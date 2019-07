Obashkaandagaang et le gouvernement du Canada coopèrent pour approvisionner en eau potable propre et salubre les résidants de la communauté

PREMIÈRE NATION D'OBASHKAANDAGAANG, TERRITOIRE TRADITIONNEL ANISHINAABE, ON, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les Premières Nations conjuguent leurs efforts pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et favoriser l'accès à une eau potable propre, salubre et fiable dans les communautés des Premières Nations.



Aujourd'hui, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, Bob Nault, député de Kenora, accompagné de Marilyn Sinclair, chef d'Obashkaandagaang, ont annoncé la prochaine phase de conception d'un nouveau système de traitement des eaux dans la communauté.



Services aux Autochtones Canada (SAC) accorde plus de 8 millions de dollars pour la conception et la construction du projet. Une fois terminé, le nouveau système de traitement des eaux permettra de lever deux avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable et rétablira la qualité de l'eau potable pour les résidants actuels et futurs de la communauté.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît que l'eau potable salubre est essentielle à la santé des communautés. Nous avons hâte de coopérer avec Obashkaandagaang pour concevoir et construire un nouveau système de traitement des eaux qui profitera à sa communauté et qui nous rapprochera de la levée des tous les avis concernant l'eau potable à long terme dans les communautés des Premières Nations. »



L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« L'eau potable propre et salubre est vitale pour la qualité de vie, surtout pour les résidants des communautés des Premières Nations du nord de l'Ontario. Je félicite la chef Sinclair et son conseil pour le travail acharné qu'ils ont accompli afin de répondre à ce besoin fondamental essentiel des membres d'Obashkaandagaang. »

L'honorable Bob Nault, C.P., député

Député de Kenora

« L'eau est sacrée aux yeux de notre peuple. Elle soutient chaque élément vivant de l'univers et c'est pourquoi je suis extrêmement fière d'annoncer aujourd'hui que nous allons construire une nouvelle usine de traitement de l'eau. Ce projet constitue un excellent début pour le développement de notre communauté et la prise en compte de nos priorités à titre de nation. »

Chef Marilyn Sinclair

Obashkaandagaang

Faits en bref

La Première Nation d'Obashkaandagaang est située à 15 km au sud-ouest de Kenora , en Ontario . Elle compte 333 membres, dont 146 vivent dans la réserve.

, en . Elle compte 333 membres, dont 146 vivent dans la réserve. Le projet comprendra une nouvelle usine de traitement de l'eau, un nouveau système principal de distribution d'eau et 11 systèmes décentralisés.

Obashkaandagaang est en train d'embaucher un consultant pour la phase de conception du projet.

Liens connexes



Lever les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable

Cycle de vie d'un projet d'infrastructure communautaire pour les Premières Nations

Profil d'Obashkaandagaang

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca