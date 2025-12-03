Le déploiement du traitement de base sur Microsoft Azure améliore la résilience, le rendement en temps réel et la disponibilité continue pour les commerçants du monde entier

MONTRÉAL, 3 décembre 2025 /CNW/ - Nuvei et Microsoft ont annoncé aujourd'hui une expansion importante de leur partenariat stratégique, permettant aux API de traitement des paiements de base de Nuvei de fonctionner sur Microsoft Azure et d'utiliser Azure AI pour optimiser les transactions en temps réel. Ce changement élargit considérablement les capacités de traitement mondiales de Nuvei qui passent au-delà de 10 000 transactions par seconde, avec une disponibilité cible de 99,999 % pour les commerçants. Il renforce également la position de Nuvei parmi les transformateurs à plus fort volume au monde et établit une base résiliente alimentée par l'IA pour soutenir un volume de paiement annuel de plus d'un billion de dollars alors que les entreprises prennent de l'expansion à l'échelle internationale.

Cette étape importante témoigne d'un investissement important et d'une orientation pluriannuelle visant à migrer toutes les plateformes Nuvei vers le nuage afin d'aider la clientèle à prendre de l'expansion à l'échelle mondiale grâce à un rendement plus élevé et une efficacité accrue. En migrant les services de base vers Azure, Nuvei obtient une élasticité accrue, un rendement plus rapide et une fiabilité mondiale plus constante, tout en actualisant les composants clés et en réduisant la dépendance aux technologies tierces. Cette architecture modernisée crée également une piste plus grande pour l'innovation continue, ce qui permet à Nuvei d'accélérer les améliorations futures et d'offrir des niveaux encore plus élevés de résilience et d'optimisation au fil du temps.

« Chaque paiement devrait être effectué avec rapidité et exactitude, chaque fois, peu importe où nos clients exercent leurs activités », a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « L'exécution de notre traitement de base sur Microsoft Azure nous donne une base native d'IA qui s'adapte en temps réel, optimise les transactions à l'échelle mondiale et répond aux exigences régionales en matière de résidence des données. Cela renforce les performances aujourd'hui et nous permet d'offrir de nouvelles capacités axées sur l'IA à mesure que nos clients prennent de l'expansion. »

Le traitement des paiements avec Azure favorise une architecture distribuée qui absorbe le volume de transactions optimal, maintient un temps de fonctionnement continu et optimise les résultats de latence et d'autorisation dans le monde entier. Cela garantit un maximum de revenus et des expériences de consommation ininterrompues, même lors des événements commerciaux mondiaux les plus exigeants.

« L'infrastructure prête pour l'IA de Microsoft Azure complète l'expertise de Nuvei en matière de paiements d'entreprise », a déclaré Tyler Pichach, chef mondial, Stratégie de paiement, Microsoft. « Cette étape permet à Nuvei d'offrir les expériences de paiement résilientes, réactives et optimisées nécessaires à l'avenir du commerce mondial. »

Dans le cadre de cette modernisation plus vaste, les API et les services de base de Nuvei tirent maintenant parti des capacités d'Azure pour offrir une infrastructure de paiement sécurisée, évolutive et distribuée à l'échelle mondiale. Les services de base comprennent Azure ExpressRoute pour la connectivité privée, Azure Firewall pour la protection du réseau et Azure Kubernetes Service pour les charges de travail conteneurisées. Pour renforcer la sécurité et la conformité, la solution intègre Azure Defender for Cloud pour une protection avancée contre les menaces et la passerelle d'application Azure avec pare-feu d'application Web (WAF) pour une sécurité robuste de l'application. L'architecture couvre quatre régions stratégiques - le sud du Royaume-Uni, le centre de la Suède, l'ouest des États-Unis et l'est des États-Unis - assurant une grande disponibilité, une résilience et des performances constantes pour les entreprises du monde entier.

Nuvei continuera de mettre en œuvre des améliorations à l'infrastructure qui renforcent le rendement mondial, l'efficacité de l'intégration et l'optimisation des transactions axée sur l'IA d'Azure. À chaque lancement, la plateforme devient plus solide à grande échelle, offre un rendement plus uniforme dans toutes les régions et applique les renseignements de chaque transaction traitée, ce qui ajoute de la valeur à mesure que les commerçants d'entreprise croissent à l'échelle internationale en toute confiance.

