Environ 90 000 Canadiens vivent avec la sclérose en plaques (SP), une maladie qui affecte le système nerveux central. 1 Le Canada affiche l'un des taux de SP les plus élevés au monde, avec en moyenne 12 nouveaux cas chaque jour. 1

Je m'entoure est une campagne qui partage des témoignages authentiques de Canadiens vivant avec la SP, ainsi que des ressources éducatives.

Sept patients canadiens atteints de la SP font partie de Je m'entoure et soutiennent la mission de Novartis Canada depuis 2021.

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques (SP), Novartis Pharma Canada inc. (« Novartis Canada ») rassemble la communauté de la SP grâce à sa campagne Je m'entoure. La plateforme Je m'entoure est guidée par un groupe de sept personnes vivant avec la SP, provenant de différentes régions du pays.

S'appuyant sur les enseignements d'un conseil de patients mis sur pied en 2021, cette initiative met l'accent sur le partage de ressources pratiques, de perspectives concrètes sur la vie avec la SP, ainsi que de conseils pour favoriser des discussions significatives sur les options de traitement avec les professionnels de la santé. Développée par des patients, pour des patients, Je m'entoure encourage les Canadiens vivant avec la SP à partager leurs propres expériences.

La SP affecte le système nerveux central et peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, des troubles de la mobilité et des difficultés cognitives. Une intervention précoce peut réduire les symptômes de la maladie, retarder la progression et améliorer la qualité de vie.

Malheureusement, le manque de sensibilisation aux symptômes de la SP demeure l'un des principaux obstacles au diagnostic précoce. Le Mois de la sensibilisation à la SP représente une occasion importante de mettre en lumière les signes précoces de la maladie. Ceci afin de favoriser de nouveaux diagnostics ou, pour les personnes déjà diagnostiquées, d'évaluer toutes les options envisageables avec leur professionnel de la santé.

« Recevoir un diagnostic de SP change une vie », explique Artee Mantua, patient partenaire et membre de Je m'entoure. « Au début, je ne comprenais pas pleinement ce que signifiait vivre avec la SP. Grâce à Je m'entoure, ainsi qu'aux discussions ouvertes avec mon neurologue et d'autres personnes vivant avec la SP, j'ai appris à quel point les liens sont essentiels et combien il est crucial d'amorcer rapidement le traitement le plus approprié pour pouvoir continuer à bien performer au travail, rester actif et vivre pleinement. Mais la SP, c'est aussi le quotidien. Mon chien Harper est une présence constante dans ma vie et une source de motivation essentielle pour prendre soin de ma santé. Il m'aide à garder les pieds sur terre et est au cœur des décisions que je prends pour rester en santé. »

Les ressources Je m'entoure, incluant une série de sept épisodes vidéo portant sur la défense des droits des patients, les traitements et les symptômes, sont accessibles sur Facebook, Instagram et Jedecide.ca. En 2025, la campagne s'est étendue à 30 cliniques spécialisées en SP à travers le pays, afin de diffuser le questionnaire numérique « Objectifs de traitement » auprès des patients et des professionnels de la santé, pour les aider à identifier un plan de traitement qui leur convient.

« Avec le temps, les objectifs liés à la prise en charge de la maladie peuvent évoluer pour plusieurs raisons. Chez certains patients atteints de la SP, la maladie progresse d'un stade à un autre, et le traitement qui était auparavant efficace peut ne plus être le plus approprié », explique Dr Reza Vosoughi, neurologue et professeur agrégé à l'Hôpital St. Michael's, Toronto. « Tout au long de leur parcours avec la SP, les patients et leurs professionnels de la santé devraient devenir de véritables partenaires dans la prise de décisions thérapeutiques. Il s'agit d'un cheminement à long terme que nous parcourons ensemble, et il doit toujours y avoir un dialogue ouvert afin que les objectifs de traitement puissent évoluer au fil du temps. »

Environ 10% des personnes atteintes de la SP au Canada reçoivent initialement un diagnostic de formes progressives de la maladie.1 Pourtant, la représentation et la sensibilisation de l'évolution de la maladie demeurent limitées. Dans le cadre de son engagement continu à promouvoir un dialogue ouvert et éclairé sur la progression, Novartis Canada développe activement des ressources, telles qu'une liste de vérification pour le suivi, un guide et des épisodes Je m'entoure axés sur l'activité et la progression de la maladie.

