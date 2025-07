Les améliorations apportées à sa suite d'optimisation des autorisations permettent d'augmenter les taux d'autorisation jusqu'à 3,5 points de pourcentage, aidant ainsi les commerçants à récupérer leurs recettes perdues et à accélérer leur croissance

MONTRÉAL, 25 juillet 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui l'ajout du débit sans code NIP et du routage au moindre coût à sa suite d'optimisation des autorisations, améliorant ainsi le taux d'autorisation des commerçants en Amérique du Nord jusqu'à 3,5 points de pourcentage pour les transactions applicables.

Le débit sans code NIP et le routage au moindre coût sont désormais disponibles aux États-Unis, ce qui permet aux transactions éligibles de contourner les réseaux de cartes traditionnels au profit de réseaux de débit locaux moins coûteux. Nuvei continue d'investir dans une technologie fondamentale qui utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse de données pour améliorer le routage des paiements, augmenter les flux de transactions et optimiser la récupération des recettes.

« Ces améliorations permettent aux commerçants d'accéder à des réseaux de débit qui offrent à la fois des taux d'approbation plus élevés et des coûts de traitement plus bas, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Notre moteur de routage intelligent offre aux commerçants la flexibilité nécessaire pour donner la priorité à un maximum d'approbations ou à la rentabilité en fonction de leurs objectifs commerciaux. Il s'agit de leur donner les moyens d'optimiser leurs processus et de les aider à transformer les paiements en profits. »

Ces améliorations constituent un élément clé de la stratégie de Nuvei visant à étendre sa présence en Amérique du Nord en offrant un rendement optimisé localement. À mesure que les changements réglementaires, le comportement des émetteurs et les préférences de paiement des consommateurs évoluent dans la région, les outils intelligents de routage et d'autorisation de Nuvei offrent aux commerçants le contrôle et la flexibilité nécessaires pour augmenter les taux d'approbation, réduire les coûts et accélérer la croissance sur l'un des marchés de paiement les plus concurrentiels au monde.

Un routage plus intelligent qui stimule les recettes

Le moteur de routage intelligent de Nuvei utilise l'IA et l'apprentissage automatique en temps réel pour analyser chaque transaction et déterminer le chemin le plus efficace vers l'approbation en fonction du comportement de l'émetteur, de la logique du réseau, des métadonnées de la carte et des préférences régionales. Ses principales fonctionnalités de routage sont les suivantes :

Routage intelligent - Achemine les transactions via la banque ou le réseau de cartes le plus performant

Routage des cartes de débit sans code NIP (États-Unis) - Routage des cartes de débit admissibles via des réseaux moins coûteux, avec repli vers Visa/Mastercard

Les transactions par carte de débit représentant désormais plus de 53 % du volume des transactions par carte en ligne en Amérique du Nord et les récentes modifications réglementaires autorisant l'acheminement multi-réseaux, l'acheminement intelligent amélioré de Nuvei aide les commerçants à optimiser leurs marges, leurs rendements et leur rapidité sans ajouter de complexité opérationnelle.

Une autorisation intelligente qui maximise la conversion

La pile d'autorisation intelligente de Nuvei garantit qu'une fois qu'une transaction atteint le bon destinataire, elle a toutes les chances d'être approuvée. Ces fonctionnalités se réunissent pour réduire les frictions, résoudre les refus temporaires et s'adapter en temps réel aux exigences des émetteurs :

Messagerie d'authentification intelligente - Configure dynamiquement les charges utiles et les formats de messages en fonction de la logique spécifique à l'émetteur

Jetons réseau - Renforce la confiance des émetteurs et la compatibilité grâce aux jetons réseau Visa et Mastercard

Paiements en un clic - Accélère les transactions répétées grâce à une expérience fluide basée sur des jetons

Nouvelle tentative intelligente qui récupère instantanément les recettes

Si une transaction échoue, les fonctionnalités de nouvelle tentative intelligente (Smart Retry) de Nuvei interviennent pour récupérer les recettes en temps réel, sans perturber l'expérience client. Intégrée à la suite d'optimisation des autorisations, cette fonctionnalité utilise une logique de décision avancée pour analyser les raisons de l'échec et réessayer automatiquement les transactions via les chemins alternatifs les plus prometteurs.

Le moteur de nouvelle tentative intelligente de Nuvei comprend :

Mise à jour du compte - Actualise automatiquement les informations d'identification des cartes expirées ou remplacées

Routage de basculement bancaire - Achemine la transaction vers une banque de secours ou un mode de paiement mobile si le chemin principal est refusé

Reconfiguration de l'authentification - Modifie dynamiquement le format des messages en fonction des codes de réponse de l'émetteur

Visibilité et contrôle complets grâce à des informations basées sur l'IA

La couche de contrôle de Nuvei offre aux commerçants une visibilité approfondie sur les rendements, des alertes en temps réel et des analyses exploitables. En combinant des outils basés sur l'IA et l'assistance d'experts, Nuvei aide les entreprises non seulement à comprendre les performances de leurs paiements, mais aussi à les améliorer activement.

Les principaux outils d'analyse et d'informations comprennent :

Analyse des approbations basée sur l'IA - Identifie automatiquement les occasions d'approbation non réalisées par émetteur, région ou type de transaction

Renseignements sur les rendements et surveillance des tendances - Suit les améliorations du taux de réussite des autorisations au fil du temps

Tableaux de bord des risques et des rapports - Visualise la fraude, le comportement des systèmes et les exceptions en temps réel

