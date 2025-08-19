Ce partenariat élargit la présence de Nuvei sur les marchés à forte croissance

MONTRÉAL, 20 août 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui une intégration stratégique avec Zuora , une plateforme de monétisation de premier plan pour les entreprises modernes. Ce partenariat renforce la capacité de Nuvei à favoriser les recettes récurrentes des entreprises à l'échelle mondiale et offre aux clients de Zuora une infrastructure de paiement robuste pour accélérer leur croissance sur les marchés établis et émergents.

L'intégration associe la plateforme de monétisation de pointe de Zuora à la présence mondiale de Nuvei en matière d'acquisition, à sa prise en charge des modes de paiement locaux et à son optimisation des transactions en temps réel. Elle simplifie les paiements récurrents pour les entreprises internationales, contribuant ainsi à augmenter les taux d'autorisation, à améliorer le rapprochement et à simplifier l'expansion sur le marché sans nécessiter de multiples intégrations locales ou relations avec des PSP.

L'économie de l'abonnement devrait connaître une croissance importante, et la valeur mondiale des transactions devrait atteindre 996 milliards de dollars d'ici 2028, contre 593 milliards en 2024, soit une augmentation de 68 % en quatre ans.1 Zuora a également constaté que les entreprises figurant dans son indice de l'économie de l'abonnement ont connu une croissance de leurs recettes 11 % plus rapide que l'économie dans son ensemble (représentée par l'indice S&P 500) au cours des deux dernières années.2

« Les marchands d'entreprise misent de plus en plus sur les modèles de recettes récurrentes, et les paiements sont essentiels pour offrir une expérience fluide et localisée à grande échelle, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Cette intégration avec Zuora reflète notre capacité à prendre en charge des activités complexes et à fort volume grâce à des solutions de paiement agiles et modulaires, en particulier sur les marchés en croissance comme l'Amérique latine, où la demande des consommateurs pour les services d'abonnement s'accélère. »

« Ce partenariat marque une étape importante dans l'expansion de la portée mondiale de la plateforme de monétisation de Zuora, a commenté Daniel Enekes, vice-président des partenariats stratégiques et des fusions-acquisitions chez Zuora. Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent des modèles de recettes récurrentes, en particulier sur les marchés à forte croissance, notre intégration avec Nuvei leur permet de mettre en place des offres d'abonnement, basées sur l'utilisation et hybrides avec l'agilité, la conformité et la sophistication des paiements locaux nécessaires pour réussir dans le monde entier. »

Cette annonce reflète la dynamique continue de Nuvei dans le secteur des entreprises, avec un portefeuille croissant d'intégrations de plateformes, des capacités de marchand de dossier et l'acquisition locale directe sur plus de 50 marchés dans le monde.

À propos de Zuora, Inc.

Zuora fournit une plateforme de monétisation de premier plan pour créer, exploiter et développer une entreprise moderne grâce à une combinaison dynamique de modèles basés sur l'utilisation, d'offres groupées par abonnement et tout ce qui se trouve entre les deux. De la tarification et la création d'offres à la facturation, en passant par les paiements et la comptabilisation des recettes, les solutions logicielles modulaires et flexibles de Zuora sont conçues pour aider les entreprises à évoluer et à adapter leur monétisation à la demande. Plus de 1 000 clients à travers le monde, dont BMC Software, Box, Caterpillar, General Motors, The New York Times, Schneider Electric et Zoom, utilisent la combinaison unique de technologie et d'expertise de Zuora pour transformer leurs opérations financières et leur approche du marché. Zuora a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, consultez le site zuora.com.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com .

