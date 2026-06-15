Nuvei va acquérir Payoneer pour 2,75 milliards de dollars, créant ainsi une plateforme mondiale de premier plan pour le commerce local et transfrontalier

La société issue de la fusion offrira aux entreprises un partenaire unique pour accepter, détenir et transférer des fonds - y compris des transactions en stablecoins - dans plus de 190 pays et territoires

À la clôture de la transaction, la société issue de la fusion devrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars et traiter un volume de paiements annuel de plus de 500 milliards de dollars pour plus de 2,4 millions de clients

MONTRÉAL et NEW YORK, le 15 juin 2026 /CNW/ - Nuvei et Payoneer (Nasdaq : PAYO) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente définitive aux termes de laquelle Nuvei acquerra Payoneer. Selon les termes de l'accord, Nuvei acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Payoneer Global Inc. au prix de 7,40 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de la transaction d'environ 2,75 milliards de dollars.

Nuvei CEO & Chair Phil Fayer Nuvei x Payoneer logos

« L'acquisition de Payoneer marque une étape décisive dans l'évolution de Nuvei vers le statut de leader mondial des infrastructures financières », a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « En combinant des capacités complémentaires, nous pouvons offrir aux entreprises une plateforme plus complète pour accepter des paiements, envoyer des fonds, émettre des cartes, gérer leurs besoins en trésorerie et en devises, et accéder à des services financiers intégrés -- à grande échelle. »

Alors que le commerce devient de plus en plus complexe sur les marchés locaux et transfrontaliers, les entreprises ont besoin d'une infrastructure capable de prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des transactions. Cette transaction répond directement à ce besoin en combinant les capacités de pointe de Nuvei en matière d'acceptation des paiements avec les paiements transfrontaliers, les comptes multidevises et le réseau bancaire de Payoneer, ainsi que le règlement le jour même et en temps réel sur plus de 150 marchés.

Ensemble, les deux entreprises créent une infrastructure financière unifiée et disponible en permanence, reposant sur des canaux fiables, qui soutient les clients exerçant leurs activités sur les principales plateformes de commerce numérique mondiales, notamment Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify et WooCommerce.

Un élément clé de cette infrastructure est la présence réglementaire bien établie de Payoneer dans les principales juridictions du monde entier. Payoneer détient de multiples licences et autorisations, notamment une licence pour les services de paiement en ligne en Chine continentale et une autorisation de principe en tant qu'agrégateur de paiements transfrontaliers en Inde, dans le cadre réglementaire de la Banque de réserve de l'Inde.

Cette transaction renforce également la capacité de Nuvei à soutenir les modèles financiers émergents, notamment le commerce par intermédiaire, les paiements en stablecoins et les services financiers natifs des plateformes. Ces capacités devraient aider les entreprises à transférer des fonds de manière plus fluide entre les différents types de paiement, les réseaux de règlement et les juridictions.

« Depuis deux décennies, Payoneer a gagné la confiance de millions d'entreprises sur des marchés où la confiance met des années à s'établir », a déclaré John Caplan, chef de la direction de Payoneer. « Nous avons transformé notre entreprise avec des résultats extraordinaires, et notre fusion avec Nuvei élargira ce que nous pouvons offrir à nos clients. Ensemble, nous toucherons davantage d'entreprises, sur davantage de marchés, grâce à une plateforme plus complète. »

Détails de la transaction

La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Nuvei et de Payoneer.

La transaction devrait être finalisée à la mi-2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Payoneer, de l'obtention des autorisations réglementaires requises et d'autres conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC agit à titre de conseiller financier principal de Nuvei. Barclays Capital Inc. a également fourni des conseils financiers à Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Stikeman Elliott LLP agissent à titre de conseillers juridiques de Nuvei. Qatalyst Partners agit à titre de conseiller financier exclusif de Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP agit à titre de conseiller juridique de Payoneer.

BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS et Wells Fargo fournissent un financement engagé dans le cadre de la transaction.

À propos de Nuvei

Nuvei met en place l'infrastructure nécessaire à tous les types de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de gestion des risques et de lutte contre la fraude. En reliant les entreprises à leurs clients dans plus de 190 pays, avec une acquisition locale sur 52 marchés, 150 devises et plus de 720 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations qui aident ses clients et partenaires à réussir à l'échelle locale et mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nuvei.com .

