MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Espace pour la vie célèbre une participation sans précédent au Blitz international de suivi du monarque, une initiative de science participative menée à l'échelle nord-américaine pour soutenir la conservation de ce papillon migrateur emblématique. En effet, plus de 9 000 personnes ont pris part à l'événement, comparativement à 5 798 en 2024.

Logo Espace pour la vie (Groupe CNW/Espace pour la vie Montreal)

Depuis plus 25 ans, les populations de monarques connaissent un déclin préoccupant. Face à cette urgence écologique, le Canada, les États-Unis et le Mexique unissent leurs efforts pour préserver les habitats essentiels à la survie du monarque tout au long de sa route migratoire.

Du 25 juillet au 3 août 2025, des milliers de citoyens et citoyennes, de scientifiques et d'organisations se sont mobilisés pour dénombrer les monarques et les asclépiades, plantes hôtes indispensables à leur reproduction. Les données recueillies permettent de mieux comprendre les dynamiques de population durant sa reproduction estivale et d'orienter les actions de conservation, tant en milieu urbain que rural.

Une participation record

Cette année, le Blitz a franchi un cap historique :

Plus de 9 000 participants et participantes réparti.e.s dans les trois pays

participants et participantes réparti.e.s dans les trois pays Plus de 33 000 monarques observés

monarques observés Plus de 71 000 plants d'asclépiades recensés

Ces résultats marquent une nette progression par rapport à 2024, où 5 798 bénévoles avaient observé 16 161 monarques et 68 460 asclépiades. Les données recueillies sont disponibles en libre accès via le Réseau trinational de connaissances sur le monarque.

Une mobilisation collective exemplaire

Espace pour la vie tient à remercier toutes les personnes et organisations ayant contribué au Blitz. La conservation de ce papillon est une responsabilité partagée qui dépend de la collaboration internationale et de l'engagement de la collectivité. La protection des monarques, notamment des asclépiades et des zones riches en nectar, bénéficie à l'ensemble de la faune pollinisatrice et renforce la résilience des milieux naturels. Sauvegarder cette espèce phare contribue à préserver la biodiversité nord-américaine.

Citations

Maxim Larrivée, directeur, Insectarium

« Le Blitz international de suivi du monarque démontre que la science participative permet, grâce à des actions locales coordonnées, d'avoir un réel impact à l'échelle du continent sur la préservation de la biodiversité. Cette collaboration, réunissant le Canada, les États-Unis et le Mexique, est l'une des solutions qui permettra d'établir des mesures de protection pour la conservation du monarque. »

Jacob Swanson, chargé de communication, Journey North

« Les activités de science participative, telles que le Blitz international de suivi du monarque, offrent des occasions uniques de susciter de l'intérêt pour la conservation et le monde naturel. Il est donc très encourageant de constater une telle hausse de la participation cette année, autant en matière du nombre d'observations que de bénévoles. Je me réjouis de voir cet élan se poursuivre durant la migration automnale cette année et au-delà. »

Jerónimo Chávez, directeur de projet, programme Correo Real, Profauna A.C.

« Au Mexique, le Blitz est très significatif, car il permet de susciter l'intérêt du public pour le monarque durant l'été. Pour preuve, cette année, la communauté qui a pris part au programme Correo Real a organisé des événements le long de la voie migratoire afin d'encourager les gens à observer des asclépiades et des monarques. À Profauna A.C, nous croyons que la collaboration internationale et nationale est essentielle pour assurer le succès de la migration du monarque. Pour les collectivités intéressées par la conservation de cette espèce, le Blitz est un témoignage de réussite. »

James Page, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité, Fédération canadienne de la faune

« Les renseignements que les bénévoles ont recueillis sont vraiment précieux. Ils nous permettent de planifier où nous devons restaurer ou aménager des habitats pour les monarques. Ici, au Canada, tout semble indiquer qu'il faut aller plus au nord que nous le pensions jusqu'à présent. Parmi les quelque 8 000 observations de monarques consignées sur la plateforme iNaturalist pendant le Blitz, certaines indiquent que les monarques se trouvent beaucoup plus au nord que prévu - parfois jusqu'à 100 km plus loin. Et il ne s'agissait que d'une seule des six plateformes utilisées pour enregistrer des observations. »

Vers le 10e anniversaire du Blitz

En 2026, nous célébrerons une décennie de mobilisation citoyenne et de coopération scientifique. Ce sera l'occasion de souligner les progrès accomplis et de redoubler d'efforts pour soutenir la conservation des populations de monarques et des habitats qui les soutiennent.

Pour en savoir plus

Les résultats du Blitz se trouvent sur le site de la Commission de coopération environnementale.

Pour découvrir les programmes de science participative :

Des organisations unies pour la conservation

Le Blitz est coordonné par la Commission de coopération environnementale et soutenu par :

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Source : Espace pour la vie, Isabel Matte, 514 250-7753, [email protected]