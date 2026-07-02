Nuvei nomme un directeur de l'exploitation, un directeur financier et un directeur des produits et de la technologie

Samir Zabaneh rejoint l'entreprise en tant que directeur de l'exploitation, David McLaughlin en tant que directeur financier et Eli Rosner en tant que directeur des produits et de la technologie, afin de mener la prochaine phase de croissance mondiale de l'entreprise

MONTRÉAL, le 2er juill. 2026 /CNW/ - Nuvei, la fintech mondiale qui développe l'infrastructure nécessaire à tous les paiements, partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui trois nominations au sein de son équipe de direction, alors que l'entreprise entame une nouvelle phase de croissance à l'échelle mondiale. Samir Zabaneh rejoint l'équipe en tant que directeur de l'exploitation, David McLaughlin en tant que directeur financier et Eli Rosner en tant que directeur des produits et de la technologie.

À eux trois, ces dirigeants cumulent plusieurs décennies d'expérience dans la création, la gestion et le développement d'entreprises internationales spécialisées dans les paiements et les logiciels.

Phil Fayer, président et PDG de Nuvei, a déclaré : « Les entreprises sont présentes sur un nombre de marchés, de moyens de paiement et de canaux plus important que jamais, et pour répondre à leurs besoins, il est indispensable d'assurer une cohérence totale entre notre approche de développement, notre mode de fonctionnement et nos stratégies d'investissement. Samir, David et Eli apportent chacun une expérience de leadership exceptionnelle qui renforce notre capacité à exécuter nos activités à l'échelle mondiale tout en continuant d'étendre notre infrastructure pour chaque paiement, partout dans le monde. »

Samir Zabaneh nommé directeur de l'exploitation

En tant que directeur de l'exploitation, Samir Zabaneh dirigera le modèle opérationnel mondial de Nuvei. Il placera les structures régionales de direction générale de l'entreprise sous une direction opérationnelle unifiée, tout en assumant la responsabilité des fonctions de conformité, de gestion des risques et de souscription à l'échelle mondiale. En harmonisant la mise en œuvre régionale avec les fonctions de contrôle essentielles, il renforcera la discipline opérationnelle, la gouvernance et la cohérence nécessaires pour soutenir l'expansion mondiale continue de Nuvei.

Samir Zabaneh possède plus de trois décennies d'expérience en leadership dans les domaines des paiements, des logiciels et des services financiers. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de Président-directeur général de TouchBistro, la plateforme tout-en-un de point de vente et de gestion de restaurants. Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes de haute direction : vice-président directeur, Services commerciaux mondiaux chez Fiserv (anciennement First Data), directeur financier chez Element Fleet Management et Global Payments (anciennement Heartland Payment Systems) et chef de l'exploitation, des finances et de la stratégie chez Solutions Moneris.

Samir Zabaneh a déclaré : « Ayant siégé au Conseil d'administration de Nuvei, j'ai eu l'occasion de constater directement la force de l'entreprise, de ses employés et de sa vision à long terme. Je suis ravi de me joindre à l'équipe de direction et de contribuer à renforcer les assises opérationnelles qui permettront à Nuvei de poursuivre son évolution mondiale tout en offrant une exécution exceptionnelle à ses clients et partenaires. »

David McLaughlin nommé directeur financier

En tant que directeur financier, David McLaughlin dirigera l'organisation financière mondiale de Nuvei et se concentrera sur le renforcement de la discipline opérationnelle, le soutien d'une croissance durable et l'harmonisation de l'affectation du capital avec les priorités stratégiques à long terme. Il possède plus de 30 ans d'expérience dans les domaines des paiements, des technologies financières, des services bancaires et de l'assurance. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier chez Blackhawk Network, où il a dirigé une organisation mondiale et soutenu la croissance et l'expansion des marges.

M. McLaughlin a déclaré : « Nuvei a mis sur pied une plateforme mondiale unique à un moment où les entreprises ont de plus en plus besoin d'une infrastructure de paiement capable d'évoluer sur tous les marchés. Je suis ravi de participer et de contribuer à ce que Nuvei construit. »

Eli Rosner nommé directeur des produits et de la technologie

En tant que directeur des produits et de la technologie, Eli Rosner prendra la tête de la division mondiale Produits et Technologies de Nuvei, avec pour mission de faire évoluer la plateforme, d'accélérer l'innovation basée sur l'IA et de renforcer la mise en œuvre des projets dans les domaines des produits et de l'ingénierie. Il possède plus de 35 ans d'expérience en innovation de produits et en technologie d'entreprise. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur des produits et de la technologie chez HealthEquity et a occupé des postes de haute direction chez Finastra et NCR, où il a dirigé des programmes de transformation infonuagique et de plateformes à grande échelle.

Eli Rosner a déclaré : « Les paiements sont de plus en plus intégrés, intelligents et mondiaux, ce qui rend l'exécution de la plateforme plus importante que jamais. Nuvei dispose d'une base solide et d'une vision claire, et je suis heureux de contribuer à l'évolution continue de la plateforme afin de soutenir les clients à l'échelle mondiale en créant une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. »

À propos de Nuvei

Nuvei est la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services bancaires, de gestion des risques et de la fraude. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 53 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires pour permettre à ses clients et partenaires de réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

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SOURCE Nuvei