À propos de Payoneer

Payoneer (Nasdaq : PAYO) est la plateforme financière dédiée au commerce transfrontalier et aux paiements internationaux. Payoneer offre à des millions d'entreprises les outils et services financiers dont elles ont besoin pour se développer et effectuer des transactions à l'échelle mondiale en toute confiance. Payoneer permet aux entreprises, en particulier sur les marchés émergents, de se connecter plus facilement à l'économie mondiale, d'effectuer et de recevoir des paiements transfrontaliers, de gérer leurs fonds dans plusieurs devises et de développer leurs activités.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). À l'exception des informations historiques contenues dans le présent communiqué de presse, les sujets abordés ici contiennent des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Ces déclarations sont fournies en vertu de la protection de « sphère de sécurité » prévue par la Loi. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives car elles contiennent des mots tels que « peut », « va », « doit », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « positionnement », « anticipe », « pourrait », « a l'intention de », « cible », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces mots, ou d'autres termes ou expressions similaires qui concernent nos attentes, notre stratégie, nos plans ou nos intentions. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant la transition et l'impact des changements récents au sein de notre équipe de direction ; les déclarations concernant les attentes relatives à la demande pour nos produits et à la génération de flux de trésorerie ; les déclarations concernant l'amélioration et l'expansion de nos produits et de notre plateforme, ainsi que le lancement de nouveaux produits ; les déclarations concernant les résultats d'exploitation futurs, y compris le chiffre d'affaires, le volume, les opportunités de croissance, la variabilité des dépenses, la capacité à réaliser des gains d'efficacité, les dépenses futures et les investissements supplémentaires, les tendances commerciales, notre capacité à générer des bénéfices, ainsi que la croissance et la valeur pour les actionnaires ; et les hypothèses concernant les taux de change.

De par leur nature, les énoncés prospectifs traitent de questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, telles que les énoncés concernant les opérations (l'« Opération ») envisagées par l'Entente et le Plan de fusion, datés du 12 juin 2026, conclus entre Payoneer Global Inc. (la « Société »), Neon Maple Parent Inc. (« Nuvei ») et Panda Acquisition Sub Inc. (la « Convention de fusion »), y compris le délai prévu pour mener à bien la Transaction. Toutes ces déclarations prospectives sont fondées sur des plans, des estimations, des attentes et des ambitions actuels qui sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, le calendrier prévu et la probabilité de la réalisation de la Transaction, y compris le calendrier, l'obtention et les modalités de toute approbation gouvernementale et réglementaire requise pour la Transaction ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'Accord de fusion ; la possibilité que les actionnaires de la Société n'approuvent pas la Transaction ; le risque que les parties ne soient pas en mesure de satisfaire aux conditions de la Transaction en temps opportun, voire pas du tout ; les risques liés à la distraction du temps de la direction par rapport aux activités courantes de l'entreprise en raison de la Transaction ; le risque que toute annonce relative à la Transaction puisse avoir des effets défavorables sur le cours des actions ordinaires de la Société ; le risque que l'Opération et son annonce aient un effet défavorable sur les relations commerciales des parties et leurs activités en général, y compris la capacité de la Société à fidéliser ses clients, à retenir et à embaucher du personnel clé et à maintenir ses relations avec ses fournisseurs et ses clients, ainsi que sur leurs résultats d'exploitation et leurs activités en général ; le risque de passifs imprévus ou inconnus ; l'approbation et le soutien des clients, des actionnaires, des partenaires, des autorités réglementaires et des autres parties prenantes ; le risque de dépenses en immobilisations futures imprévues ; le risque de litiges potentiels liés à la Transaction qui pourraient être intentés contre la Société ou ses administrateurs et/ou dirigeants ; le risque associé aux contrats avec des tiers contenant des clauses de consentement, d'interdiction de cession, de transfert ou d'autres dispositions importantes pouvant être liées à la Transaction et qui ne font pas l'objet d'une renonciation ou d'un règlement satisfaisant ; le risque d'événements divers susceptibles de perturber les opérations, y compris des conditions météorologiques extrêmes, telles que des sécheresses, des inondations, des avalanches et des tremblements de terre, des attaques de cybersécurité, des guerres, des menaces à la sécurité et les mesures gouvernementales prises en réponse à celles-ci, ainsi que des changements technologiques; les risques de conflits de travail, de variations des coûts de main-d'œuvre et de difficultés liées à la main-d'œuvre; et les risques découlant d'autres effets liés aux conditions sectorielles, de marché, économiques, juridiques ou législatives, politiques ou réglementaires échappant au contrôle de la Société. Tous ces facteurs sont difficiles à prévoir et échappent à notre contrôle, y compris ceux détaillés dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 (et qui est disponible à l'adresse : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845815/000110465926020487/payo- 20251231x10k.htm, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et d'autres documents déposés par la suite par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et disponibles à l'adresse https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001845815&entityName=Payoneer%2520Global%2520Inc.%2520(PAYO)%2520(CIK%25200001845815

