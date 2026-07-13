Novartis reçoit l'approbation de Santé Canada pour VANRAFIA™ (comprimés d'atrasentan) pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints de néphropathie à IgA (IgAN) primaire

VANRAFIA ™ (comprimés d'atrasentan) est indiqué pour réduire la protéinurie chez les adultes atteints de IgAN primaire à risque de progression rapide de la maladie, généralement défini par un rapport protéines/créatinine urinaire (UPCR) ≥ 1,5 g/g.¹

™ Dans l'étude de phase III ALIGN, VANRAFIA™ a démontré une réduction statistiquement significative de l'UPCR sur 24 heures à la semaine 36 comparativement au placebo.¹

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ -- Novartis Pharma Canada inc. (« Novartis Canada ») a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé VANRAFIA™ (comprimés d'atrasentan) pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints de néphropathie à IgA (IgAN) primaire présentant un risque de progression rapide de la maladie, généralement défini par un rapport protéine/créatinine urinaire (UPCR) ≥ 1,5 g/g.¹

La IgAN est une maladie rénale auto-immune qui survient lorsque des complexes d'immunoglobuline A anormaux et d'anticorps se déposent dans les reins, provoquant une inflammation et des lésions rénales qui entraînent la présence de sang et de protéines dans l'urine.²

L'autorisation de Santé Canada repose sur les résultats d'une analyse intérimaire prédéfinie à 36 semaines de l'étude de phase III ALIGN, une étude randomisée, à double insu et contrôlée par placebo menée auprès d'adultes de 18 ans et plus atteints d'une IgAN primaire diagnostiquée par biopsie, présentant un débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) ≥ 30 mL/min/1,73 m² et une protéinurie totale ≥ 1 g/jour, et recevant une dose stable d'un traitement par inhibiteur du système rénine-angiotensine à la dose maximale tolérée.¹

À propos de VANRAFIATM

VANRAFIA™ (comprimés d'atrasentan) est un antagoniste puissant et hautement sélectif des récepteurs de l'endothéline A (ETA), indiqué pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints de néphropathie à IgA primaire.¹ VANRAFIA™ est offert sous forme de comprimé pelliculé de 0,75 mg et administré par voie orale une fois par jour.¹

À propos de Novartis

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Références

Monographie de produit de VanrafiaTM (comprimés d'atrasentan). Le 2 juillet, 2026. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. IgA Nephropathy - NIDDK. Disponible à l'adresse : NIDDK IgA Nephropathy overview. Consulté le 22 juin, 2026.

SOURCE Novartis Pharma Canada inc.

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