Un nouveau partenariat pour faciliter et optimiser les paiements aux fournisseurs, tout en débloquant de nouvelles opportunités de revenus pour les acteurs du secteur du voyage.

MONTRÉAL, 27 janvier 2026 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui un partenariat avec WEX® (NYSE : WEX), un leader mondial des solutions de paiement virtuel, pour apporter la technologie de carte virtuelle de WEX au réseau international de commerçants de Nuvei. Grâce à ce partenariat, les agences de voyages intégrées au réseau Nuvei pourront bénéficier de flux de trésorerie améliorés, d'une liquidité accrue, d'une dépendance au crédit réduite et d'une transparence accrue tout au long du processus de paiement.

Cette intégration permet aux acteurs du secteur du voyage et aux plateformes de vente, notamment les agences de voyages en ligne (OTA), les compagnies aériennes et les marques hôtelières, de gérer plus efficacement leurs relations avec de multiples fournisseurs grâce à des paiements sécurisés par carte virtuelle. Les cartes virtuelles simplifient les paiements aux fournisseurs en automatisant leur émission et en ajoutant des contrôles intégrés, offrant ainsi aux commerçants un moyen plus rapide et plus sûr de transférer des fonds.

Face au resserrement du crédit sur les marchés internationaux, l'accès au fonds de roulement devient un défi croissant pour les acteurs du secteur du voyage. Ce partenariat permet aux commerçants de financer directement les paiements aux fournisseurs à partir des flux de règlement entrants, réduisant ainsi leur dépendance aux lignes de crédit puisque la liquidité provient de leurs propres créances.

« Notre partenariat avec WEX renforce encore la position de Nuvei en tant que partenaire d'infrastructure de paiement de choix pour l'industrie du voyage », a déclaré Phil Fayer, président et PDGde Nuvei. « Ensemble, nous aidons les entreprises du secteur du voyage à améliorer leur trésorerie, à réduire leurs coûts et à simplifier leurs paiements aux fournisseurs du monde entier. »

Pour les fournisseurs et les agences de voyages, cette intégration peut se traduire par une fiabilité accrue et des paiements plus rapides. Pour les acquéreurs, cela offre une meilleure visibilité sur les flux de paiement, contribuant ainsi à renforcer le contrôle opérationnel. Ensemble, Nuvei et WEX contribuent à redéfinir la manière dont les entreprises du secteur du voyage transfèrent de l'argent, en reliant les paiements des consommateurs et les règlements des fournisseurs dans un flux de paiement unifié et intelligent qui renforce les relations et le contrôle financier.

« Les cartes virtuelles sont devenues un excellent outil pour les agences de voyages qui gèrent des réseaux de fournisseurs complexes », a déclaré Jason Hancock, directeur général de Global Travel chezWEX. « En combinant les infrastructures internationales de cartes virtuelles et l'expertise de WEX en matière de paiements de voyage avec le réseau d'acquisition international de Nuvei, nous permettons aux agences et aux fournisseurs de transférer des fonds plus rapidement et avec une plus grande confiance, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité et la confiance dans l'écosystème des paiements de voyage. »