« Nous devons rendre l'information et les ressources sur la progression plus accessible aux patients; ils en ont besoin, car cela valide leur vécu. Trop de personnes présentant des symptômes évolutifs se sentent isolées », partage Ardra Shephard, membre de Je m'entoure. « Parler ouvertement des réalités de la progression n'a pas pour but de susciter la peur; il s'agit de reconnaître l'expérience des patients et de s'assurer que toutes les personnes vivant avec la SP se sentent vues et soutenues, peu importe où elles en sont dans leur parcours. »

Novartis Canada demeure engagée à faire progresser l'innovation en neurosciences et à soutenir les initiatives qui comptent pour la communauté de la SP. Grâce à la collaboration avec les professionnels de la santé, les patients et les proches aidants, Novartis cherche à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes vivant avec la SP partout au Canada.

« En tant que pays affichant l'un des taux de SP les plus élevés au monde,2 les leaders canadiens en neurosciences ont une responsabilité unique de soutenir les personnes touchées par cette maladie progressive », déclare Jason Brown, vice-président, Neurosciences, Novartis Canada. « À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la SP -- et chaque jour -- Novartis Canada s'engage à soutenir la communauté de la SP, non seulement en offrant des traitements hautement efficaces, mais aussi en créant des espaces comme Je m'entoure, dédiés à l'éducation, à la sensibilisation et à l'accélération du diagnostic. »

La campagne a été récompensée par quatre prix en relations publiques et de l'industrie, notamment pour la meilleure utilisation des médias sociaux, des médias numériques et du marketing d'influence. En 2026, Je m'entoure continue d'évoluer, en proposant des ressources actualisées sur la progression de la SP sur Jedecide.ca.

À propos de la sclérose en plaques

La sclérose en plaques est une maladie immunitaire chronique, souvent invalidante, qui attaque le système nerveux central (SNC), composé du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique. La SP se décline en quatre formes principales : le syndrome cliniquement isolé (SCI), la forme récurrente-rémittente (SPRR), la forme progressive secondaire (SPPS) et la forme progressive primaire (SPPP).3 Ces formes se distinguent selon la présence de poussées (attaques inflammatoires aiguës clairement définies accompagnées d'une détérioration de la fonction neurologique) et/ou d'une progression des lésions neurologiques et de l'incapacité dès l'apparition de la maladie.4

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise de médicaments innovants. Chaque jour, nous réimaginons la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des personnes, en permettant aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés de faire face aux maladies graves. Nos médicaments rejoignent près de 300 millions de personnes dans le monde. Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. compte environ 500 employés pour répondre aux besoins évolutifs des patients et du système de santé, et investit plus de 36 millions de dollars par année en recherche et développement dans le pays. Réimaginer la médecine avec nous : visitez www.novartis.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

Références _____________________________ 1 MS Canada. (n.d.). Prevalence and incidence of MS in Canada and around the world. https://mscanada.ca/ms-research/latest-research/prevalence-and-incidence-of-ms-in-canada-and-around-the-world 2 MS Society of Canada. (n.d.). Prevalence and incidence of MS in Canada and around the world. https://mssociety.ca/research-news/article/prevalence-and-incidence-of-ms-in-canada-and-around-the-world 3 MS Society of Canada. (n.d.). What is MS? - Types. https://mssociety.ca/about-ms/types 4 Novartis. (n.d.). Types of MS and MS progression. https://www.novartis.com/diseases/multiplesclerosis/types-ms-and-ms-progression

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

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