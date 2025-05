L'intégration élargie avec Sage Intacct CRE simplifie les flux de travail complexes liés aux paiements interentreprises et libère un nouveau potentiel de revenus dans l'industrie de la construction de 1,5 billion de dollars

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Nuvei, l'entreprise mondiale d'accélération des paiements, a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de ses capacités de paiement interentreprises pour le secteur de la construction aux États-Unis - un secteur vertical à forte croissance qui devrait atteindre 1,54 billion de dollars d'ici 2028¹. Cette mesure renforce la stratégie de marché vertical de Nuvei, permettant à l'entreprise d'approfondir son empreinte dans le domaine de la construction en intégrant les paiements aux plateformes logicielles les plus essentielles aux opérations de l'industrie.

Cette expansion comprend un nouveau soutien à l'intégration pour Sage Intacct Construction Real Estate (CRE), améliorant ainsi le soutien existant de Nuvei pour Sage 100 Contractor et Sage 300 CRE. Cette mesure renforce la stratégie de marché vertical de Nuvei, permettant à l'entreprise d'approfondir son empreinte dans le domaine de la construction en intégrant les paiements aux plateformes logicielles les plus essentielles aux opérations de l'industrie.

Les entreprises de construction qui tirent parti de cette nouvelle intégration peuvent améliorer leurs flux de trésorerie et réduire les frictions administratives avec les processus suivants :

Traitement des paiements en temps réel

Facturation automatisée

Réconciliation harmonieuse

Capacités de supplément pour recouvrer les coûts de traitement des cartes de crédit et améliorer la rentabilité sans augmenter les prix

Ces capacités sont conçues pour répondre aux complexités de paiement uniques de l'industrie de la construction, y compris les relations avec les sous-traitants à plusieurs niveaux, la conformité à l'exonération de privilège, les flux de travail fiscaux et les cycles de facturation axés sur les projets, qui ont entraîné traditionnellement des paiements en retard. des processus manuels et des flux de trésorerie limités.

Le marché de la construction aux États-Unis devrait connaître un TCAC de 5,0 % de 2024 à 2028¹, l'adoption des paiements numériques par les entrepreneurs, les sous-traitants et les fournisseurs s'accélérant dans un contexte de numérisation continue des opérations de financement de projet. Nuvei est particulièrement bien placée pour relever ces défis propres à l'industrie grâce à ses solutions de paiement spécialisées qui éliminent le travail manuel, améliorent l'efficacité opérationnelle et accélèrent les flux de trésorerie, des facteurs essentiels à la réussite dans le secteur de la construction. Sa plateforme est soutenue par des équipes d'experts-conseils et de soutien possédant des décennies d'expérience dans l'industrie, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une expertise à la fois technologique et pratique.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « L'industrie de la construction a toujours été mal servie en ce qui concerne la technologie de paiement. Grâce à notre dernière intégration à Sage Intacct CRE, nous permettons à des milliers d'entreprises de réduire leur complexité et d'accélérer leurs flux de trésorerie. Il s'agit d'un excellent exemple de la stratégie de Nuvei visant à créer de la valeur en alignant une expertise verticale approfondie sur l'infrastructure de paiement intégrée. »

¹ Source :U.S. Construction Outlook, ResearchAndMarkets.com, 2024

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com.

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/5303467/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei