L'intégration directe de Nuvei à la nouvelle plateforme de jeux en ligne de GiG optimise la fonction de paiement pour les exploitants mondiaux

MONTRÉAL, 8 janvier 2025 /CNW/ - Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société »), l'entreprise canadienne de technologie financière, a conclu un nouveau partenariat stratégique avec GiG, un important fournisseur de technologie interentreprises pour l'industrie des jeux en ligne. Cette collaboration permet aux exploitants de jeux en ligne d'optimiser leurs fonctionnalités de paiement grâce à leur intégration actuelle à la solution CoreX de GiG.

CoreX est une plateforme avancée de gestion de comptes de joueurs axée sur l'IA pour les principales marques de jeux en ligne et de paris sportifs. Elle offre aux exploitants la souplesse nécessaire pour localiser leurs activités au sein de n'importe quel territoire réglementé, améliorant ainsi leur capacité à répondre aux différents besoins du marché. Grâce à cette intégration directe avec la plateforme CoreX de GIG, les exploitants de jeux en ligne peuvent tirer parti de l'expertise de Nuvei en matière de paiements sur les marchés mondiaux de jeux en ligne pour optimiser leurs revenus et accélérer leur croissance.

Le partenariat offre une solution complète qui répond aux besoins des entreprises modernes de jeux vidéo en ligne. Cette approche s'appuie sur la vaste expertise de Nuvei sur le marché acquise au cours de plus de 20 ans d'innovation en matière de paiements pour l'industrie, ce qui permet aux exploitants d'optimiser les taux d'acceptation, d'exécuter la gestion des risques de premier ordre, et de s'y retrouver dans les différents paysages réglementaires des marchés mondiaux de jeux en ligne.

Les exploitants ont accès à la vaste portée mondiale de Nuvei dans plus de 200 pays, ce qui permet une expansion transparente sur les marchés internationaux grâce à une seule plateforme intégrée. La collaboration fournit également aux exploitants soutenus par GiG une connectivité de pointe à 720 méthodes de paiement alternatives, ce qui leur permet d'offrir aux joueurs toutes les options de dépôt et de paiement pertinentes au moment de passer à la caisse.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a affirmé : « Nous sommes ravis de nous associer à un leader technologique reconnu et à un spécialiste de l'industrie comme GiG. Cette intégration démontre notre engagement à fournir les solutions de paiement les plus pertinentes et modernes qui stimulent la croissance de nos clients. En combinant la technologie efficace de paiement modulaire de Nuvei à la plateforme novatrice CoreX de GiG, nous offrons une valeur inégalée aux exploitants de jeux en ligne dans le monde entier. »

James Coxon, chef de l'exploitation de GiG, a ajouté : « Notre partenariat avec Nuvei représente une autre étape importante pour donner aux exploitants de jeux en ligne les solutions de paiement les plus souples du secteur. L'intégration directe de la technologie de paiement de Nuvei à la plateforme CoreX permettra à nos clients d'optimiser leurs processus de paiement, ce qui, en fin de compte, améliorera la satisfaction des joueurs et l'efficacité opérationnelle. »

À propos de GiG Software Plc

GiG Software est une importante entreprise de technologie interentreprises du domaine des jeux en ligne qui propose des solutions, des produits et des services haut de gamme aux exploitants de jeux en ligne dans le monde entier, conformément aux exigences réglementaires. La technologie exclusive de GiG renforce l'autonomie de nos partenaires en offrant des solutions de jeux en ligne qui sont dynamiques, axées sur les données et évolutives et stimulent l'engagement des utilisateurs, optimisent le rendement et propulsent la croissance durable dans le paysage numérique en constante évolution. La vision de GiG est d'être la force pionnière de l'industrie des jeux en ligne, en transformant les expériences de jeu numérique grâce à l'innovation et aux technologies qui inspirent et mobilisent les joueurs du monde entier.

GiG exerce ses activités à Malte. L'entreprise est cotée au Nasdaq First North Premier Growth Market à Stockholm, en Suède, sous le symbole GiG SDB.

Pour en savoir plus, visitez le site www.gig.com .

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com .

