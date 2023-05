Novartis est solidement établi au Canada et s'engage à améliorer la qualité de vie de millions de patients. En 2022, Novartis a investi un total de 450 millions de dollars au Canada.

Le siège social de Novartis a été optimisé pour le travail hybride. Il est doté de technologies de pointe, d'une variété d'espaces de travail et commodités améliorées pour soutenir nos 650 associés situés partout au Québec.

L'emplacement de Novartis à la Place de la Gare Viger, dans le Vieux-Montréal, place la compagnie directement au cœur d'un écosystème florissant d'organisations dédiées à la création et à l'échange d'idées innovantes.

MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - Novartis Pharma Canada Inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau siège social à Montréal, au cœur du Vieux-Montréal dans le Quartier de l'innovation en santé. Situé à l'emblématique Place de la Gare Viger, le bureau a été conçu pour offrir un milieu de travail moderne qui répond aux besoins des associés de Novartis et facilite une collaboration plus étroite avec les parties prenantes.

« Nous sommes ravis de faire partie de ce quartier progressiste et énergique de Montréal alors que nous continuons à réinventer la médecine », a déclaré M. Andrea Marazzi président national de Novartis Pharma Canada Inc. « Notre nouveau siège social nous rapproche de nos parties prenantes. Il été développé pour faciliter une véritable collaboration et des partenariats durables. Notre bureau mettra également en vedette un espace dédié au BIOME par Novartis, l'incubateur de Novartis mis en place afin de faciliter les partenariats dynamiques et la collaboration axés sur des solutions de soins de santé pour de meilleurs résultats pour les patients. Nous sommes ravis d'accueillir nos parties prenantes dans notre nouvelle résidence à Montréal. »

Le bureau de 2 944 mètres carrés (31 689 pieds carrés) est situé dans le bouillonnant Quartier de l'innovation en santé de Montréal et il a été choisi, car il place Novartis directement au cœur d'un écosystème florissant d'organisations dédiées à la création et à l'échange d'idées novatrices.

« L'ouverture du nouveau siège social de Novartis Canada témoigne de la vitalité et du caractère novateur du secteur des sciences de la vie au Québec », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. « Ce siège social hébergera aussi le BIOME par Novartis, un catalyseur qui est en parfaite adéquation avec notre Stratégie québécoise des sciences de la vie qui mise sur la collaboration de l'écosystème pour relever les grands défis de santé.»

Novartis est fière de son histoire, de son impact et de ses investissements au Canada. En 2022 seulement, Novartis a investi un total de 450 millions de dollars au Canada. Au fil des ans, Novartis a franchi plusieurs étapes importantes, comme lancer la thérapie par CAR-T pour le cancer du sang et à obtenir l'approbation de la première thérapie génique pour l'amyotrophie spinale. Notre engagement se poursuit alors que nous nous efforçons de lancer des traitements et médicaments novateurs pour les maladies chroniques et rares, comme les maladies cardiovasculaires et les cancers du sein et de la prostate. Chaque année, Novartis investit 30 millions de dollars dans la recherche et le développement pour développer et élaborer de nouveaux traitements à haut potentiel. Actuellement, plus de 150 essais cliniques sont commandités et soutenus par Novartis dans tous les principaux domaines thérapeutiques.

« Ce nouvel emplacement est le symbole de l'engagement de Novartis envers les patients et les partenaires de soins de santé et de l'écosystème de l'innovation au Québec », a déclaré Pasquale Frega, président de Novartis LACan Innovative Medicines. « Nous sommes convaincus que pour répondre aux besoins les plus pressants des patients et du système de santé, nous devons travailler ensemble pour concevoir des façons nouvelles et novatrices de réinventer les soins de santé. Nous sommes très heureux d'être au cœur de l'endroit où nous pouvons y arriver. »

L'ouverture du nouveau siège social à Montréal s'ajoute à l'ouverture récente d'un nouveau bureau dans le MaRS Discovery District de Toronto en février 2023 et place Novartis dans les deux principaux centres d'innovation en Amérique du Nord.

En tant que nouveau locataire du Vieux-Montréal, Novartis s'engage à contribuer à la collectivité au sein de laquelle elle exerce ses activités. Récemment, Novartis a collaboré avec Centraide Montréal afin de mener une campagne permettant de redonner à la communauté. Plus de 150 associés ont uni leurs forces pour une bonne cause.

Novartis organisera une cérémonie cet après-midi pour célébrer l'ouverture officielle de ses nouveaux bureaux et accueillera un nombre important de parties prenantes de l'ensemble de Montréal. Au cours de l'événement, l'artiste textile locale de Montréal Tina Marias dévoilera une installation artistique permanente pour le nouveau bureau. L'œuvre s'intitule Connexions / Inter-Connexions, et symbolise l'engagement de Novartis en matière de collaboration et de partenariat avec ses parties prenantes et l'ensemble de la collectivité.

À propos du nouveau bureau

Le nouveau bureau de Montréal est un espace où les associés et les partenaires peuvent collaborer, interagir et socialiser entre eux. Les points saillants de l'espace comprennent :

Un grand espace dédié pour nos activités du BIOME par Novartis , qui servira de catalyseur pour l'innovation numérique, l'utilisation des données de même que pour des partenariats dans l'ensemble de l'écosystème de la santé.

, qui servira de catalyseur pour l'innovation numérique, l'utilisation des données de même que pour des partenariats dans l'ensemble de l'écosystème de la santé. Une technologie de pointe dans l'ensemble du bureau qui encourage la collaboration en personne et de façon virtuelle.

Un aménagement ouvert avec une variété d'environnements de travail et d'espaces de discussion parmi lesquels les associés peuvent choisir, y compris des salles de réunion traditionnelles, une salle d'innovation unique et plusieurs espaces communs où les équipes peuvent se réunir.

Des caractéristiques d'accessibilité et d'inclusion ont été conçues afin d'assurer que les associés de Novartis aient un endroit où ils sont accueillis et se sentent en sécurité pour travailler, y compris des bureaux debout, des moniteurs doubles, l'accès sans contact et une cour intérieure avec vue sur l'ancienne aile du Château.

À propos de Novartis

Novartis réinvente la médecine dans le but d'améliorer et de prolonger la vie des gens. Nous fournissons des médicaments de grande valeur qui allègent le fardeau des maladies les plus lourdes pour la société grâce à notre leadership technologique en recherche et développement et à de nouvelles approches d'accès. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les premières entreprises du monde à investir dans la recherche et le développement. Environ 103 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent ensemble pour apporter les produits Novartis à près de 800 millions de personnes dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.novartis.com

Au Canada, Novartis emploie environ 900 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année dans le pays. Nous sommes fiers de notre engagement envers la diversité et l'inclusion. Nous avons obtenu la reconnaissance Great Place to Work® et nous nous classons parmi les 50 meilleurs lieux de travailMC, Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes, pour l'engagement communautaire et pour le travail hybride au CanadaMC en 2022. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca

