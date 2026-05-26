Depuis plus de 20 ans, Novartis Canada offre une plateforme dédiée pour soutenir la recherche émergente en oncologie à travers le pays, contribuant ainsi à former la relève scientifique et à faire progresser les traitements innovants.

MONTRÉAL, le 26 mai 2026 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis Canada) est heureuse de dévoiler les lauréats 2026 des Prix des jeunes chercheurs en oncologie Novartis du Canada (NOYCIA), qui mettent en lumière des chercheurs émergents dont les travaux contribuent à redéfinir l'avenir des soins en oncologie au Canada.

Maintenant à sa 23e année, le programme NOYCIA continue de soutenir des chercheurs en début de carrière dont les travaux reçoivent une reconnaissance internationale. Les lauréats de cette année seront honorés le 31 mai lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago.

Chaque année, dix chercheurs canadiens sélectionnés pour présenter un résumé à l'ASCO sont reconnus pour la rigueur scientifique et la pertinence clinique de leurs travaux. Par l'entremise du programme NOYCIA, Novartis Canada offre du financement et une visibilité visant à accélérer la transformation d'idées prometteuses en retombées concrètes pour les patients.

« Faire progresser la recherche en oncologie commence par soutenir celles et ceux qui osent repousser les limites du possible », a déclaré Sophia Kajla, responsable des affaires médicales, Novartis Canada. « NOYCIA rend hommage à des chercheurs en début de carrière dont les travaux n'ont pas seulement pour but de faire avancer la science mais aussi d'avoir de meilleurs résultats pour les patients. Nous sommes fiers de soutenir leur parcours et l'impact qu'ils génèrent au Canada. »

Sélectionnés à la suite d'un processus d'évaluation scientifique indépendant, les lauréats de cette année reflètent l'ampleur et la diversité de l'innovation en oncologie, allant des soins appuyés par l'intelligence artificielle aux biomarqueurs de nouvelle génération et aux données en vie réelle.

Lauréats NOYCIA 2026 :

Amal Aljuhani, University Health Network au Princess Margaret Cancer Centre Résumé : Analyse coût-efficacité des soins à domicile après congé pour réduire les réadmissions potentiellement évitables chez les patients atteints d'un cancer de stade IV Superviseure : Dre Michelle B Nadler



Samuel Chan, Juravinski Cancer Centre à McMaster University Résumé : Effet des inhibiteurs doubles des points de contrôle immunitaire (ICI) selon le moment de la perfusion dans le cancer du poumon non à petites cellules avancé (CPNPC) : analyse secondaire de l'étude CCTG BR34 Superviseur : Dr Ani Kartolo



Nihar Desai, Princess Margaret Cancer Centre Résumé : Fragilité, comorbidités et discordance, et mortalité sans rechute après une greffe de cellules hématopoïétiques allogéniques Superviseur : Dr Rajat Kumar



Fernando Pikabea Diaz, Princess Margaret Cancer Centre Résumé : Détection ultrasensible de la MRD par ADN tumoral circulant (ctDNA) informé par la tumeur pour identifier les rechutes métastatiques et prédire la survie sans récidive après résection d'un CPNPC à un stade précoce Superviseure : Dre Natasha B. Leighl



François Jobin Gervais, Princess Margaret Cancer Centre Résumé : Les concentrations sériques de VEGF-A comme biomarqueur prédictif de la réponse à l'immunothérapie dans le cancer colorectal métastatique réfractaire : analyse exploratoire de CCTG CO26 Superviseur : Dr Eric Xueyu Chen



Malek Hannouf, University of Calgary Résumé : Analyse coût-efficacité de l'aspirine et de l'exercice structuré comme traitement adjuvant dans le cancer colorectal localisé Superviseur : Dr Richard Lee Ying



Anna-Maria Lazaratos, Université McGill Résumé : Le profilage immunitaire spatial identifie GPNMB comme médiateur de l'immunosuppression limitant la réponse au blocage de PD-1 dans le TNBC Superviseur : Dr Peter Siegel



Chloe Lim, BC Cancer Agency Résumé : Survie conditionnelle dans le mélanome avancé traité par inhibiteurs de points de contrôle immunitaire Superviseure : Dre Alison Weppler



Syed Irteza Abbas Shamsi, University of Calgary Résumé : Intensité de l'utilisation des ressources de santé (HCRU) avant le diagnostic de cancer et résultats en conditions réelles dans les cancers à un stade précoce Superviseur : Dr Winson Cheung



Luxiga Thanabalachandran, Kingston Health Sciences - Queen's University Résumé : Évaluation prospective de la documentation et de la synthèse assistées par l'IA dans les conférences oncologiques virtuelles et multidisciplinaires Superviseur : Dr Yuchen Li



« Chez Novartis Canada, nous sommes fiers de soutenir la prochaine génération de chercheurs canadiens en oncologie, engagés à faire progresser les soins aux patients. Nous nous engageons à façonner un avenir où l'innovation rejoint les Canadiens plus rapidement et de manière plus équitable », a déclaré Dimitri Gitas, président national, Novartis Canada.

Programme Mentorship Matters

L'édition 2026 du programme NOYCIA comprend le programme Mentorship Matters, qui offre des occasions de mentorat aux stagiaires participant au dîner des prix NOYCIA. Ce programme met en relation les participants avec des experts de premier plan en oncologie au Canada. Par le biais de discussions en petits groupes, les participants acquièrent des perspectives concrètes sur les parcours professionnels, les environnements de recherche et les occasions émergentes, tandis que les mentors partagent leur expérience et leur vision avec la relève.

À propos des Prix Novartis de l'investigateur canadien émergent en oncologie (NOYCIA)

Ayant pour mission de soutenir les chercheurs en oncologie au Canada, les NOYCIA offrent financement, soutien et reconnaissance à 10 chercheurs qui se distinguent dans leur domaine. Les candidats admissibles incluent les postdoctorants, résidents, fellows, étudiants aux cycles supérieurs, étudiants en médecine, doctorants et étudiants de premier cycle affiliés à un établissement canadien et premiers auteurs d'un résumé accepté au congrès annuel de l'ASCO. Pour en savoir plus, visitez : https://www.noycia.ca

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise de médicaments innovants. Chaque jour, nous réinventons la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des gens, pour que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent mieux faire face aux maladies graves. Nos médicaments atteignent près de 300 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 500 personnes pour répondre aux besoins évolutifs des patients et du système de santé, et investit plus de 36 millions de dollars par année en recherche et développement.

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SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Personne-ressource pour les médias - Novartis : Adam Miller, Chef principal, communications et défense des patients - oncologie, Téléphone : 514-633-7873, Courriel : [email protected]