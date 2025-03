LSR GesDev renforce son équipe et sa gouvernance pour assurer sa croissance

Une nouvelle structure organisationnelle et des nominations stratégiques

SAINT-LAMBERT, QC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev et autres sociétés affiliées, est fière d'annoncer l'évolution de sa structure organisationnelle et la nomination de joueurs clés au sein de son équipe et de ses conseils et comités, afin d'assurer la croissance de sa mission et de pérenniser l'organisation. LSR GesDev, qui a célébré l'an dernier ses dix ans d'existence, s'est rapidement imposée comme un acteur incontournable de l'industrie immobilière au Québec, collaborant au fil des années avec des partenaires de premier plan, tels que le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Ipso Facto Investissement Immobilier, Pomerleau Capital, Groupe Santé Sedna et Beneva, ainsi qu'un groupe précieux d'investisseurs privés. Ces changements stratégiques s'inscrivent dans le plan de croissance développé par Annie Lemieux et son associée co-fondatrice Lucie Laliberté.

Afin d’assurer la croissance de sa mission et de pérenniser l'organisation, LSR GesDev annonce l’évolution de sa structure organisationnelle et la nomination de joueurs clés au sein de son équipe et de ses conseils et comités, incluant Caroline Paquin, associée et vice-présidente, Développement, partenariats et gouvernance, Vincent Shirley, associé et vice-président, Stratégie, commercialisation et gestion des actifs, Nathalie Francisci, membre externe du conseil consultatif de LSR GesDev et Marie-Hélène Nolet, membre externe du comité de placements de LS4 Capital. (Groupe CNW/LSR GesDev)

Deux nouveaux associés pour LSR GesDev

Caroline Paquin, qui s'est jointe à l'équipe de LSR GesDev il y a près de 3 ans, devient associée et occupe maintenant le poste de vice-présidente, Développement, partenariats et gouvernance. Elle contribue activement à la croissance de l'entreprise en identifiant et en analysant de nouvelles opportunités, tout en développant les partenariats stratégiques avec les acteurs clés. Caroline est responsable de la gestion des risques et la négociation d'ententes. Elle joue un rôle essentiel dans la mise en place d'une gouvernance efficace et dans l'optimisation des processus RH, renforçant ainsi l'expérience employé et la culture d'entreprise.

Vincent Shirley rejoint l'équipe de LSR GesDev en tant qu'associé et vice-président, Stratégie, commercialisation et gestion des actifs. Il a pour mission de piloter la planification stratégique, superviser des initiatives créatives, identifier des opportunités de croissance grâce à des analyses de performance. Il a aussi pour mandat d'optimiser la rentabilité des actifs immobiliers, développer des méthodes novatrices de commercialisation et diriger la transformation numérique afin d'améliorer la performance globale de l'entreprise.

Ces deux nouveaux associés se joignent aux co-fondatrices Annie Lemieux, présidente, et Lucie Laliberté qui occupe dorénavant le poste de vice-présidente, Mise en œuvre, réalisations et opérations. Son rôle consiste entre autres à superviser l'exécution des projets de développement, de la planification à la livraison dans le respect des délais, des budgets et des standards de qualité. Elle supervise également les équipes opérationnelles de gestion immobilière et vise à mettre en place des solutions afin d'améliorer la gestion et la valorisation du portefeuille immobilier.

Quant à Chantal Clouâtre, elle occupe dorénavant le poste d'aviseur stratégique, gestion du patrimoine. Elle demeure une ressource clé en finances au sein de l'entreprise et a pour mandat de veiller au suivi des investissements, la rentabilité des placements et l'optimisation fiscale du groupe.

Nouveaux membres de la communauté d'affaires au sein de notre conseil et nos comités

LSR GesDev est également fière d'annoncer que Nathalie Francisci rejoint Michel Clair (président), Viateur Chénard et Chantal Clouâtre à titre de membre externe du conseil consultatif de LSR GesDev. Nathalie était jusqu'à tout récemment présidente de la région de l'Est du Canada chez Gallagher Services d'avantages sociaux, Inc. Elle siège au sein des conseils d'administration d'Innergex Énergie Renouvelable Inc., Letko Brosseau & Associés inc., de Groupe LG2 inc., et de l'Institut des administrateurs de sociétés, section du Québec (IAS).

En plus de ces collaborateurs, LSR GesDev peut compter sur l'expertise précieuse de Pierre Buron et Donald Prévost qui agissent en tant que membres externes de son comité d'investissements. Leur rôle consiste à soutenir l'organisation dans l'évaluation d'opportunités de développement et d'acquisitions immobilières, contribuant ainsi à la poursuite de sa croissance stratégique.

Finalement, Marie-Hélène Nolet s'est jointe au comité de placements de LS4 Capital il y a plus d'un an en tant que membre externe. Le rôle de ce comité est de superviser et contribuer à la gestion du portefeuille d'investissement diversifié. Marie-Hélène préside actuellement le conseil d'administration d'Aéroports de Montréal et siège sur les conseils d'administration de Goodfellow inc. et du Centech, en plus d'être ambassadrice de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif.

Une identité de marque simplifiée pour une vision plus claire

Afin de simplifier son identité, LSR GesDev a procédé à certains ajustements à sa structure d'affaires :

• LSR GesDev inc.

→Développement des projets immobiliers • Albert

votre allié immobilier



→Gestion d'immeubles locatifs résidentiels et commerciaux

• LS4 Capital inc.

→Portefeuille d'investissement immobilier et diversifié (anciennement Placements Goreynie inc.). • Fondation LS4

→Engagement philanthropique et sociétal (anciennement Fondation Philanthropique Plan AH)

Avec cette équipe renouvelée et une structure clarifiée, LSR GesDev affirme plus que jamais son engagement à poursuivre son développement et à jouer un rôle de premier plan dans le secteur immobilier québécois.

« Nous nous dotons aujourd'hui d'une gouvernance renforcée et d'une équipe de direction bonifiée qui nous permettront d'assurer une croissance soutenue et structurée. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur les expertises complémentaires de Caroline Paquin, Vincent Shirley, Nathalie Francisci et Marie-Hélène Nolet, qui contribueront à propulser LSR GesDev et ses sociétés affiliées vers de nouveaux sommets », souligne Annie Lemieux.

À propos de LSR GesDev

LSR GesDev est une entreprise spécialisée dans le développement de projets immobiliers d'envergure. Depuis plus de 10 ans, elle s'associe à des partenaires et collaborateurs réputés pour concevoir et réaliser des espaces de vie novateurs et milieux de vie durables où les gens se sentent bien. Son expertise et son engagement envers l'excellence en font un acteur clé du secteur immobilier au Québec.

SOURCE LSR GesDev

Contact média : Valérie Gonzalo, 514 923-1549, [email protected]