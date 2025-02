Les professionnels chevronnés de l'industrie des technologies financières Moshe Selfin et Chad Gerhardstein se joignent à l'équipe respectivement à titre de chef des produits et de chef, Gestion des risques et de la conformité

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui la nomination de deux nouveaux cadres au sein de son équipe de la haute direction. Moshe Selfin se joint à nous à titre de chef des produits. Il relèvera de Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Quant à lui, Chad Gerhardstein a accepté le nouveau poste de chef, Gestion des risques et de la conformité. Il relèvera de David Schwartz, chef des finances.

Ces nominations stratégiques représentent l'investissement continu de Nuvei dans ses capacités d'innovation en matière de produits, de gestion des risques et de la conformité, renforçant l'engagement de la Société à offrir des solutions de paiement novatrices tout en maintenant des normes de pointe de l'industrie.

M. Selfin se joint à Nuvei après un passage chez Finaro (acquise par Shift4), où il a récemment occupé le poste de directeur des opérations et de la technologie. Il dirigera la stratégie et le développement de produits mondiaux de Nuvei, en mettant l'accent sur l'expansion de la gamme de solutions de paiement axées sur le client de l'entreprise et l'élargissement de la portée mondiale de sa gamme de technologies. Cette nomination souligne l'engagement de Nuvei envers l'innovation technologique et son objectif de permettre aux entreprises de se rapprocher de leurs clients grâce à des capacités de paiement de pointe.

M. Gerhardstein mettra à contribution sa vaste expertise en matière de gestion des risques et de conformité au sein de l'industrie des paiements. Il nous arrive de PwC, où il était un leader spécialisé dans les cyberrisques et la réglementation pour les secteurs des technologies financières, des paiements et des actifs numériques. Auparavant, il a occupé différents postes de direction chez Vantiv et a occupé le poste de chef de la conformité chez Worldpay. Dans le cadre de ses fonctions, M. Gerhardstein renforcera le cadre mondial de gestion des risques et de conformité de Nuvei, veillant à ce que la Société maintienne sa position de partenaire de confiance pour les entreprises mondiales dans le cadre de leur expansion internationale.

« Je suis ravi d'accueillir Moshe et Chad au sein de l'équipe. Ces nominations illustrent notre engagement continu à investir dans les meilleurs talents alors que nous mettons en œuvre notre vision stratégique », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Moshe a fait ses preuves en matière de planification et de prestation stratégiques pour les entreprises technologiques à croissance rapide, ce qui accélérera l'innovation de nos produits et renforcera notre capacité à offrir des solutions de paiement de pointe à l'échelle mondiale. La grande expertise de Chad dans les domaines de la gestion du risque et de la conformité sera précieuse pour soutenir les clients de Nuvei en favorisant une entrée sur le marché harmonieuse, tout en maintenant de solides pratiques de gestion des risques et une conformité réglementaire dans tous les territoires. »

