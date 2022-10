LONGUEUIL, QC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après seulement 14 mois de construction, NOVIA inaugure sa toute première unité témoin résidentielle marquant le lancement officiel de ce projet qui génèrera 357 nouvelles unités locatives à Longueuil aux portes du pont Jacques-Cartier. Dans un contexte où les besoins en logement sont majeurs, le projet NOVIA arrive à point.

Un bâtiment durable mettant de l'avant un mode de vie écologique

Stratégiquement situé à sept minutes de marche de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, du terminus intermodal et d'une station BIXI, NOVIA tire également avantage du potentiel du secteur orienté sur les principes TOD (Transit Oriented Development) liés au transport collectif. Son emplacement favorise l'accès aux principaux axes routiers, dont le pont Jacques-Cartier, la route 132 et le boulevard Taschereau, en plus de bénéficier de la proximité de multiples services comme des salles de spectacles, des cafés, des restaurants, des commerces, des parcs et des pistes cyclables.

Privilégiant une approche écoresponsable, le projet NOVIA offre une performance énergétique et environnementale durable. Chaque unité bénéficiera, entre autres, d'une fenestration généreuse offrant une abondante lumière naturelle, tandis que le bâtiment a été pensé de façon à réduire les ilots de chaleur par ses aménagements de toitures vertes. Une gestion efficace des déchets et de l'eau permettra l'économie des ressources à grande échelle.

Un projet mixte conçu pour répondre aux besoins les plus diversifiés

NOVIA propose des studios, des logements 3 ½, 4 ½, 5 ½ et 6 ½ et des maisons de ville aménagées sur deux niveaux. Ce large éventail d'unités haut de gamme permet de répondre aux besoins de plusieurs types de locataires, que ce soient des étudiants, des travailleurs, des retraités, des célibataires, des couples ou des familles. Ces logements comprendront l'air climatisé, cinq électroménagers, un balcon privé et un espace bureau.

Développé dans une approche où les besoins des usagers sont au cœur du concept d'aménagement, ce complexe multigénérationnel offre une belle mixité d'usage. Les espaces communs maximisent la lumière naturelle et les terrasses sur les toits sauront plaire aux occupants, tout comme la salle d'entraînement, la piscine intérieure, le restaurant et le café, le salon communautaire, les espaces de travail collaboratif, la cuisine collaborative, le potager commun, le service de voitures en libre-service et les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Du rangement supplémentaire et des places de stationnement intérieur seront aussi offerts en option. Quelque 28 000 pieds carrés d'espaces commerciaux et de bureaux y seront également aménagés, dont 25 000 pieds carrés (90 %) seront occupés par le siège social du Groupe KO qui y regroupera, sous un même toit, l'ensemble de ses filiales.

Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil

« Nous connaissons présentement un déficit important d'unités d'habitation sur notre territoire, c'est pourquoi la construction de 357 nouveaux logements arrive à point pour répondre aux besoins de la population en croissance. Qui plus est, la variété de types d'unités proposées dans le cadre du projet y permet l'accès aux ménages de toutes les tailles, dont les familles. Stratégiquement situés à quelques pas du secteur du métro, ces nouveaux logements encourageront par ailleurs les déplacements actifs et collectifs, en phase avec notre vision. »

Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev

« Nous sommes fiers de présenter aujourd'hui, la toute première unité modèle de notre Projet. NOVIA, réalisé pour les gens d'aujourd'hui, mais réfléchi pour ceux de demain, est un projet humaniste, le fruit du travail rigoureux d'une équipe de professionnels passionnés ayant pour mission d'offrir une expérience d'habitation unique. On y retrouvera un endroit paisible où il fait bon vivre. Situé au cœur du nouveau Longueuil, NOVIA permettra aussi de vivre toute l'effervescence et le dynamisme de la vie urbaine, près de toutes les commodités. LSR GesDev profite de l'occasion pour remercier ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le Groupe Pomerleau et le Groupe KO qui ont permis de concrétiser ce projet d'envergure ».

Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Avec ce partenariat, nous générons 845 emplois, nous dynamisons l'économie locale et nous participons à un projet orienté sur les principes de développement durable notamment par la qualité de sa construction et son emplacement axé sur les transports collectifs au cœur du nouveau centre-ville de Longueuil »

Martin Jacques, vice-président exécutif - Bâtiment Québec de Pomerleau

« NOVIA constitue une véritable vitrine du savoir-faire de Pomerleau dans le domaine du bâtiment durable. Nos nouvelles façons de concevoir l'immobilier ont non seulement un impact positif sur la vie des gens qui résident dans les immeubles que nous construisons, mais aussi sur celle des générations futures. Ce projet novateur nous permet également de démontrer qu'il est possible de réaliser un complexe d'envergure répondant aux normes de qualité les plus élevées, tout en le maintenant à un niveau accessible, à échelle humaine. »

Louis Morissette, président, Groupe KO

« Nos équipes sont fébriles et nous sommes plus qu'enthousiastes d'aménager nos futurs bureaux au NOVIA. L'aménagement nous permettra de réunir sous un même toit l'ensemble de nos filiales du Groupe KO. Longueuil sera notre lieu de rassemblement pour travailler et collaborer en équipe. »

Pierre-Yves Lord, animateur, producteur et DJ. Ambassadeur et futur résidant de NOVIA

« En tant qu'ambassadeur du projet et futur résidant, NOVIA sera pour moi un pied à terre dans le grand Montréal pour répondre à mes besoins professionnels. La beauté des lieux m'a rapidement conquis et son emplacement est un réel atout pour faciliter mes déplacements, avec ou sans voiture. J'y vois même un emplacement potentiel pour de futurs tournages, avec la vue magnifique sur la ville. NOVIA est synonyme de qualité de vie. »

Kim Boutin, multiple médaillée aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste. Ambassadrice et future résidente de NOVIA.

« Je suis très heureuse de pouvoir habiter NOVIA dès l'an prochain. C'est un espace exceptionnel qui me permettra de bien profiter de mon temps à la maison. Avec toutes les facilités sur place, j'aurai tout ce qu'il me faut pour me reposer, me ressourcer, profiter des espaces communs et m'entraîner à mon rythme. En plus, la vue de mon balcon sera exceptionnelle et je serai à quelques minutes de mon centre d'entraînement à Montréal. J'ai bien hâte de m'installer à NOVIA et de pouvoir dire que je suis résidente de Longueuil! »

Le projet NOVIA est le fruit d'une association entre LSR GesDev, un groupe d'investisseurs privés et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Les travaux de construction amorcés à l'été 2021 sont assurés par Pomerleau, qui prévoit la livraison du projet pour l'été 2023.

Le bureau de location et l'unité modèle, aménagée par la styliste d'intérieur Brooke & Peony, sont ouverts dès maintenant au public à l'adresse suivante : 1050, rue Saint-Laurent Ouest (sur rendez-vous).

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère. www.longueuil.quebec

À propos de LSR GesDev

LSR GesDev se positionne comme un expert en gestion et développement de projets résidentiels de typologies variées. L'entreprise mise sur la création de cadres de vie agréables et esthétiques réalisés avec la collaboration de partenaires et de professionnels de confiance. LSR GesDev s'emploie à assurer un parfait équilibre entre la dynamique du site et les besoins en habitation de sa clientèle afin de lui offrir un milieu de vie à forte valeur ajoutée. LSR GesDev est issue de Groupe LSR, un promoteur, gestionnaire et propriétaire immobilier d'envergure internationale qui, depuis 1969, a élaboré à grande échelle de multiples projets résidentiels. www.lsrgesdev.ca

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2022, il comptait 47 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 29 000 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 181 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Pomerleau

Forte d'une histoire de plus de 50 ans, Pomerleau réalise aujourd'hui des projets d'envergure d'un océan à l'autre. Pouvant compter sur le travail des membres de son équipe dans ses 9 bureaux régionaux et sur plus de 150 chantiers à travers le Canada, l'entreprise se spécialise dans la conception et la construction de bâtiments, d'infrastructures et de travaux civils. www.pomerleau.ca

À propos du Groupe KO

Groupe KO est un consortium de médias présent dans les domaines de la télévision, du cinéma, du magazine, de l'édition et du spectacle. Le Groupe KO travaille avec des créateurs d'ici pour concevoir et produire du contenu culturel et de divertissement au Québec et à l'international. www.kotv.ca www.koscene.ca www.ko-media.ca www.ko24.ca