Les énoncés prospectifs de la Société reposent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables, mais qui pourraient s'avérer inexactes. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus non abordés dans le présent communiqué pourraient également avoir des effets défavorables importants sur les énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date des présentes.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre de la Transaction, la Société déposera auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations sur le formulaire 14A. La circulaire de sollicitation de procurations définitive sera envoyée aux actionnaires de la Société afin d'obtenir leur approbation de la Transaction et d'autres questions connexes. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS SUR LE FORMULAIRE 14A DÈS QU'ELLE SERA DISPONIBLE, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION OU INCORPORÉ PAR RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, LA TRANSACTION ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement des copies de ces documents, y compris la circulaire de sollicitation de procurations, ainsi que d'autres documents déposés auprès de la SEC par la Société, sur le site Web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1845815&owner=exclude.

Des copies des documents déposés auprès de la SEC par la Société seront mises à disposition gratuitement sur le site Web de la Société à l'adresse https://investor.payoneer.com/financials/sec-filings.

Participants à la sollicitation

La Société, Nuvei et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la Société dans le cadre de l'Opération, conformément aux règles de la SEC. Les renseignements concernant les intérêts des administrateurs et des dirigeants de la Société ainsi que des autres personnes pouvant être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de la Société dans le cadre de l'Opération, ainsi qu'une description de leurs intérêts directs et indirects, qu'il s'agisse de titres détenus ou d'autres intérêts, seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations relative à l'Opération, qui sera déposée auprès de la SEC. Des renseignements concernant les administrateurs et les dirigeants de la Société ainsi que leur participation dans les actions ordinaires de la Société figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de la Société relative à son assemblée annuelle des actionnaires de 2026, telle que déposée auprès de la SEC le 27 avril 2026 (et disponible à l'adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm) et dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 (et qui est disponible à l'adresse

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm. Les renseignements concernant les administrateurs et les dirigeants de la Société, leur participation dans les actions ordinaires de la Société, ainsi que les transactions de la Société avec des personnes liées, sont présentés dans les sections intitulées « Administrateurs, dirigeants et gouvernance d'entreprise », « Participation de certains propriétaires bénéficiaires et de la direction et questions connexes relatives aux actionnaires » et « Certaines relations et transactions connexes, et indépendance des administrateurs » figurant dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, qui a été déposé auprès de la SEC le 26 février 2026 (et qui est disponible à l'adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm), ainsi que dans les sections intitulées « Informations concernant le conseil d'administration et la gouvernance d'entreprise », « Participation de certains propriétaires bénéficiaires et de la direction », « Certaines relations et transactions entre parties liées » et « Indépendance du conseil d'administration » figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de la Société relative à son assemblée annuelle des actionnaires de 2026, telle que déposée auprès de la SEC le 27 avril 2026 (et disponible à l'adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm. Des renseignements supplémentaires concernant les intérêts de ces participants dans la sollicitation de procurations relative à l'opération d' ation seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d'autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC dès qu'ils seront disponibles. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué de presse n'a pas pour but et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre de vente ou d'une offre d'achat de titres, ni comme une sollicitation de vote d'approbation ; il n'y aura pas non plus de vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'homologation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de l'article 10 de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.

Contacts

Relations avec les médias :

Jeremiah Glodoveza

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Angela Sullivan

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SOURCE Nuvei