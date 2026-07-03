Nuvei finalise son premier paiement intégré à l'application avec Visa et dévoile sa stratégie de paiements agentiques axée sur les commerçants

Premier achat via agent en temps réel autorisé auprès de plusieurs émetteurs via le réseau Visa

Nuvei Agentic répond aux attentes des commerçants : des capacités d'agents en interne aujourd'hui, et des agents tiers lorsque le marché l'exige

MONTRÉAL, 3 juillet 2026 /CNW/ - Nuvei, la fintech mondiale qui développe l'infrastructure nécessaire à tous les paiements, partout dans le monde, a mené à bien aujourd'hui une démonstration de faisabilité en conditions réelles dans le domaine du commerce agentique, en collaboration avec Visa, Arvato Systems et la marque de mode Kings and Priests. Dans le cadre de cette transaction, l'agent IA d'un commerçant a lancé un achat de produit pour le compte d'un client et a effectué le paiement directement au sein de l'agent, sans passer par un processus de paiement distinct. Plusieurs émetteurs à travers l'Europe ont participé à des paiements agentiques réglés sur les rails Visa à l'aide d'un identifiant Visa tokenisé dans le cadre de la solution Visa Intelligent Commerce. Ces paiements étaient régis par des limites fixées par les acheteurs, notamment des plafonds de dépenses et des catégories autorisées.

Cette démonstration de faisabilité fait évoluer le commerce agentique au-delà de la simple découverte, en intégrant l'achat, l'autorisation et le paiement au sein même de l'agent propriétaire. Cela constitue également une démonstration de la valeur ajoutée de Nuvei Agentic : une couche d'exécution indépendante du protocole que tout agent d'IA peut utiliser pour effectuer un paiement.

« Le commerce agentique représente la prochaine étape dans l'évolution du commerce numérique : l'IA ne se contente plus de trouver des produits, elle réalise également les achats », déclare Phil Fayer, président et CEO de Nuvei. « Cette démonstration de faisabilité s'inscrit dans le cadre de l'expérience propre à chaque commerçant et met en lumière l'évolution future des paiements : une couche qui permet à n'importe quel agent, sur n'importe quel protocole, d'effectuer un paiement. »

Cette stratégie répond aux attentes des commerçants. Lors de la réunion du Comité consultatif mondial des clients de Nuvei qui s'est tenue cette semaine, les commerçants ont désigné les capacités agentiques internes comme une priorité immédiate, ces mêmes contrôles devant s'étendre aux agents publics et tiers à mesure que le marché évolue.

Maintenant que la démonstration de faisabilité est terminée, Nuvei, Visa et les partenaires émetteurs participants s'attellent à déployer ces fonctionnalités à grande échelle en vue de leur mise en production.

Nuvei rassemble un écosystème de paiements agentiques

Cette démonstration de faisabilité a réuni le fournisseur de solutions technologiques pour commerçants Arvato Systems, la marque de mode Kings and Priests, ainsi que des partenaires émetteurs de toute l'Europe, notamment Alpha Bank, Piraeus Bank, Bank Leumi, CAL, MAX et Bank of Cyprus.

« Grâce à Visa Agentic Ready, nous étendons les fonctionnalités existantes -- notamment la tokenisation et les contrôles au niveau du réseau -- afin de permettre la réalisation de paiements effectués par des agents de manière fiable et cohérente », déclare Mathieu Altwegg, responsable Produits et Solutions chez Visa Europe. « Cette démonstration de faisabilité montre comment ces bases peuvent soutenir de nouvelles expériences dès aujourd'hui, l'authentification continuant à évoluer à mesure que le modèle prend de l'ampleur. »

« Cette démonstration de faisabilité montre comment l'écosystème des paiements peut permettre des achats pilotés par l'IA tout en préservant la confiance, le contrôle et la transparence », a déclaré Carsten Bruning, vice-président du commerce numérique chez Arvato Systems. « Avec Visa et Nuvei, nous avons validé l'interopérabilité tout au long du processus et prouvé que le paiement peut être effectué directement dans l'application plutôt que sur le site du commerçant. »

« Pour Kings and Priests, cela a été l'occasion de constater concrètement comment le commerce agentique redéfinit le champ des possibles pour la vente au détail en ligne », a déclaré Ralph Hürlemann, fondateur de Kings and Priests. « Un agent IA qui initie un achat au nom d'un consommateur peut révolutionner la façon dont les clients recherchent et achètent en ligne. »

Au-delà de la démonstration de faisabilité : mise en place de la couche d'exécution pour le commerce agentique

Le commerce agentique devrait générer un volume de transactions mondial de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030 et de 3 000 à 5 000 milliards de dollars d'ici 2035 (McKinsey). Alors que l'expérience de paiement s'étend désormais à l'agent, cette démonstration de faisabilité marque une première étape dans le cadre de Nuvei Agentic Payments et vient renforcer la stratégie Every Payment, Everywhere de Nuvei.

Cette interface repose sur deux éléments fondamentaux. Une couche de compatibilité avec le protocole permet aux commerçants, après une intégration unique, d'accepter les paiements selon les normes utilisées par l'agent -- ACP, AP2 ou MCP -- acheminés via différents réseaux. Nuvei prévoit d'obtenir la certification à la fois pour Visa Intelligent Commerce et Mastercard Agent Pay. Know Your Agent renforce l'identité et la gouvernance en enregistrant et en certifiant les agents, en validant le mandat du consommateur, en évaluant la réputation des agents et en garantissant la traçabilité des actions. Ensemble, ils offrent aux commerçants une interface unique via la plateforme existante de Nuvei et les intégrations ISV, sans devoir repenser leur expérience de paiement.

Nuvei prévoit une mise à disposition initiale au cours du second semestre 2026, couvrant la compatibilité des protocoles, le registre KYA et l'évaluation des risques liés aux agents, les certifications réseau, ainsi qu'un environnement de test pour les développeurs -- le tout sur l'infrastructure certifiée PCI de niveau 1 et les outils de gestion des risques et de la fraude que Nuvei exploite déjà à grande échelle.

« Le commerce agentique est un problème lié à la plateforme, et non une fonctionnalité », ajoute Fayer. « Les commerçants ont besoin d'une plateforme unique qui leur permette d'accéder à tous les agents, protocoles et réseaux, tout en leur garantissant le contrôle. La principale difficulté ne réside pas dans la transaction ; elle consiste à disposer d'un mandat vérifiable, à gérer le risque réel des agents et à passer à travers n'importe quel réseau ferroviaire. Nous sommes en train de l'intégrer à l'infrastructure que nous exploitons déjà pour des milliers de commerçants. »

Lisez le point de vue exécutif de Phil Fayer.

À propos de Nuvei

Nuvei est la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services bancaires, de gestion des risques et de la fraude. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 53 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires pour permettre à ses clients et partenaires de réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus sur notre vision du commerce agentique, veuillez visiter notre site Web.

Contact :

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei