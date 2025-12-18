Cette licence de conformité au règlement MiCAR autorise Nuvei à fournir des services de crypto-actifs réglementés à l'échelle de l'UE

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Nuvei annonce aujourd'hui avoir reçu une licence de fournisseur de services de crypto-actifs (CASP) en vertu du règlement de l'Union européenne sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR), permettant à l'entreprise d'exercer ses activités en vertu du nouveau cadre réglementaire harmonisé de l'UE pour les crypto-actifs.

La licence MiCAR permet à Nuvei de fournir des services réglementés de crypto-actifs dans l'Union européenne et de délivrer des passeports à l'échelle des États membres de l'UE dans le cadre d'un régime réglementaire unique. Cette obtention simplifie considérablement l'expansion pour les commerçants et les plateformes qui cherchent à déployer des capacités de paiement et de règlement en cryptomonnaies sur plusieurs marchés européens.

En vertu de cette licence, Nuvei peut offrir des services réglementés de crypto-actifs, y compris le stockage et l'administration de cryptomonnaies, les transferts et l'échange de crypto-actifs en fonds, intégrés à son infrastructure globale de paiements.

« Cette autorisation marque un jalon important dans la convergence des paiements et des actifs numériques », déclare Phil Fayer, président du conseil et CEO de Nuvei. « MiCAR apporte à l'Europe la clarté réglementaire dont elle a besoin depuis longtemps. Ce cadre de gestion nous permet d'aider les clients à transférer de la valeur entre les crypto et les réseaux de paiement traditionnels avec confiance, cohérence et extensibilité. »

En plus de l'autorisation MiCAR, Nuvei a également obtenu une licence d'établissement de paiement, ce qui permet d'offrir des services liés aux tokens d'argent électronique (EMT). Ensemble, ces autorisations permettent à Nuvei de prendre en charge les flux de paiement et de règlement fondés sur les crypto-actifs, les EMT et la monnaie fiduciaire au moyen d'une plateforme unifiée et réglementée.

Pour les clients, les capacités combinées sont synonymes :

d'un accès simplifié aux crypto-paiements en Europe

de flux de données fiat-crypto et crypto-fiat conformes

d'options de règlement plus rapides et plus transparentes

d'une simplification réglementaire et opérationnelle lors de la mise à l'échelle des marchés de l'UE

Avec ces licences, Nuvei servira à la fois les clients commerciaux et les consommateurs de détail. Les utilisateurs de détail auront accès à des services de crypto-actifs simples et accessibles, tandis que les clients commerciaux bénéficieront de solutions conçues pour soutenir des règlements efficaces, l'acceptation des crypto-actifs et la circulation transparente des fonds fondée sur la chaîne de blocs, entièrement intégrée aux flux de travaux plus vastes de paiement, de paiement et de trésorerie.

