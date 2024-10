MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La 5e édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs arrive à grands pas et, encore cette année, l'équipe d'Espace pour la vie a concocté toute une soirée! Le 15 novembre, de 19 h à minuit, au Planétarium et au Biodôme, les visiteurs et visiteuses vivront l'expérience d'une programmation télévisuelle sortie tout droit des années 2000 - horaire télé inclus!

Dans une ambiance festive, plus de cent scientifiques d'une trentaine d'organisations réputées seront réuni.e.s pour vous rencontrer et vous faire découvrir leur travail au quotidien, les enjeux qui les animent ainsi que partager leur passion contagieuse. En plus des spectacles, rencontres en tête-à-tête, conférences et tables de démonstration, il sera possible de découvrir les écosystèmes du Biodôme en mode nocturne.

Résumé du prochain épisode de la Nuit des chercheuses et des chercheurs :

Piment d'or - spectacles, entrevues ludiques - dès 19 h 15, 6 représentations de 20 min.

C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Dans ce jeu télévisuel, un.e scientifique partagera les aspects relevés de sa recherche tout en dégustant des sauces piquantes.

Animation : Jean-Thomas Jobin

**Réservez vite! Les places pour assister à ce spectacle sont limitées

Canal immersion - conférences dans le noir - dès 19 h 30, 8 représentations de 20 min.

Qui n'a jamais rêvé de plonger dans l'univers d'une chercheuse ou d'un chercheur à travers le paysage sonore de son quotidien? Une véritable évasion des sens.

Intermission : Haut-parleuses - conférences express spontanées - 10 min.

Prêt.e pas prêt.e? On y va! Surveille l'apparition de chercheuses qui donneront voix à leurs recherches… haut et fort.

**Une idée originale présentée par l'Acfas.

Bouffe.tv - tête-à-tête - 10 min.

Soif d'en apprendre plus ? L'eau te monte à la bouche à l'idée d'une bonne discussion ? Tous les ingrédients sont réunis pour que la conversation prenne entre toi et un chercheur ou une chercheuse.

Ciné Popcorn - projection et discussion - 30 min.

Le film du vendredi, c'est ici! Au programme : momies, trous noirs et catastrophes climatiques. Des scientifiques commentent des extraits de leurs films préférés.

**Une activité présentée par le Cœur des sciences de l'UQAM.

Relève le défi! - démonstrations - 15 à 60 min.

Seras-tu en mesure d'utiliser le matériel de recherche des scientifiques ? Un défi à la hauteur de tes attentes !

Planète Biodôme - visite nocturne - 30 min.

Grâce à une immersion exceptionnelle, tu découvriras des merveilles de la nature. Vis un voyage mémorable au Biodôme dans la pénombre et discutes-en ensuite avec des scientifiques.

À propos de la Nuit des chercheuses et des chercheurs

Inspirée par le succès de la Nuit européenne des chercheur.e.s organisée depuis plus de 15 ans dans plus de 300 villes d'Europe, Espace pour la vie a lancé en 2019 une édition nord-américaine de cet événement renommé.

La Nuit des chercheuses et des chercheurs est une initiative intermuséale d'Espace pour la vie, co-organisée avec l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV). Elle est soutenue grâce à la collaboration de nombreuses institutions :

Cette année, cette célébration se déroulera simultanément au Planétarium, au Biodôme et au Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

