau des espaces de travail et plus encore à compter du 25 décembre tôt en ligne

RICHMOND HILL, ON, le 21 déc. 2022 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a annoncé ses offres de la semaine d'après Noël pour terminer la saison des Fêtes, avec des bas prix sur les meilleurs produits de technologie, les mises à niveau des espaces de travail, les articles de décoration de la maison, les fournitures de créativité et d'apprentissage, et plus encore. Les clients pourront magasiner tôt en ligne sur bureauengros.com dès le 25 décembre à minuit HNE en profitant de la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $, et la plupart des magasins ouvriront tôt le 26 décembre à 8 h, heure locale (consultez https://locations.bureauengros.com pour les heures locales).

« Cette année, nous avons comme priorité d'offrir à tous nos clients des aubaines imbattables le lendemain de Noël pour qu'ils puissent trouver les cadeaux qu'ils désiraient depuis longtemps au meilleur prix », nous dit John DeFranco, chef des affaires commerciales à Staples/Bureau en Gros. « Nous avons baissé les prix sur des centaines de nos meilleurs articles pour que nos clients aient tout ce dont ils ont besoin pour réussir cette nouvelle année. »

LES MEILLEURES AUBAINES DE LA SEMAINE D'APRÈS NOËL

En vigueur en ligne à compter du 25 décembre à minuit (HNE) et en magasin à compter du 26 décembre à 8 h (heure locale), jusqu'à épuisement des stocks.

Ces offres, et bien d'autres encore, sont présentées dans la circulaire de la Semaine d'après Noël de Staples/Bureau en Gros, que vous trouverez sur bureauengros.com sous Aubaines.

Livraison le lendemain

Les clients peuvent faire leurs achats en magasin ou sur bureauengros.com , et bénéficier de la livraison gratuite le lendemain pour toutes les commandes de plus de 35 $. Les options de collecte à l'auto et de ramassage en magasin sont également disponibles pour les commandes passées en ligne.

Retours des Fêtes faciles

Staples/Bureau en Gros est la destination pour l'expédition au pays, et tous les magasins Staples/Bureau en Gros au Canada offrent des solutions commodes par l'intermédiaire des grands transporteurs afin de faciliter les retours des Fêtes. Vous pouvez déposer les expéditions de retour pré-étiquetées dans n'importe quel magasin Staples/Bureau en Gros. Si vous avez déjà une étiquette de retour, apportez-la ou créez et imprimez une étiquette d'expédition en ligne à l'aide de votre carte de crédit ou de votre compte avant d'arriver au magasin.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 magasins et son site bureauengros.com . L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que sept studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville, Ottawa et Calgary sous le nom Staples Studio . Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale , qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @StaplesCanada sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

