Un hommage à la créativité québécoise

Avec cette première exposition, Inspirations, les visiteurs pourront s'imprégner dans l'univers spatial de David Saint-Jacques pour revivre les grands moments de sa mission et découvrir ce qui l'a animé tout au long de sa route vers l'espace. Alexandra Stréliski tient également l'affiche de trois tableaux immersifs inspirés de sa musique et de son parcours; ceux-ci sont appuyés par des pièces de l'excellent album Inscape. Émile Roy offrira quant à lui une perspective inspirante sur la résilience et l'action, avec comme trame de fond, les grands bouleversements que nous avons vécus au cours de la dernière année.

Également au programme de cette première exposition :

une immersion dans l'atmosphère hygge, le bien-être façon danoise;

le bien-être façon danoise; une découverte de sept nouvelles merveilles architecturales situées aux quatre coins du monde; et

un hommage ludique et poétique à la créativité québécoise.

Inspirations mise aussi sur la contribution de nombreux artistes reconnus, que ce soit pour des voix hors champ, la musique, la rédaction des textes ou la réalisation. La comédienne Sylvie Moreau, le metteur en scène Dominic Champagne, le groupe de musique Choses Sauvages, l'humoriste Léa Stréliski, la danseuse Clara Furey et le réalisateur Stefan Verna comptent parmi les nombreux collaborateurs.

« Un an après le début de la pandémie de COVID-19 au Québec, ce projet atterrit dans un contexte particulier et trouve encore plus sa raison d'être. La notion d'oasis prend ici tout son sens, et devient comme un baume à la fois rafraichissant et réconfortant, puisque cet espace a été conçu pour être un lieu accueillant et innovant, offrant une perspective inspirante sur notre monde. En visitant Inspirations, le public plonge dans une série d'univers contemplatifs qui nous portent vers l'avant. L'exposition fait voyager, subjugue et touche les gens de tout âge », mentionne Denys Lavigne, président, directeur de la création et co-fondateur d'OASIS immersion.

« En dépit de la crise, Montréal a su attirer les promoteurs d'un projet qui vient enrichir notre offre touristique. Ce lieu magique renoue avec l'idée du voyage, qu'il soit intérieur, dans le confort de sa maison ou aux quatre coins du monde. Nul doute qu'OASIS immersion deviendra rapidement un lieu incontournable dans l'expérience des visiteurs et des Montréalais sur le chemin de la relance de notre métropole », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

L'expérience OASIS immersion est composée de six zones distinctes :

La salle d'anticipation : un espace de transition lumineux guide les visiteurs du tumulte urbain vers la première galerie immersive.

: un espace de transition lumineux guide les visiteurs du tumulte urbain vers la première galerie immersive. Le Portail : cette première galerie introduit les visiteurs au thème et sujets de l'exposition, avec quelques surprises ambiantes pour mieux se glisser dans l'atmosphère OASIS immersion .

: cette première galerie introduit les visiteurs au thème et sujets de l'exposition, avec quelques surprises ambiantes pour mieux se glisser dans l'atmosphère . Le Téléporteur : une galerie immersive qui transporte aux quatre coins du monde et au-delà !

: une galerie immersive qui transporte aux quatre coins du monde et au-delà ! Le Panorama : plus grand espace de l'expérience OASIS immersion, cette galerie raconte en mode immersif l'histoire derrière les gens, les idées et les lieux de l'exposition en cours.

Après un passage au café-lounge OASIS, qui est temporairement fermé en raison des mesures gouvernementales, ou à la boutique de l'exposition, les visiteurs termineront leur parcours dans le Couloir de décompression pour une dernière expérience audio, lumineuse et olfactive.

Un emplacement de choix : le Palais des congrès de Montréal

Le Palais des congrès de Montréal sera le lieu de diffusion permanent de cette nouvelle attraction montréalaise accessible au grand public. Cet attrait permettra également de compléter l'offre de service du Palais envers les organisateurs d'événement, tout en garantissant une expérience inoubliable aux congressistes en provenance des quatre coins du monde.

« Je suis fier de vous présenter de nouveau jalon dans la concrétisation du Palais des congrès de l'avenir ! Les espaces spectaculaires d'OASIS immersion permettront au Palais et à Montréal de se distinguer sur la scène internationale et seront bénéfiques à la relance des affaires », explique Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal.

