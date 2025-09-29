MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Espace pour la vie convie les personnes passionnées de science et de philosophie à une expérience cinématographique unique cet automne au Planétarium. Le film Les frontières de l'infini propose une exploration fascinante de notre conscience et de l'Univers, à la croisée de l'astronomie, de l'astrophysique, des neurosciences et de l'art contemporain.

L'artiste visuelle Katie Paterson, reconnue pour ses œuvres qui interrogent les échelles cosmique et temporelle, accompagne les spectateurs et les spectatrices dans une réflexion profonde sur notre quête infinie de savoir. Ce film immersif, à la fois poétique et captivant, offre un regard sensible et profond sur les liens entre l'espace et l'esprit humain en mettant en lumière quatre scientifiques dont les recherches repoussent les frontières :

Alberto Feletti, neurochirurgien à l'Université de Vérone, explore les mystères du cerveau humain.

Laurie Rousseau-Nepton, astronome innue et professeure à l'Université de Toronto et à l'Institut Dunlap, apporte une perspective unique sur l'observation du ciel.

Anil Seth, neuroscientifique et auteur, dirige le Sussex Centre for Consciousness Science où il interroge les mécanismes de la perception et de l'expérience humaine.

Franco Vazza, astrophysicien à l'Université de Bologne et ancien chercheur à Hambourg, étudie l'évolution des structures cosmiques.

Les frontières de l'infini, une production de fig55 et du Planétarium, sera présenté tous les jeudis à partir du 9 octobre, dans le cadre de l'offre spéciale Les jeudis soirs à 13 $.

Synopsis

Les frontières de l'infini explore la mystérieuse quête de la connaissance humaine. Pour comprendre l'infini du cosmos, il faut aussi comprendre l'outil le plus précieux qui est le fondement de toute exploration : notre cerveau. Ce film immersif, à la fois instructif et poétique, relie l'exploration spatiale et la neuroscience en allant à la rencontre de scientifiques repoussant les limites du savoir.

Une œuvre immersive qui invite à la contemplation et à la réflexion.

Réservez vos billets : Billetterie | Espace pour la vie

Informations pratiques

Durée : 48 minutes (introduction : 10 minutes, film : 38 minutes)

: 48 minutes (introduction : 10 minutes, film : 38 minutes) Réalisateur et scénariste : Michel D.T. Lam

Michel D.T. Lam Recherchiste : Stéphanie Jolicoeur

Stéphanie Jolicoeur Narration en français : Karine Vanasse

: Karine Vanasse Bande-annonce

Passez de belles soirées cet automne au Planétarium avec une programmation pour tous les goûts :

Chroniques célestes, Pink Floyd - The Dark Side of the Moon 50e anniversaire, Trous noirs : horizons inconnus.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Chloé Rossi, Roy & Turner Communications, 514 652-6478, [email protected]; Source : Isabel Matte, Espace pour la vie, 514 250-7753, [email protected]