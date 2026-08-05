Nuvei et BlackLine entrent en partenariat pour moderniser le processus invoice-to-cash grâce aux paiements intégrés

Les entreprises peuvent maintenant accepter les paiements directement dans BlackLine, ce qui réduit les cycles de recouvrement, élimine les étapes de rapprochement manuel et améliore la visibilité des flux de trésorerie

MONTRÉAL et LOS ANGELES, le 5 août 2026 /CNW/ -- Nuvei, la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour chaque paiement, partout dans le monde, annonce aujourd'hui un partenariat avec BlackLine, la plateforme Agentic Financial Operations Platformᴹᶜ pour la direction financière, afin d'intégrer l'acceptation des paiements directement à la plateforme invoice-to-cash de BlackLine.

Ce partenariat, déjà en vigueur dans des entreprises clientes, combine les capacités de présentation et de paiement de factures de BlackLine avec l'infrastructure de paiement de Nuvei, ce qui permet aux clients de régler une facture dès qu'ils la reçoivent et d'apparier et rapprocher automatiquement ce paiement.

Le processus invoice-to-cash est de plus en plus numérique. Ce n'est pas le cas pour l'acceptation des paiements. Bien que la facturation, les comptes clients et la production de rapports financiers fonctionnent maintenant au moyen de plateformes financières modernes, les paiements demeurent souvent déconnectés des flux de travail qui les gèrent, ce qui retarde le recouvrement, force le rapprochement manuel et limite la visibilité des flux de trésorerie.

Grâce à l'acceptation des paiements intégrée directement aux flux de travaux de présentation des factures et de paiement de BlackLine, les équipes des finances peuvent gérer la facturation, les paiements et le rapprochement sur une seule plateforme.

Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, déclare : « Les paiements devraient être un prolongement naturel du processus invoice-to-cash, et non à un flux de travail distinct. Les équipes des finances s'attendent à ce qu'ils fonctionnent dans les systèmes qu'elles utilisent déjà pour gérer les comptes clients, les recouvrements et les flux de trésorerie. En nous associant à BlackLine, nous intégrons l'infrastructure mondiale de paiements de Nuvei directement à ces flux de travail pour aider les entreprises à accélérer le recouvrement, à améliorer leur visibilité et à réduire la complexité. »

Andy Liley, directeur général, Invoice-to-Cash, BlackLine, ajoute : « Les responsables des finances subissent des pressions croissantes pour améliorer les flux de trésorerie tout en étant plus performants. La souplesse des reçus de paiement des clients joue un rôle essentiel dans ce processus, mais elle est souvent demeurée distincte des systèmes utilisés pour gérer la facturation, le recouvrement et les comptes clients. Ce partenariat réunit ces capacités pour aider les clients à rationaliser leurs opérations invoice-to-cash tout en offrant une meilleure expérience de paiement ».

L'intégration permet aux entreprises :

d'accepter les cartes, les virements bancaires et les modes de paiement locaux directement sur la facture

d'apparier automatiquement les paiements entrants aux comptes débiteurs ouverts, sans saisie manuelle

de suivre l'état des paiements et de la trésorerie en temps réel

d'offrir aux payeurs un guichet unique pour consulter, questionner et régler une facture

de recueillir des fonds dans 150 devises sur plus de 190 marchés sans quitter les flux de travaux financiers existants.

Le fait de garder les données sur les paiements et les factures connectées sur l'ensemble du flux de travail aide les équipes des finances à améliorer l'exactitude, la visibilité et le contrôle tout en réduisant la complexité opérationnelle.

De façon plus générale, Nuvei continue d'intégrer des capacités de paiement aux systèmes sur lesquels les entreprises comptent pour gérer leurs flux de travail financiers essentiels. À mesure que les entreprises modernisent leurs opérations invoice-to-cash, l'acceptation des paiements fait de plus en plus partie de l'ensemble des technologies financières plutôt que d'être un processus distinct. En s'intégrant directement à des plateformes comme BlackLine, Nuvei étend son infrastructure aux systèmes qui aident les entreprises à gérer leurs liquidités, leur fonds de roulement et leurs flux de trésorerie.

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL) est l'infrastructure de confiance pour l'ère de l'IA financière : un avenir où la finance propulse l'ère agentique avec intelligence, intégrité et confiance. La plateforme BlackLine Agentic Financial Operations Platformᴹᶜ, optimisée par Studio360 et Verityᴹᶜ AI, permet à la direction financière de déployer l'IA dans les processus record-to-report, invoice-to-cash et dans tous les processus où la fonction finance exerce le contrôle et en garantit l'intégrité à chaque étape.

En unifiant les données, en intégrant l'IA et en faisant de la confiance un principe intégré à chaque action, BlackLine fait passer la finance et la comptabilité d'une logique de reporting à une orchestration en temps réel de l'activité.

Soutenus par des investissements de pointe en R&D et des pratiques de sécurité de classe mondiale, plus de 4 300 clients issus de plusieurs secteurs d'activité collaborent avec BlackLine pour faire entrer leurs entreprises dans l'avenir. Pour plus d'informations, visitez blackline.com.

À propos de Nuvei

Nuvei est la fintech mondiale qui construit l'infrastructure pour tout type de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services bancaires, de gestion des risques et de la fraude. En connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 190 marchés, avec une acquisition locale dans 52 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires pour permettre à ses clients et partenaires de réussir localement et mondialement grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

Relations avec les médias :

Samantha Darilek

Blackline

[email protected]

Alex Hammond

Nuvei

[email protected]

SOURCE Nuvei