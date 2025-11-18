MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Espace pour la vie est fier de présenter Émolab, une nouvelle exposition conçue et réalisée par la Biosphère, accessible dès aujourd'hui. Cette proposition muséale audacieuse marque la réouverture du musée, fermé temporairement pour des travaux de mise à niveau, et constitue une première canadienne : une exposition entièrement consacrée à la science des émotions liées aux changements climatiques.

Émolab s'inscrit dans une discipline émergente, à la croisée de la psychologie, des neurosciences et des sciences sociales. Pensée comme un laboratoire, l'exposition met en lumière les enjeux environnementaux et les mécanismes psychologiques des émotions, tout en proposant des pistes pour renforcer la résilience individuelle et collective. Le public est invité à reconnaître ses ressentis et à les transformer en leviers d'action pour mieux habiter un monde en mutation. Conçue tout particulièrement pour les personnes adolescentes et les jeunes adultes, elle adopte une approche scientifique, sensible et inclusive.

Une réalité particulièrement marquée chez les jeunes

Tristesse, colère, impuissance, mais aussi empathie et espoir : les émotions liées aux bouleversements climatiques sont aujourd'hui reconnues pour leurs effets sur le bien-être psychologique et social. Si cette réalité concerne toutes les générations, elle touche de manière particulièrement aiguë les jeunes. Une enquête nationale révèle que 80 % de la jeunesse canadienne (16-25 ans) estime que les changements climatiques affectent leur santé mentale (Climate Emotions and Anxiety among Young People in Canada, 2023).

Au-delà de l'anxiété : des clés pour agir

Émolab ne se limite pas à constater l'anxiété climatique : l'exposition propose des expériences interactives, des témoignages et des outils pratiques pour comprendre les freins cognitifs et les mécanismes d'adaptation face aux changements climatiques. Elle s'appuie sur des données probantes issues de la recherche en psychologie et en sciences sociales pour aider chacun à développer des stratégies concrètes, renforcer la solidarité et envisager des trajectoires de changement. Émolab donne voix à une diversité de points de vue et invite chaque personne à envisager l'avenir autrement.

Citations

Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie

« Cette nouvelle exposition, offre un espace où la science nous aide à comprendre nos émotions afin d'en faire des leviers d'action. Émolab incarne la volonté d'Espace pour la vie de nourrir la réflexion, la mobilisation et l'espoir lucide face aux défis climatiques. »

Isabelle St-Germain, directrice de la Biosphère

« Émolab est le reflet de l'identité même de la Biosphère : un laboratoire d'idées, un lieu de dialogue entre science, environnement et société. Cette exposition se veut un baume face aux inquiétudes climatiques : en abordant les émotions avec rigueur et sensibilité, nous souhaitons offrir une expérience apaisante et inspirante, pour que chacun reparte avec des clés concrètes et une perspective renouvelée. »

Émolab Dès le 18 novembre 2025 à la Biosphère

Réservation de billets en ligne sur espacepourlavie.ca



* À noter : le belvédère de la Biosphère est actuellement fermé en raison de travaux.



Les personnes détentrices du Passeport Espace pour la vie bénéficient d'un accès privilégié aux cinq musées pendant un an.

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Statistiques et photos









SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Roy & Turner Communications, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Source : Espace pour la vie, Mélinda Wolstenholme, 514 809-3490, [email protected]