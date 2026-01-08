L'intégration regroupe le commerce numérique et en magasin sous une plateforme sécurisée et évolutive pour soutenir l'innovation omnicanale et l'engagement client

MONTRÉAL, 8 janvier 2026 /CNW/ - Nuvei et FreedomPay ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à offrir aux commerçants une approche de paiement unifiée pour le commerce en magasin et le commerce numérique sur les marchés mondiaux.

Alors que les grandes marques accélèrent leur transformation omnicanale, elles ont besoin de systèmes de paiement flexibles qui relient de façon transparente les expériences commerciales dans tous les points de contact physiques et numériques. En intégrant la plateforme primée Next Level Commerce™ de FreedomPay, utilisée par les plus grandes marques hôtelières, les marques de détail, les grands stades et les groupes hôteliers, dans l'infrastructure de paiement évolutive de Nuvei, les commerçants profitent d'une solution unique pour créer des expériences de paiement fluides, sécurisées, connectées et guidées par les données.

Cette collaboration permettra aux commerçants de :

Déployer plus rapidement de nouveaux canaux et de nouvelles expériences client

Maintenir une expérience de paiement uniforme dans l'ensemble des établissements et des zones géographiques

Accroître la visibilité opérationnelle grâce à des rapports unifiés et à la tokenisation

Accéder à un vaste écosystème de partenaires commerciaux et de points de vente certifiés

Protéger chaque transaction grâce au chiffrement certifié PCI et à la prévention de la fraude

« Notre objectif est de donner aux commerçants les moyens d'offrir une expérience client exceptionnelle à chaque étape du parcours d'achat », a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « En travaillant avec FreedomPay, nous élargissons les façons dont les marques d'entreprise peuvent créer des parcours de paiement connectés qui favorisent la fidélisation et débloquent de nouveaux revenus, sans ajouter de complexité en coulisses. »

Les marques d'entreprise s'attendent de plus en plus à pouvoir interagir avec les clients partout où ceux-ci choisissent de magasiner, de manger ou de s'enregistrer, avec la même rapidité, fiabilité et fluidité à chaque interaction. Qu'il s'agisse d'un amateur qui paie sans contact pour des concessions dans un stade, d'un voyageur qui choisisse une chambre de catégorie supérieure au moyen d'une application mobile ou d'un client qui achète un repas dans un restaurant à service rapide, cette collaboration permet de s'assurer que ces transactions demeurent connectées grâce à une tokenisation unifiée, à des rapports et à des données qui améliorent la prise de décisions opérationnelles et favorisent une personnalisation plus intelligente.

Ensemble, Nuvei et FreedomPay permettent aux commerçants d'accélérer l'innovation, de lancer de nouveaux formats commerciaux et de se développer sur de nouveaux canaux sans reconstruire les fondations technologiques, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de fiabilité.

« Le commerce d'entreprise exige une technologie qui fonctionne aussi bien dans les magasins, les stades, les hôtels et sur les appareils mobiles sans ajouter de complexité », a déclaré Chris Kronenthal, président de FreedomPay. « En intégrant nos plateformes, les commerçants disposent d'une base prête pour l'avenir, leur permettant de déployer des expériences omnicanales en toute confiance, aujourd'hui et à mesure que de nouvelles attentes des clients émergent. »

Ce partenariat est conçu pour les entreprises qui exercent leurs activités dans divers cadres (magasins, sites, hôtels et canaux numériques), y compris les entreprises qui exercent des activités transfrontalières et multirégionales. Les commerçants peuvent traiter les paiements de façon uniforme dans tous les emplacements, obtenir une meilleure visibilité des données sur les transactions et maintenir des normes de sécurité élevées sans ajouter de complexité opérationnelle.

À propos de FreedomPay

FreedomPay est le chef de file mondial du Next Level Commerce™, transformant la façon dont les entreprises gèrent les paiements et les expériences dans le monde entier. Plus qu'une solution de paiement, FreedomPay est une passerelle de paiement indépendante de classe mondiale conçue pour simplifier la complexité, éliminer les barrières des systèmes existants et révolutionner chaque point d'interaction, que ce soit en magasin, en ligne ou sur mobile. Choisie par les plus grandes marques dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie, des sports et du divertissement, de la restauration, des soins de santé et de l'enseignement supérieur, FreedomPay offre une force technologique, une étendue d'intégration et une expertise approfondie dans le domaine de l'innovation en matière de paiements mondiaux.

En tant que l'une des premières solutions en Amérique du Nord validées par le Conseil des normes de sécurité PCI pour le chiffrement de point à point (P2PE), FreedomPay établit la norme de référence en matière de sécurité, de confiance et de performance pour les paiements. Avec une pile technologique unifiée, des API ultrarapides et des solutions intégrées pour tous les paiements, FreedomPay offre aux entreprises une tranquillité d'esprit totale et la liberté de choisir n'importe quel fournisseur de matériel. Avancez plus vite, agissez plus intelligemment et prenez les devants sur les marchés -- au lieu de les suivre. www.freedompay.com

À propos de Nuvei

Nuvei construit l'infrastructure pour chaque paiement, partout. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, bancaires, de gestion des risques et de gestion de la fraude. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations qui aident ses clients et partenaires à réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

