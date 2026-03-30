MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (« Novartis Canada ») invite les cliniciens et chercheurs canadiens en oncologie en début de carrière à soumettre leurs résumés de recherche dans le cadre de l'édition 2026 des Prix Novartis pour les jeunes chercheurs canadiens en oncologie (NOYCIA), un programme national visant à soutenir et à reconnaître la recherche oncologique au Canada.

Créé en 2004, le programme NOYCIA joue un rôle durable dans l'avancement de la recherche en oncologie au pays. À ce jour, Novartis Canada a investi plus de 1,1 million de dollars en subventions par l'entremise de ce programme, offrant ainsi du financement, de la visibilité et une plateforme nationale aux jeunes chercheurs afin qu'ils puissent partager des travaux novateurs en cancérologie avec leurs pairs, des oncologues et des leaders du milieu universitaire. Chaque année, 10 chercheurs sont sélectionnés en fonction de la valeur scientifique de leurs travaux, à la suite d'une évaluation indépendante menée par un comité scientifique.

Les lauréats sélectionnés cette année recevront une subvention de 5 000 $, représentant un investissement total de 50 000 $, ainsi que l'occasion de présenter leurs recherches lors de la cérémonie NOYCIA, qui se tiendra le 31 mai 2026 à Chicago, dans le cadre du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).

« Le programme NOYCIA reflète notre engagement de longue date envers la communauté canadienne de recherche en oncologie, » a déclaré Dimitri Gitas, président national de Novartis Canada. « Depuis plus de vingt ans, ce programme met en lumière la prochaine génération de leaders en oncologie et soutient des recherches novatrices qui repoussent les limites de ce qui est possible pour les patients. J'encourage tous les chercheurs admissibles et leurs superviseurs, partout au pays, à participer et à contribuer à l'avenir de la recherche oncologique au Canada. »

« Le programme NOYCIA m'a offert un soutien essentiel à un moment clé de ma formation, » a affirmé le Dr Mitchell Elliott, Fellow en oncologie au Princess Margaret Cancer Centre (UHN) et lauréat du prix NOYCIA 2024. « Le programme m'a permis de bénéficier d'une visibilité à l'échelle nationale et m'a aidé à gagner en confiance alors que je franchissais une nouvelle étape de mon parcours académique en oncologie. »

Qui est admissible

Le programme NOYCIA s'adresse aux étudiants postdoctoraux, résidents, étudiants aux cycles supérieurs, étudiants en médecine, candidats au doctorat et étudiants de premier cycle affiliés à un établissement canadien, qui sont premiers auteurs d'un résumé accepté pour présentation à l'ASCO 2026.

Les résumés acceptés uniquement pour publication dans le syllabus de l'ASCO ne sont pas admissibles.

Comment soumettre sa candidature

Les renseignements détaillés sur l'admissibilité, les exigences de soumission et les principales échéances du programme NOYCIA 2026 sont disponibles au www.noycia.ca.

Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site Web pour les mises à jour.

À propos des Prix Novartis pour les jeunes chercheurs canadiens en oncologie (NOYCIA)

Le programme NOYCIA est un concours national qui offre chaque année du financement, du soutien et une reconnaissance à 10 chercheurs canadiens en oncologie. Il vise à favoriser la collaboration, le mentorat et le partage des connaissances, tout en mettant en lumière le rôle essentiel des chercheurs émergents dans l'avancement de la recherche sur le cancer.

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise de médicaments innovants. Chaque jour, nous œuvrons à repenser la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des personnes, en donnant aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens de faire face aux maladies graves. Nos médicaments rejoignent près de 300 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 500 personnes afin de répondre à l'évolution des besoins des patients et du système de santé, et investit plus de 36 millions de dollars par année en recherche et développement au pays. Rejoignez ‑nous pour repenser la médecine : visitez www.novartis.ca et suivez nous‑ sur LinkedIn.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Personne ‑ressource pour les médias : Adam Miller, Chef principal, Communications et défense des patients - oncologie, Téléphone: 514-633-7873, Courriel: [email protected]