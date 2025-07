Pluvicto MD est maintenant remboursé par le régime public des provinces les plus populeuses du Canada , une nouvelle synonyme d'espoir renouvelé pour la plupart des Canadiens avec un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate



L'élan se poursuit à l'échelle nationale, alors qu'un nombre grandissant de provinces reconnaissent le radioligand comme étant un traitement essentiel contre le cancer de la prostate avancé

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est ravie d'annoncer que PluvictoMD (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est remboursé par le régime public du Québec depuis le 2 juillet 2025 pour les patients admissibles atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).

Ce nouveau jalon en matière de remboursement élargira considérablement l'accès à ce traitement novateur par radioligand. Avec le remboursement désormais offert au Québec, PluvictoMD est à présent remboursé par le régime public des quatre provinces les plus populeuses au pays, offrant ainsi de nouvelles possibilités de traitement aux Canadiens atteints d'un CPRCm exprimant le PSMA qui ont déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes.

« Ce moment tant espéré marque un tournant majeur pour les Québécois qui attendent depuis longtemps d'avoir accès à ce traitement dont ils ont tant besoin », a déclaré Laurent Proulx, président-directeur général de PROCURE. « Cette avancée suscite un véritable espoir pour un grand nombre de patients et met en lumière l'importance de rendre les traitements de pointe accessibles partout au Canada. Nous encourageons l'ensemble des provinces et des territoires à continuer à aller de l'avant afin que chaque patient admissible, où qu'il vive, puisse profiter des meilleurs soins et de la meilleure qualité de vie possibles. »

Les médecins du Québec disposent maintenant d'une plus grande flexibilité pour intégrer le traitement par radioligand dans les modalités thérapeutiques des patients appropriés présentant une maladie avancée.

« Le remboursement de PluvictoMD par le régime public du Québec représente une avancée considérable pour les personnes aux prises avec un CPRCm exprimant le PSMA qui ont subi de multiples échecs thérapeutiques antérieurs », a affirmé le Dr Frédéric Arsenault, président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec. « L'élargissement de l'accès au traitement par radioligand, qui s'impose comme un pilier émergent dans les soins contre le cancer, marque une transition vers une nouvelle ère de traitements de précision, en phase avec l'évolution rapide du paysage de l'oncologie. En plus de contribuer à combler une lacune depuis longtemps décriée en matière de traitement, cette décision permettra aux patients de recevoir en temps utile un traitement et des soins porteurs d'espoir qui pourraient améliorer leur qualité de vie1. »

PluvictoMD est désormais remboursé par les régimes publics de six provinces : le Québec, l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, et la Saskatchewan. Chaque inscription aux listes de médicaments provinciales permet à un plus grand nombre de Canadiens d'accéder au traitement par radioligand, tout en témoignant de sa reconnaissance croissante comme un ajout important à l'arsenal thérapeutique contre le cancer de la prostate avancé.

« Cette annonce vient renforcer l'élan en faveur de l'intégration de PluvictoMD et du traitement par radioligand dans les soins contre le cancer de la prostate », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Pharma Canada inc. « Elle reflète une reconnaissance grandissante de cette approche comme une composante clé de l'évolution du paysage thérapeutique en oncologie. Nous poursuivrons notre collaboration avec les autres provinces et territoires afin de maintenir cet élan et de veiller à ce que chaque patient admissible, partout au pays, ait accès à cette importante option thérapeutique. »

Approuvé par Santé Canada en août 2022, PluvictoMD constitue le premier traitement ciblé par radioligand pour les patients atteints d'un CPRCm exprimant le PSMA au Canada2.

À propos de PluvictoMD

PluvictoMD (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes2. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)2. Après son administration dans le sang, PluvictoMD se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire2. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire2.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.novartis.com/ca-fr/.

Références

1. Fizazi, K., et coll. (2023). Health-related quality of life and pain outcomes with [177Lu]Lu-PSMA-617 plus standard of care versus standard of care in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (VISION): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. The Lancet. Oncology, 24(6), 597-610. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(23)00158-4 2. Novartis Pharma Canada inc. Monographie de PluvictoMD. 19 mars 2025.

Pluvicto est une marque déposée.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Personne-ressource de Novartis : Adam Miller, chef principale, communication et défense des patients, +1 514-633-7873, [email protected]