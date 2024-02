MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le samedi 2 mars 2024, le Palais des congrès renouera avec la Nuit blanche à Montréal et offrira aux visiteurs un parcours d'expériences ludiques et multisensorielles, permettant aux petits et aux grands de laisser libre cours à leur imaginaire créatif. Ces activités seront accessibles gratuitement, de 17 h à 1 h, dans la galerie commerciale du Palais des congrès.

Pour la 21e édition de la Nuit blanche, Montréal en Lumière a convié plusieurs acteurs culturels de la ville à organiser une nuit sous le signe du fantasme créatif : une invitation à repousser les limites de la réalité pour entrer dans le monde du rêve et des représentations imaginaires suggérées par l'inconscient.

Cette thématique hors du commun a inspiré le Palais des congrès de Montréal dans la création d'un parcours expérientiel dans lequel les visiteurs de tous les âges pourront se laisser prendre au jeu de l'imaginaire et de la créativité.

Pour son retour dans la programmation de la Nuit blanche à Montréal, le Palais a souhaité mettre en lumière deux espaces réalisés par l'architecte paysagiste Claude Cormier au tournant des années 2000. L'installation Nature légère, iconique forêt d'arbres roses située dans le Hall Place Riopelle, sera transformée en une station photo surréaliste, où les visiteurs pourront immortaliser leur participation à la Nuit blanche 2024. Sur l'Esplanade du Palais, l'expérience immersive À l'ombre des pommetiers, conçue par TKNL, sera diffusée jusqu'à 1 h pour l'occasion. Constituée de sons, de lumières et de symboles visuels, celle-ci met en valeur le jardin urbain de 31 pommetiers imaginé par Cormier et offre aux passants une pause sur les thèmes du plaisir, de la beauté et de la surprise qu'évoque cet espace à travers les saisons.

Dans la galerie commerciale du Palais, des activités lumineuses, musicales, olfactives et gustatives mettront en éveil les sens des visiteurs :

Vélos musicaux

Conçus par l'entreprise Atraktiv, les vélos musicaux inviteront les mélomanes à contribuer à l'ambiance de la soirée. Munis de leur téléphone intelligent, les cyclistes en herbe pourront choisir une chanson au moyen d'un code QR, pédaler pour activer l'instrument lié à leur vélo et interpréter la pièce musicale en harmonie.

Inspirés par la thématique du fantasme créatif de la Nuit blanche 2024, petits et grands seront invités à partager leur imaginaire sur des rubans en tissu et à les attacher sur l'arche à souhait installée dans la galerie commerciale du Palais.

Des chocolats chauds et des barbes à papa seront offerts aux noctambules par Maestro Culinaire, partenaire alimentaire exclusif du Palais des congrès (jusqu'à épuisement des stocks).

La Nuit blanche au Palais sera également l'occasion de découvrir la première Vitrine d'innovations en tourisme du MT Lab, un parcours multisensoriel et interactif donnant à voir, sentir, entendre, toucher et goûter Montréal à travers ses quartiers. Les visiteurs seront accueillis par une création olfactive inédite, développée par Stimulation Déjà Vu, et se verront offrir un souvenir gustatif inspiré des saisons du Jardin botanique (jusqu'à épuisement des stocks).

De 18 h à 1 h, la Buvette des lumières proposera une dégustation de boissons variées, alcoolisées ou non. Ces ateliers sont organisés en partenariat avec plusieurs producteurs dont Les Insolites, qui présenteront des vins d'importation privée, Microbrasserie 4 Origines, qui fera découvrir des bières variées, et Fin Soda, qui fera déguster des boissons non-alcoolisées. Des soupes et des sandwichs accompagneront les dégustations. À l'achat d'un repas, le public pourra aussi acheter des bouteilles présentées spécialement à cette soirée. Cette activité est payante et sur réservation : Libro Booking (libroreserve.com)

Informations pratiques

La Nuit blanche au Palais des congrès de Montréal

Nuit blanche au Palais - Palais des congrès de Montréal (congresmtl.com)

Le samedi 2 mars 2024, de 17 h à 1 h

Accès au Palais des congrès :

Métro Place-d'Armes

1001, Place Jean-Paul-Riopelle

301, rue Saint-Antoine Ouest

Accès à l'expérience À l'ombre des pommetiers :

Esplanade du Palais des congrès de Montréal, rue de la Gauchetière Ouest (entre les rues Chenneville et Côté).

