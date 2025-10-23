Voici la programmation riche, éclatée et inclusive de cette édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs : Woodtroc - Démonstrations | 15 à 60 minutes Bienvenue au Woodtroc de la recherche. Déambule parmi les kiosques et troque ta curiosité pour des connaissances. Quinze équipes sont prêtes à partager leur amour envers leur sujet de recherche. Cœur sur table - Café du Cœur des sciences UQAM | 20 minutes On aime les scientifiques et les scientifiques nous aiment! Des duos inspirants, formés d'une personne investie dans la recherche et d'une autre engagée dans sa communauté, présenteront des projets de recherche collaborative. Découvre leurs travaux, directement liés au quotidien et aux grands enjeux qui traversent notre société. Une idée originale présentée par le Cœur de sciences UQAM. Bain de forêts - Visite nocturne des écosystèmes | 30 minutes Recharge tes batteries avant de continuer ton parcours en participant à une marche silencieuse et contemplative dans les forêts tropicale et laurentienne du Biodôme en mode nocturne. Chantons la résistance - Exposition éphémère et murale d'expression collective | 20 minutes À travers les travaux de recherche mis en lumière dans cette exposition éphémère, découvre des chansons de résistance politique provenant d'époques et de contextes variés. Puis, exprime-toi en ajoutant ton slogan à une murale qui prendra forme au cours de la soirée. En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en musique et politique et avec la participation de l'artiste Romain Boz du collectif Garbage Beauty. Huis clos pour le futur - Cercle de discussion | 60 minutes La ville est ton territoire et tu as le pouvoir d'agir! Ne manque pas cette occasion unique de participer à une discussion collective où scientifiques, artistes et public échangent en profondeur dans le but de mieux comprendre la complexité du partage de notre espace de vie et de rêver aux moyens de faire changer les choses à notre échelle. À 20 h, on explore le sujet « Quand l'espace devient vacant... » À 21 h 30, on se demande « L'action locale peut-elle vraiment changer les choses? » Bed-in scientifique - Grandes conférences | 30 minutes Il y a un peu plus de 50 ans, Yoko Ono et John Lennon s'installaient au Queen Elizabeth à Montréal pour tenir leur désormais mythique bed-in. C'est dans cet esprit de manifestation pacifique qu'une chercheuse partagera sa passion et ses convictions en mode confidences sur l'oreiller. Animées par Manal Drissi, avec Catherine Potvin à 20 h, catherine d'amours à 21 h, Stéphanie Pellerin à 22 h et Geneviève Dupéré à 23 h. Histoire du soir pour scientifique rebelle - Microdocumentaire immersif | 20 minutes Un ou une scientifique te racontera avec passion et poésie son sujet de recherche, le tout illustré d'images 360 à faire rêver. Profite d'un moment de détente pour t'en mettre plein la vue et les oreilles. Avec Jonathan Gagné à 20 h 30, Amélie Grégoire Taillefer à 21 h 30 et Auriane Egal à 22 h 30. Une adaptation de l'activité Une nuit dans les étoiles originalement présentée par l'Acfas en collaboration avec Espace pour la vie. Bibliothèque vivante - Rencontres en tête-à-tête | 10 minutes Parce que l'accès à la connaissance et à celles et ceux qui la font vivre est plus essentiel que jamais, la bibliothèque vivante t'ouvre ses portes : le temps d'un échange privilégié viens « emprunter un livre vivant » et découvrir le parcours qui a façonné une vie de recherche.