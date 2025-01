Les entreprises de voyage peuvent maintenant accéder à la portée mondiale de Nuvei et à ses solutions de paiement grâce à l'intégration d'Outpayce

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Nuvei Corporation (Nuvei), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui qu'elle s'est associée à Outpayce d'Amadeus, en tant que dernier fournisseur de services de paiement à être intégré à la plateforme de paiement Xchange (XPP) d'Outpayce.

Ce partenariat stratégique positionne Nuvei comme un leader mondial de la promotion de l'écosystème de paiement innovant d'Outpayce. Les entreprises de voyage qui utilisent la plateforme XPP d'Outpayce peuvent désormais accéder de manière transparente à la vaste gamme de capacités de paiement de Nuvei, améliorant ainsi leur capacité à traiter les transactions de manière efficace et sécurisée dans toutes les régions du monde.

Ce partenariat offrira plusieurs avantages importants aux clients d'Outpayce :

Une intégration harmonieuse : Une connexion unique à la plateforme XPP d'Outpayce simplifie l'adoption, en intégrant efficacement les multiples points de contact des compagnies aériennes et des voyageurs.

Une intégration accélérée : La réduction des délais de mise en œuvre permet aux entreprises de mettre rapidement sur le marché des solutions de paiement.

Une sécurité accrue : Les mesures de sécurité avancées de Nuvei garantissent des transactions sécurisées sur tous les canaux.

Une portée mondiale : Grâce à la connectivité de Nuvei dans plus de 200 marchés et au support de 720 méthodes de paiement locales, les entreprises peuvent offrir des expériences de paiement transfrontalier transparentes.

« Nous sommes ravis d'accueillir Nuvei dans notre écosystème de partenaires Outpayce.. Cette collaboration combine notre portée mondiale avec la technologie de pointe et la couverture de Nuvei, permettant aux clients de simplifier leurs processus de paiement et d'améliorer l'expérience des voyageurs », a commenté Damian Alonso, directeur commercial et des partenariats d'Outpayce lors de l'annonce.

Phillip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ajouté : « Notre objectif est de permettre aux entreprises de voyage de se concentrer sur la fourniture d'expériences exceptionnelles pendant que nous gérons la complexité des paiements, et cette intégration représente un grand pas en avant vers la simplification et l'amélioration des processus de paiement pour les compagnies aériennes et les entreprises de voyage dans le monde entier. La combinaison de la technologie de paiement innovante de Nuvei avec le vaste réseau de voyages d'Outpayce est la dernière initiative en date qui nous permet de continuer à révolutionner les paiements dans l'industrie du voyage grâce à une intégration unique des paiements qui couvre les pays, les devises et les méthodes de paiement ».

Les solutions de paiement agiles de Nuvei, ainsi que son expertise éprouvée dans l'industrie du voyage, en font un partenaire précieux pour les entreprises qui souhaitent optimiser leurs processus de paiement. Grâce à ce partenariat avec Outpayce, Nuvei continue d'étendre son empreinte, renforçant son rôle de leader dans le commerce mondial.

À propos d'Outpayce

Amadeus améliore l'expérience de voyage pour tous, partout en inspirant l'innovation, les partenariats et la responsabilité envers les gens, les lieux et la planète.

En tant qu'entreprise en propriété exclusive, Outpayce d'Amadeus est la prochaine étape de croissance des activités de paiement d'Amadeus avec de nouveaux investissements dans les talents, une plateforme API ouverte et une licence pour offrir de nouveaux services de paiement réglementés.

Outpayce offre des expériences de voyage plus harmonieuses de bout en bout, ce qui simplifie les paiements de voyage. Notre plateforme ouverte qui relie les fournisseurs de technologies financières et de services bancaires à l'ensemble de l'écosystème du voyage permet aux clients et aux voyageurs de profiter facilement des nouveaux progrès en matière de paiements. Outpayce Xchange Payment Platform (XPP) relève des défis dans des domaines comme l'authentification, l'acceptation et les taux de change (FX) pour les vendeurs de voyages et donne accès à des partenaires qui règlent des problèmes comme les débits compensatoires et la gestion de la fraude pour offrir une expérience globale plus harmonieuse au voyageur.

Dans le domaine des paiements interentreprises, Outpayce organise les paiements au moyen d'une gamme de cartes virtuelles, de devises et de méthodes de paiement afin d'optimiser les coûts, l'acceptation et la souplesse lorsqu'un vendeur de voyages a besoin de payer un fournisseur.

Outpayce offre une expérience de bout en bout en poursuivant sa collaboration avec toutes les équipes d'Amadeus et en intégrant ses capacités dans toutes les applications d'Amadeus. L'avenir des voyages réside dans les paiements faciles.

Pour en savoir plus sur Outpayce, rendez-vous au www.outpayce.com.

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com.