L'entreprenariat québécois en vedette

Fruit d'un travail de plus de 2 années, le projet a été développé par des entrepreneurs locaux, notamment Denys Lavigne, qui a mis sur pied plusieurs projets multimédias à l'échelle locale et internationale, Nicolas Lassonde, un avocat spécialiste en technologie et le Groupe Écorécréo, qui opère de nombreux sites touristiques à Montréal, notamment Voile en voiles dans le Vieux-Port.

« En tant qu'entrepreneurs, il était essentiel de nous entourer des meilleurs talents d'ici, que ce soit des concepteurs, designers, musiciens, artistes et technologues créatifs. Dès que nous les avons contactés, ils ont accepté de prendre part au projet, car les sujets et les angles proposés les touchaient. Cette exposition est en quelque sorte la première parution d'un magazine immersif nouveau genre, présenté sur les murs et planchers d'un espace immersif novateur », précise Nicolas Lassonde, premier vice-président, stratégie d'affaires, et co-fondateur d'OASIS immersion.

En plus des artistes mentionnés plus haut, l'équipe de direction d'OASIS immersion, qui incluent également Johnny Ranger, Pierre Del Duchetto et Rémus Blais, a pu compter sur plusieurs collaborateurs tels l'agence Eltoro Studio, Dpt., Halo Création, Comme C'est Beau, Uberko, Manuel Chantre, Jesse Freeston, David-Étienne Durivage, Yoktown's, Annie Sama, Joe Fiola, Yanneek, Mark O Fearghail, Nils Fluck, Anita Bombita, Marelle Communications, Minimal, Mohammedraza Akrami, Coyote Audio, Baillat Studio, Thaila Kampo, Numérart, 20K, EXO-C, Atelier JD et Construction Parox.

Mesures sanitaires et planification de l'expérience

De par sa superficie et la conception de l'exposition, l'espace OASIS immersion favorise la distanciation sociale et permet une visite sans contact, dans un espace très bien ventilé. Pour la sécurité des visiteurs et du personnel, OASIS immersion a mis en place des mesures sanitaires conformes aux directives gouvernementales et en ligne avec le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires (PROGRÈS), tel que lancé par le Palais des congrès en juin dernier.

Semaine de relâche

Afin de vivre l'expérience pleinement, la durée recommandée d'une visite est d'environ 75 minutes. Des départs avec places limitées seront disponibles toutes les 20 minutes, du jeudi au dimanche inclusivement. Exceptionnellement, pour la semaine de relâche, l'exposition sera ouverte pendant 10 jours consécutifs, soit du 25 février au 7 mars. Les billets, dont le prix varie entre 19 $ et 25$, sont en vente sur le site www.oasis.im ou sur www.ticketpro.ca. Puisque les horaires sont sujets à changement et que des disponibilités additionnelles pourraient s'ajouter au calendrier, il est essentiel de réserver sa plage horaire avant son arrivée au Palais des congrès de Montréal.

Un avant-goût de l'exposition avec Inspirations le balado

En complément à l'exposition, une série balado intitulée Inspirations a été produite et raconte le parcours exceptionnel des principales têtes d'affiche de l'exposition et d'influenceurs de notre société. L'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques, la pianiste Alexandra Stréliski, le YouTuber Emile Roy, l'architecte Pierre Thibault et la femme d'affaires Fabienne Colas se sont tous confiés à l'animateur Grégory Charles. Ces épisodes balados sont disponibles sur le site www.oasis.im ainsi que sur les principales plateformes de baladodiffusion.

Des partenaires indispensables

Le projet OASIS immersion a été rendu possible grâce à l'appui de partenaires stratégiques tels le Ministère du Tourisme du Québec, Investissement Québec, Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal. Parmi les partenaires de la première exposition Inspirations, on compte également l'Agence spatiale canadienne, les bureaux d'architectes BIG, FMZD, Freaks Architecture, Heatherwick Studio, MAD, Zaha Hadid Architects, CEBRA Architecture, Marina Tabassum Architects et Brooks + Scarpa, ainsi que la firme Bee'ah.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Entrevues et renseignements : Marilyne Levesque, Marelle communications, T.: 514-884-6351, [email protected]

Liens connexes

www.congresmtl.com