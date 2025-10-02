Construit sur le protocole de contexte de modèle (MCP), l'agent réduit la durée d'intégration de plusieurs semaines à quelques heures afin d'accélérer l'optimisation des recettes des entreprises et de faire progresser Nuvei vers son objectif : intégrer le commerce agentique dans les flux de paiement des entreprises

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui le lancement de son agent d'intégration fondé sur l'IA, une nouvelle solution qui permet aux commerçants et aux partenaires de se connecter à son infrastructure mondiale de paiement en quelques heures, et non plus en semaines comme auparavant. En simplifiant considérablement l'intégration technique, ce nouvel agent fait avancer la stratégie de Nuvei visant à intégrer l'IA tout au long du cycle des paiements pour aider les entreprises à travailler plus rapidement, à réduire les erreurs coûteuses et à accéder à des outils d'optimisation qui accélèrent la croissance de leur chiffre d'affaires.

Pour les entreprises commerciales, même de petites améliorations du rendement des paiements peuvent générer des millions de dollars de recettes supplémentaires. Une intégration plus rapide signifie que les commerçants peuvent se mettre à traiter les transactions, optimiser les taux d'approbation et réduire les coûts beaucoup plus en amont, ce qui leur donne un avantage concurrentiel dans le paysage commercial actuel, en constante évolution.

Le lancement reflète l'adoption par Nuvei du « commerce agentique », qui ouvre la voie à la transformation de la connexion et de l'optimisation des flux de paiement complexes par des agents autonomes d'IA. L'agent d'intégration marque le point de départ de la feuille de route de Nuvei dans ce domaine, en élargissant sa stratégie d'IA globale pour intégrer l'intelligence tout au long du cycle des paiements. Nuvei prévoit de mettre au point d'autres agents pour étendre l'optimisation à la détection de la fraude, aux renseignements sur les revenus et au rendement des transactions, ainsi que d'autres améliorations axées sur l'IA dans l'ensemble de sa pile technologique et de ses activités pour simplifier et accélérer les paiements d'entreprise à grande échelle.

L'agent d'intégration est disponible dès aujourd'hui en accès anticipé pour certains partenaires commerciaux, avant un déploiement plus vaste à la fin de l'année. D'autres agents devraient être lancés en 2026.

Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a déclaré :

« L'IA transforme les paiements en éliminant leur complexité et en accélérant la croissance des entreprises. Ce lancement étend la stratégie d'IA de Nuvei pour intégrer l'intelligence à toutes les couches de notre plateforme et ainsi offrir une vitesse, une précision et une portée accrues. L'agent d'intégration est l'une des nombreuses initiatives de Nuvei, alors que nous nous dirigeons vers un commerce agentique complet qui aide les entreprises à se connecter, à optimiser leurs processus et à innover sous de nouvelles formes tout au long du cycle des paiements. »

Une simplification des intégrations de paiements complexes

Fondé sur le protocole de contexte de modèle (MCP) ouvert, l'agent d'intégration de Nuvei élimine l'un des écueils actuellement les plus chronophages en matière de paiements : l'intégration technique. En traduisant la documentation technique de Nuvei dans un format normalisé que les grands modèles de langage (LLM) peuvent interpréter directement, l'agent d'intégration réduit les obstacles et les efforts manuels tout au long du processus d'intégration.

Les utilisateurs précoces signalent :

Des délais d'intégration réduits de plusieurs semaines à quelques heures

Jusqu'à 40 % d'erreurs en moins pendant la configuration

pendant la configuration Une résolution des problèmes complexes en moins de 30 minutes

La capacité pour des utilisateurs non techniques à générer un code d'intégration fonctionnel

Promouvoir la stratégie d'IA de Nuvei

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie globale d'IA de Nuvei, qui vise à intégrer l'intelligence à l'échelle de sa plateforme et de ses activités afin de stimuler la croissance et l'efficacité. Parmi les initiatives récentes, on peut mentionner un moteur de souscription alimenté par l'IA, qui facilite l'approbation automatique des demandes des partenaires pour aider les commerçants à commencer plus rapidement le traitement des recettes, et des modèles d'échange prédictifs qui permettent aux commerçants d'optimiser les coûts de transaction et les taux d'approbation.

Apprenez-en davantage dans le livre blanc de Nuvei, L'intelligence artificielle dans les paiements.

