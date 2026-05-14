MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis Canada) annonce aujourd'hui la troisième édition de son Initiative pour l'équité en santé, réaffirmant son engagement à réduire les inégalités persistantes en matière d'accès aux soins en soutenant des projets dirigés par les communautés, là où les besoins sont les plus importants.

En 2026, l'Initiative renforce son orientation vers les femmes et les personnes de la diversité de genre, reconnaissant que plusieurs font toujours face à des obstacles systémiques disproportionnés pour obtenir un diagnostic en temps opportun, des soins respectueux et un accès aux services de santé essentiels. En réponse, Novartis Canada privilégiera les projets qui s'attaquent à la fois aux déterminants sociaux de la santé et aux expériences de soins, lesquels influencent directement la capacité des personnes à être entendues, crues et soutenues dans leur parcours. Cette année, Novartis Canada accordera 250 000 $ à des organisations admissibles qui proposent des solutions concrètes, portant l'investissement total de l'entreprise à 1,45 million de dollars depuis le lancement du programme en 2024.

« Réinventer la médecine, c'est aussi repenser qui en bénéficie, » affirme Dimitri Gitas, président de pays chez Novartis Canada. « Cette initiative démontre comment des solutions portées par les communautés peuvent transformer des expériences vécues en impact concret. Cette année, nous concentrons notre soutien là où les écarts persistent le plus, et où ces solutions peuvent faire la plus grande différence. »

Depuis sa création, l'Initiative a soutenu six organisations dans la réduction d'obstacles concrets aux soins, notamment en santé mentale, en santé des populations autochtones, en accès aux soins pour les nouveaux arrivants et en déterminants liés au logement. Les bénéficiaires de 2025 témoignent de l'impact transformateur du programme :

« Grâce au soutien de Novartis, nous avons mis en place des programmes culturellement adaptés qui outillent, informent et accompagnent les femmes noires touchées par le cancer du sein. Ce financement nous a permis d'élargir le dépistage et les efforts de détection précoce au sein de nos communautés, de lever des obstacles à l'accès aux soins et d'améliorer les résultats. À travers des initiatives de mieux-être, d'éducation, de défense des intérêts et de mobilisation communautaire, nous rejoignons un plus grand nombre de femmes avec de l'information essentielle et du soutien, tout en poursuivant notre lutte contre les inégalités systémiques en santé, » souligne Leila Nicholls-Springer, fondatrice et directrice générale de The Olive Branch of Hope.

« Le soutien de Novartis a considérablement élargi notre programme de prescriptions sociales, nous permettant de nous attaquer aux causes profondes des inégalités en santé et de faire progresser l'équité au sein de notre communauté. Ce financement a renforcé notre capacité organisationnelle, facilité le développement des parcours de référence, permis de piloter de nouvelles approches pour les groupes privés d'équité et d'intégrer ces pratiques à nos systèmes cliniques. Nous sommes profondément reconnaissants envers Novartis de nous donner les moyens de transformer des idées innovantes en un soutien concret, porteur de changements durables pour les personnes de Hamilton et des régions avoisinantes, » mentionne Rochelle Reid, chef de l'équité en santé, Hamilton Health Sciences.

« Ce financement a permis de transformer des réalités difficiles vécues dans la communauté en véritables chemins vers la guérison. Nous savons à quel point il peut être éprouvant de ne pas se sentir écouté, compris ou soutenu dans des systèmes de santé qui ne répondent pas toujours aux besoins. Grâce à ce partenariat, nous avons élargi l'accès à des soins culturellement adaptés, sensibles aux traumatismes et affirmant la neurodiversité. Nous avons aussi collaboré avec des étudiants-chercheurs universitaires afin de mieux comprendre les obstacles systémiques et de générer les données nécessaires à un changement durable », explique Kerry Cavers, fondatrice et directrice de projet, Moms Against Racism Canada.

À propos de ce programme, l'honorable Marjorie Michel, ministre fédérale de la Santé, déclare : « Ce fut un privilège de participer à l'annonce des lauréats en 2025. Ce programme incarne notre engagement commun à réduire les obstacles aux soins et à veiller à ce que les personnes, partout au Canada, puissent obtenir le soutien dont elles ont besoin, au moment opportun. Félicitations à Novartis ainsi qu'aux organisations qui contribuent à bâtir un système de santé plus inclusif et équitable pour l'ensemble de la population. Je me réjouis de soutenir les lauréats de 2026. »

Comment présenter une demande de financement en 2026

Les organismes canadiens sans but lucratif et les organismes de bienfaisance engagés à faire progresser l'équité en santé des femmes sont invités à soumettre leur candidature d'ici le 19 juin 2026, à 23 h 59 (HE), à l'adresse suivante : L'initiative d'équité en santé de Novartis | Novartis Canada

À propos de l'Initiative pour l'équité en santé de Novartis

Lancée en 2024, l'Initiative pour l'équité en santé de Novartis reflète l'engagement de Novartis Canada à soutenir des initiatives durables, portées par les communautés, qui favorisent un accès équitable aux soins de santé à travers le pays, en misant sur l'écoute et des solutions locales.

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous travaillons à réinventer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens, afin de donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens de faire face aux maladies graves. Nos médicaments rejoignent plus de 300 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. compte environ 500 employés qui répondent aux besoins évolutifs des patients et du système de santé, et investit plus de 36 millions de dollars par année en recherche et développement. Réinventons la médecine ensemble : visitez Novartis Canada et suivez-nous sur LinkedIn.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

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