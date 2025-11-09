Cette nouvelle fonctionnalité permet d'effectuer des paiements rapides et fiables directement sur les comptes bancaires dans les pays éligibles

MONTRÉAL, le 9 nov. 2025 /CNW/ -- Nuvei a annoncé aujourd'hui avoir intégré Visa Direct for Account à sa plateforme de paiement mondiale, ce qui permet aux commerçants d'envoyer des fonds directement sur les comptes bancaires des consommateurs et des travailleurs dans les pays éligibles. Cette nouvelle fonctionnalité élargit le portefeuille de solutions de paiement plus rapides de Nuvei, et permet aux entreprises de proposer à leurs clients un accès rapide, fiable et pratique à leur argent, où qu'ils se trouvent.

Nuvei est l'un des premiers acquéreurs mondiaux à proposer Visa Direct for Account en plus de Visa Direct for Card, renforçant ainsi sa position de partenaire Visa dans la mise en place de transferts d'argent plus rapides à l'échelle mondiale. Cette étape importante s'appuie sur les collaborations antérieures entre les deux sociétés, notamment en tant que l'un des premiers acquéreurs à proposer Visa Direct for Card dans des pays tels que la Colombie et en soutenant les initiatives de commerce agentique de Visa.

S'appuyant sur le réseau de paiement fiable de Visa, Visa Direct for Account complète la fonctionnalité Visa Direct for Card existante de Nuvei pour offrir une gamme d'options de paiement. Grâce à une intégration unique, les commerçants peuvent proposer des paiements basés sur des comptes dans plusieurs devises et, pour les transactions par carte éligibles, une disponibilité plus rapide des fonds, ce qui peut améliorer la trésorerie, la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.

« Partout dans le monde, les consommateurs s'attendent à avoir un accès instantané à leur argent, qu'il s'agisse d'un paiement, d'un remboursement ou d'un transfert, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. En élargissant notre offre Visa Direct, nous donnons aux commerçants les moyens de répondre à ces attentes grâce à des paiements plus rapides, plus pratiques et plus fiables qui améliorent les expériences financières quotidiennes. »

« Les progrès significatifs réalisés en matière de paiements découlent de la collaboration au sein de l'écosystème, a commenté Vira Platanova, responsable mondiale de Visa Direct. L'élargissement de notre intégration avec la plateforme Nuvei nous permet d'aider davantage d'entreprises à atteindre leurs bénéficiaires grâce à des fonctionnalités conçues pour l'évolutivité, la conformité et la simplicité opérationnelle. »

Pour les commerçants, Visa Direct for Account offre des avantages opérationnels et financiers considérables. En tirant parti de l'infrastructure et de la portée mondiales combinées de Nuvei et Visa, cette solution permet aux entreprises de servir davantage de consommateurs dans davantage de pays grâce à des paiements rapides basés sur des comptes. Elle contribue également à réduire les frais de transfert et les coûts de change par rapport aux méthodes traditionnelles, tout en simplifiant les flux de trésorerie grâce à une plateforme de paiement unique et intégrée.

Visa Direct for Account prend en charge un large éventail de cas d'utilisation, notamment les revenus de l'économie collaborative, les demandes d'indemnisation, les transferts de fonds, les règlements sur les places de marché, les versements de prêts et les paiements de biens numériques. Grâce à la plateforme de Nuvei, les entreprises peuvent atteindre davantage de pays et effectuer des paiements dans les devises locales via une connexion unique et sécurisée.

La dynamique des paiements en temps réel continue de s'accélérer. Visa Direct dessert désormais plus de 11 milliards de terminaux dans le monde1, répartis entre cartes, comptes et portefeuilles numériques. Rien qu'en 2024, Visa a traité plus de 10 milliards de transactions Visa Direct, contre 1,6 milliard en 2019. Les paiements mondiaux basés sur des comptes et l'adoption des paiements en temps réel continuent de croître rapidement, la valeur des transactions A2A des consommateurs devant passer de 1 700 milliards de dollars en 2024 à 5 700 milliards de dollars en 20292, soit une augmentation d'environ 230 %. À mesure que les paiements en temps réel et instantanés continuent de mûrir, ils devraient représenter une part croissante du volume des transactions non monétaires. Capgemini estime que les paiements instantanés représenteront 22 % de toutes les transactions non monétaires d'ici 2028.3

La première phase du déploiement commence en Europe, d'autres zones géographiques et fonctionnalités étant prévues pour 2026.

