Une étape importante vers le remboursement public des coûts d'une nouvelle option de traitement pour les patients canadiens admissibles atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère

À la suite de cette étape importante, Cosentyx a été inscrit sur la liste des médicaments du Québec

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer la conclusion fructueuse des négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concernant le remboursement par le régime public du prix de Cosentyx (sécukinumab), un médicament destiné au traitement des adultes atteints d'hidradénite suppurée (HS) modérée à sévère, une affection cutanée inflammatoire chronique, douloureuse et souvent invalidante1.

À la fin de ces négociations, Cosentyx a été inscrit sur la liste des médicaments du Québec, première province à offrir un remboursement par le régime public du prix de Cosentyx dans le traitement de l'HS. Novartis demeure déterminée à poursuivre sa collaboration avec les régimes provinciaux d'assurance-médicaments à travers le Canada pour permettre un accès rapide et un remboursement pour les patients admissibles à l'échelle nationale.

« Trop souvent, les personnes atteintes de l'HS ont l'impression que leur affection est invisible au sein du système de soins de santé », a déclaré Latoya Palmer, fondatrice du groupe de soutien Hidradenitis and Me. En tant que personne atteinte de l'HS, j'apprécie grandement cette avancée qui me redonne espoir. Cela me donne un sentiment de validation tout en montrant aux personnes comme moi qu'il existe une voie vers un meilleur soutien à ceux qui en ont le plus besoin. »

« Chez les personnes atteintes de l'HS modérée à sévère la maladie peut avoir un impact profond sur la vie quotidienne, non seulement en raison des symptômes physiques, mais aussi du poids émotionnel qu'elle peut représenter », a déclaré la Dre Susan Poelman, dermatologue certifiée au Canada et aux États-Unis. La conclusion des négociations avec l'APP au sujet de Cosentyx est une étape prometteuse susceptible de contribuer à élargir les possibilités pour les patients qui, jusqu'à présent, disposaient d'options thérapeutiques limitées. »

« La conclusion des négociations avec l'APP concernant l'utilisation de Cosentyx dans le traitement de l'HS est une étape importante vers l'amélioration de l'accès à un traitement fondé sur des données scientifiques solides et les besoins réels des patients », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Pharma Canada inc.. « Chez Novartis, nous nous engageons à poursuivre notre collaboration avec les intervenants du système de soins de santé pour nous assurer que les patients admissibles, atteints de l'HS, aient un accès en temps opportun à des options de traitement innovantes. »

À propos de Cosentyx® (sécukinumab)

Cosentyx est le premier et le seul produit biologique, entièrement d'origine humaine, qui inhibe directement l'interleukin-17A, une cytokine importante impliquée dans de nombreuses maladies inflammatoires2,3. Cosentyx est un médicament éprouvé, ayant fait l'objet d'études cliniques pendant plus de 14 ans. Ce médicament s'appuie sur des preuves solides, notamment cinq années de collecte chez les adultes de données cliniques qui confirment son innocuité et son efficacité à long terme dans le traitement du psoriasis en plaques (PsO) modéré à sévère, de la spondylarthrite axiale (axSpA) et de l'arthrite juvénile idiopathique (JIA)4,5,6,7,8,9. Ces données renforcent la position de Cosentyx en tant que traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère (chez l'adulte et l'enfant), du rhumatisme psoriasique (PsA), de l'HS, de la spondylarthrite axiale (axSpA) et de l'arthrite juvénile idiopathique (JIA), y compris l'arthrite liée à l'enthésite et du PsA (rhumatisme psoriasique) juvénile. Plus d'un million de patients ont été traités par Cosentyx dans le monde depuis son lancement en 2015.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réimaginer la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens et donner aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments sont utilisés par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Réinventez la médecine avec nous.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez www.novartis.ca.

