Novartis Canada et SP Québec soulignent 16 ans de collaboration grâce au Tri défi SP, leur collecte de fonds annuelle

Le Tri défi SP revient à Montréal le samedi 12 septembre 2026, au parc Jean‑Drapeau, dans le cadre du Sail Challenge Esprit de Montréal

Depuis 2010, Novartis Canada a amassé plus de 650 000 $ CA pour la recherche sur la sclérose en plaques grâce au Tri défi SP

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Novartis Pharmaceuticals Canada inc. (« Novartis Canada ») est fière de célébrer 16 ans de partenariat avec SP Québec à travers son triathlon-bénéfice annuel, le Tri défi SP. Depuis près de deux décennies, cet événement a rassemblé les employés, familles et amis de Novartis afin de soutenir les personnes vivant avec la sclérose en plaques (SP) au Québec.

Depuis 2010, des membres de la communauté Novartis participent à ce triathlon unique, en solo ou en équipe, et ont permis d'amasser plus de 650 000 $ CA pour faire avancer la recherche, soutenir les programmes offerts et améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie.

« Des partenariats comme celui que nous entretenons avec Novartis Canada sont essentiels pour faire avancer des projets significatifs en recherche et en éducation pour les personnes vivant avec la SP au Québec, » souligne Diego Martinez, directeur chez SP Québec. « L'engagement constant des participants, année après année, témoigne d'une volonté réelle de faire une différence pour la communauté québécoise touchée par la SP. »

Le Tri défi SP sera de retour à Montréal le samedi 12 septembre 2026, au parc Jean‑Drapeau, dans le cadre du Sail Challenge Esprit de Montréal. Les participants pourront relever un défi comprenant 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course, en solo ou en équipe. Que vous soyez un athlète d'expérience ou simplement à la recherche d'un défi porteur de sens, tout le monde est invité à prendre part à cet événement inspirant au profit d'une cause importante.

« Chez Novartis, nous nous engageons à réinventer les soins en SP, non seulement par l'innovation, mais aussi grâce à des partenariats importants qui soutiennent les patients et les communautés, » affirme Jason Brown, vice‑président, Neurosciences. « Nous sommes extrêmement fiers de cette collaboration durable qui, année après année, génère un impact positif pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques au Canada. »

Le Canada affiche l'un des taux de prévalence les plus élevés de sclérose en plaques au monde, avec environ 90 000 personnes touchées au pays, dont près de 20 000 au Québec.1,2 Les investissements continus en recherche, en défense et en soutien aux patients demeurent essentiels pour répondre aux besoins grandissants de cette communauté.

À propos de la sclérose en plaques

La SP est une maladie chronique et souvent invalidante du système immunitaire qui s'attaque au système nerveux central (SNC), composé du cerveau, de la moelle épinière et du nerf optique. On distingue quatre principaux types de SP : le syndrome cliniquement isolé (SCI), la forme rémittente (SPRR), la forme secondaire progressive (SPSP) et la forme primaire progressive (SPPP).2 Ces formes se différencient notamment selon la présence ou non de poussées (épisodes aigus d'inflammation entraînant une aggravation des symptômes neurologiques) et/ou d'une progression continue du handicap dès le début de la maladie.3

À propos de la division québécoise de SP Canada

La division québécoise de SP Canada est la principale source d'information, de soutien et de défense des droits pour les personnes touchées par la sclérose en plaques au Québec. En tant que division régionale de SP Canada, elle joue un rôle essentiel en reliant les personnes vivant avec la SP, leurs proches et leurs aidants à des services, des ressources et une communauté solidaire.

Grâce à un réseau provincial d'organisations partenaires et de sections locales, la division québécoise offre une vaste gamme de programmes visant à améliorer la qualité de vie : services d'information et d'éducation, soutien par les pairs, références, outils de bein‑être et accompagnement adapté aux besoins des personnes vivant avec la SP.

L'organisation est également un acteur important en matière de défense des droits, travaillant à sensibiliser le public, influencer les politiques et faire entendre la voix des personnes vivant avec la SP dans les décisions touchant leurs soins et l'accès aux services.

À propos de Novartis

Novartis est une entreprise de médicaments innovants. Chaque jour, nous réimaginons la médecine afin d'améliorer et de prolonger la vie des gens, en donnant aux patients, aux professionnels de la santé et aux sociétés les moyens d'agir face aux maladies graves. Nos médicaments touchent près de 300 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 500 personnes pour répondre aux besoins évolutifs des patients et du système de santé, et investit plus de 36 millions de dollars par année en R&D dans le pays.

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Références

Multiple Sclerosis Canada. (n.d.). About MS. https://mscanada.ca/about-ms Multiple Sclerosis Society of Canada, Quebec Division. (2016). Expanding our horizons: Annual report 2016. https://mscanada.ca/sites/default/files/documents/2023-04/Division%20QC%20-%20Annual%20Report%202016.pdf MS Society of Canada. (n.d.). What is MS: Types. https://mssociety.ca/about-ms/types Novartis. (n.d.). Types of MS and MS progression. https://www.novartis.com/diseases/multiplesclerosis/types-ms-and-ms-progression

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

Contact médias : Rafaela Righetti, Cheffe principale, Communications et défence des patients - Neuroscience, Téléphone : 514‑633‑7873, Courriel : [email protected]