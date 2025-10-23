Nuit des chercheuses et des chercheurs 2025 - Une grande manifestation pour l'amour de la science! English
Nouvelles fournies parEspace pour la vie Montreal
23 oct, 2025, 08:55 ET
MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le 14 novembre prochain, de 19 h à minuit, Espace pour la vie vous convie à la 6e édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs, une soirée unique et inspirante qui aura lieu au Biodôme et au Planétarium.
Dans une ambiance festive et conviviale, plus de 100 scientifiques provenant d'une trentaine d'organisations renommées seront réunis pour partager leur quotidien, leurs découvertes et les enjeux qui les passionnent. Cette nuit dédiée à la recherche sera l'occasion pour le public de manifester son amour pour la science, d'échanger avec des chercheuses et des chercheurs et de réfléchir au rôle de la science dans notre société. En plus des rencontres en tête-à-tête, des conférences et des tables de démonstration, il sera possible de découvrir les écosystèmes du Biodôme en mode nocturne.
Une soirée unique pour éveiller la curiosité, célébrer le savoir et faire rayonner la recherche scientifique auprès de toutes et tous.
Réservation de billets en ligne
|
Voici la programmation riche, éclatée et inclusive de cette édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs :
Woodtroc - Démonstrations | 15 à 60 minutes
Bienvenue au Woodtroc de la recherche. Déambule parmi les kiosques et troque ta curiosité pour des connaissances. Quinze équipes sont prêtes à partager leur amour envers leur sujet de recherche.
Cœur sur table - Café du Cœur des sciences UQAM | 20 minutes
On aime les scientifiques et les scientifiques nous aiment! Des duos inspirants, formés d'une personne investie dans la recherche et d'une autre engagée dans sa communauté, présenteront des projets de recherche collaborative. Découvre leurs travaux, directement liés au quotidien et aux grands enjeux qui traversent notre société.
Une idée originale présentée par le Cœur de sciences UQAM.
Bain de forêts - Visite nocturne des écosystèmes | 30 minutes
Recharge tes batteries avant de continuer ton parcours en participant à une marche silencieuse et contemplative dans les forêts tropicale et laurentienne du Biodôme en mode nocturne.
Chantons la résistance - Exposition éphémère et murale d'expression collective | 20 minutes
À travers les travaux de recherche mis en lumière dans cette exposition éphémère, découvre des chansons de résistance politique provenant d'époques et de contextes variés. Puis, exprime-toi en ajoutant ton slogan à une murale qui prendra forme au cours de la soirée.
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en musique et politique et avec la participation de l'artiste Romain Boz du collectif Garbage Beauty.
Huis clos pour le futur - Cercle de discussion | 60 minutes
La ville est ton territoire et tu as le pouvoir d'agir! Ne manque pas cette occasion unique de participer à une discussion collective où scientifiques, artistes et public échangent en profondeur dans le but de mieux comprendre la complexité du partage de notre espace de vie et de rêver aux moyens de faire changer les choses à notre échelle.
À 20 h, on explore le sujet « Quand l'espace devient vacant... »
À 21 h 30, on se demande « L'action locale peut-elle vraiment changer les choses? »
Bed-in scientifique - Grandes conférences | 30 minutes
Il y a un peu plus de 50 ans, Yoko Ono et John Lennon s'installaient au Queen Elizabeth à Montréal pour tenir leur désormais mythique bed-in. C'est dans cet esprit de manifestation pacifique qu'une chercheuse partagera sa passion et ses convictions en mode confidences sur l'oreiller.
Animées par Manal Drissi, avec Catherine Potvin à 20 h, catherine d'amours à 21 h, Stéphanie Pellerin à 22 h et Geneviève Dupéré à 23 h.
Histoire du soir pour scientifique rebelle - Microdocumentaire immersif | 20 minutes
Un ou une scientifique te racontera avec passion et poésie son sujet de recherche, le tout illustré d'images 360 à faire rêver. Profite d'un moment de détente pour t'en mettre plein la vue et les oreilles.
Avec Jonathan Gagné à 20 h 30, Amélie Grégoire Taillefer à 21 h 30 et Auriane Egal à 22 h 30.
Une adaptation de l'activité Une nuit dans les étoiles originalement présentée par l'Acfas en collaboration avec Espace pour la vie.
Bibliothèque vivante - Rencontres en tête-à-tête | 10 minutes
Parce que l'accès à la connaissance et à celles et ceux qui la font vivre est plus essentiel que jamais, la bibliothèque vivante t'ouvre ses portes : le temps d'un échange privilégié viens « emprunter un livre vivant » et découvrir le parcours qui a façonné une vie de recherche.
Historique de la Nuit des chercheuses et des chercheurs
Inspiré par le succès de la Nuit européenne des chercheur.e.s, organisée simultanément dans 23 pays et 400 villes d'Europe depuis 20 ans, Espace pour la vie a lancé en 2019 une édition nord-américaine de cet événement renommé.
La Nuit des chercheuses et des chercheurs est une initiative intermuséale d'Espace pour la vie, co-organisée avec l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV). Elle est soutenue grâce à la collaboration de nombreuses institutions :
À propos d'Espace pour la vie
La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.
SOURCE Espace pour la vie Montreal
Renseignements pour les médias : Chloé Rossi, Roy & Turner Communications, 514 652-6478, [email protected]; Source : Isabel Matte, Espace pour la vie, 514 250-7753, [email protected]
Partager cet article